Ursula Röhl übernimmt Geschäftsführung Spitex Region Frauenfeld

Gesundheit Ursula Röhl kommt vom Unispital Zürich: Wechsel in der Geschäftsführung der Spitex Region Frauenfeld Die 51-jährige Ursula Röhl übernimmt ab Oktober die Leitung der Spitex Region Frauenfeld. Sie löst Gabriela Brauchli ab, die nach mehreren Jahren in Frühpension geht. 13.07.2022, 14.00 Uhr

Ursula Röhl, neue Geschäftsführerin Spitex Region Frauenfeld. Bild: PD/Cornelius Fischer

Ab Oktober übernimmt Frau Ursula Röhl die Geschäftsführung der Spitex Region Frauenfeld. Ursula Röhl verfügt über langjährige Erfahrung in verschiedenen Führungs- und Fachfunktionen, heisst es in einer Mitteilung der Spitex. Zurzeit leitet sie den stationären Pflegedienst am Unispital Zürich mit rund 370 Mitarbeitenden. Davor war sie in leitender Funktion für verschiedene Organisationen im Gesundheitswesen in der Schweiz und in Deutschland tätig und verantwortete während rund sieben Jahren den Bereich «Leadership & Management» bei Careum Weiterbildung in Aarau.