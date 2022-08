In Frauenfeld öffnet psychiatrische Alterstagesklinik der Clienia

Gesundheit Damit aus Depressionen keine Demenz wird: In Frauenfeld feiert die psychiatrische Alterstagesklinik der Clienia Eröffnung Seit Mitte Juli ist an der Laubgasse mitten im Quartier eine psychiatrische Tagesklinik für Menschen ab 65 Jahren in Betrieb. Am Donnerstag fand die offizielle Einweihung statt. Seniorinnen und Senioren gehen zwei bis drei Tage pro Woche, können aber daheim wohnen bleiben. Im Zentrum steht, die Lebensqualität therapeutisch zu fördern. Mathias Frei 26.08.2022, 16.15 Uhr

Am Lebensstrang: Chefarzt Bernd Ibach, Stationsleiter Stephan Albert und Fachpsychologin Valérie Luterbacher in einem Therapieraum. Bild: Mathias Frei

Wenn man es nicht wüsste, wären es einfach zwei Wohnungen in der Laubwiesen-Überbauung. Mitten im Quartier. Adresse: Laubgasse 27a. Man sehe den Menschen eine psychische Erkrankung nicht an, sagt Bernd Ibach. Er ist Chefarzt für das Zentrum für Alterspsychiatrie und Privé bei der Clienia Littenheid AG. Damit ist Ibach auch zuständig für die neue psychiatrische Alterstagesklinik in Frauenfeld. Seit Mitte Juli ist das Angebot in Betrieb. Am Donnerstag hat die offizielle Einweihung stattgefunden. Erste Patientinnen und Patienten sind bereits in Behandlung. Ibach sagt:

Ein Raum für Zweiergespräche. Bild: Mathias Frei

«Mit der Vollauslastung ist in zwei Monaten zu rechnen.»

Vollauslastung: Das sind sechs Plätze pro Tag für Patientinnen und Patienten ab 65 Jahren. Weil die wenigsten fünf Tage pro Woche in der Tagesklinik sind, rechnet Ibach mit bis zu acht Patientinnen und Patienten. Mit einer Therapie in der Tagesklinik könne ein stationärer Aufenthalt im Nachgang abgeschlossen oder auch noch hinausgezögert werden. Nebenbei ist aber auch weiterhin eine Therapie in einer Praxis möglich.

Fünf Clienia-Standorte im Thurgau Die Clienia-Gruppe betreibt in der Ostschweiz und im Kanton Zürich zwei Privatkliniken und ein Pflegeheim für die stationäre Therapie sowie drei Tageskliniken für die teilstationäre Therapie. Ambulante Angebote bestehen in drei Psychiatriezentren sowie neun Praxen für Erwachsene und an fünf ambulanten Standorten für Kinder und Jugendliche. Im Thurgau ist die Clienia nebst Frauenfeld in Littenheid, Amriswil, Kreuzlingen und Sirnach mit Standorten präsent. Gemäss Geschäftsbericht 2021 arbeiten bei der Clienia 1649 Personen. Der stationäre Bettenbestand liegt bei 613. Daneben gibt es 98 teilstationäre Pflegeplätze. (ma)

Leistungsauftrag des Kantons Thurgau

Kunsttherapie ausprobieren: Elisabeth Möller, Ärztliche Direktorin der Clienia Littenheid, versucht sich mit Farben. Bild: Mathias Frei

Die Clienia betreibt seit 2014 im ehemaligen Baumer-Formulardruck-Hauptgebäude eine Tagesklinik für Erwachsene und bietet zudem einen Externen Psychiatrischen Dienst (EPD). Strukturen für ältere Menschen gab es bisher noch keine im Westthurgau. Vergleichbare Angebote bestehen aber in Romanshorn und in Weinfelden, wo es eine Spezialisierung auf Demenzerkrankungen gibt. Bernd Ibach freut sich, dass der Kanton den Bedarf in Frauenfeld erkannt und der Clienia den entsprechenden Leistungsauftrag erteilt hat.

«Damit schliesst sich eine Versorgungslücke im psychiatrischen und psychotherapeutischen Bereich.»

Eingang der psychiatrischen Alterstagesklinik an der Laubgasse 27a. Bild: Mathias Frei

Von der bestehenden Tagesklinik zum neuen Angebot für ältere Menschen sind es nur wenige Schritte. Für Ibach ist die neue Ergänzung aber sehr wichtig. Denn ältere Menschen hätten ganz andere Bedürfnisse. Da gehe es einerseits darum, die Lebensqualität mit einer Therapie zu fördern. Andererseits sei es wichtig, dass die Patientinnen und Patienten dafür nicht längerfristig ihr häusliches Umfeld verlassen müssten. Psychische Erkrankungen seien bei älteren Menschen nicht weniger präsent als in anderen Altersgruppen. In der neuen Tagesklinik stehen Krankheitsbilder wie Depressionen, Angststörungen und auch Abhängigkeitserkrankungen im Zentrum. So geht man davon aus, dass jede vierte Ü75-Person täglich Alkohol trinkt – doppelt so viele wie bei U75ern.

Therapien mit und ohne Medikamente

Menschen mit demenziellen Erkrankungen können in der Frauenfelder Tagesklinik nicht behandelt werden, dafür aber ältere Menschen mit Depressionen.

«Therapiegruppe: Bitte nicht stören!» Bild: Mathias Frei

«Grad bei diesem Krankheitsbild ist eine frühzeitige Behandlung wichtig, denn ohne Therapie ist der Weg in eine demenzielle Erkrankung laut Studien nicht mehr weit.»

Ibach und sein Team bieten dafür die beiden Säulen der psychiatrischen Therapie an: Psychotherapie und Psychopharmakotherapie, also medikamentös. Eine Kombination der beiden Ansätze sei nicht unüblich. Personell wirken nebst Ibach und Stationsleiter Stephan Albert als erfahrenem Psychiatrie-Pflegefachmann eine Oberärztin, eine Pflegefachfrau, eine Psychologin und Kunsttherapeutin, eine Fachpsychologin in systemischer Therapie sowie zwei Personen in der Administration mit. Zudem wird im Laufe der nächsten Monate auch noch eine Ergotherapeutin Teil des Teams werden.

Therapie mit dem Lebensstrang. Bild: Mathias Frei

Psychotherapeutische Ansätze, die aktuell allesamt doppelt angeboten werden, sind die Recoverytherapie, die Entspannungstherapie, Kunsttherapie, Ressourcentherapie und die Literaturtherapie. Natürlich darf auch eine medizinische Sprechstunde nicht fehlen. Werktags geht es um 9 Uhr los, bis 16 Uhr gibt es vier Einheiten mit Pausen dazwischen. Stationsleiter Stephan Albert eröffnet und beschliesst die Therapietage mit Gruppenrunden. Den Zmittag kann man mitbringen und vor Ort essen oder man geht in ein Restaurant. Stationsleiter Albert sagt: «Unsere Patientinnen und Patienten können aber auch bei einem Lieferdienst Pizza bestellen.» Ganz normal eben. Wer eine psychische Erkrankung hat, isst nicht anders.