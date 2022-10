Wie vor 500 Jahren die Reformation in den Thurgau schwappte

Geschichte Vor 500 Jahren: Als der Landvogt den neuen Thurgauer Reformierten mit Anzeige drohte Im Jahr 1522 schwappte das reformatorische Gedankengut, vertreten in der Person des Zürchers Huldrych Zwingli, auch in die Gemeine Herrschaft Thurgau über. Unter anderem war das Kartäuserkloster Ittingen ein Einfallstor. Weit offen präsentierten sich aber auch Tänikon und Stein am Rhein Burg. Markus Schär * 17.10.2022, 17.30 Uhr

Das ehemalige Kartäuserkloster Ittingen aus der Vogelperspektive. Leserbild: Roger Rubin

Luthers neue Lehre bewegt in den Nachbarländern, im Bund der Eidgenossen, auch schon im oberen Thurgau. Wir schreiben das Jahr 1522. Im Zürchergebiet gilt Zwingli. Wird ihm auch die Gemeine Herrschaft Thurgau folgen? Es öffnen sich tatsächlich – das konservativ beherrschte Frauenfeld ausgenommen – drei Einfallstore: Ittingen, Tänikon und Burg-Stein am Rhein. 1522 folgt eine richtungsweisende Zwinglischrift auf die andere.

Huldrych Zwingli auf einem Porträt von Hans Asper, 1549. Bild: PD

Eine Neuigkeit findet der Steiner Priester Erasmus Schmid beim Buchhändler: Gedichte des Humanisten Glarean, Huldrych Zwingli in Einsiedeln gewidmet. Schmid erkundigt sich beim Kollegen Hans Oechsli im Pfarrhaus Burg auf der thurgauischen Seite des Rheins: «Wer ist dieser Zwingli»? Oechsli antwortet:

«Das ist doch der, von dem ich dir schon hundertmal erzählt habe!»

Oechsli wird später im zürcherischen Elgg arbeiten und auch den Hinterthurgau gewinnen, zuvor den Zorn des Landvogtes in Frauenfeld auf sich ziehen und den Ittinger Sturm auslösen. Es ist dieser Oechsli, der den Namen und die Mission Zwinglis zuallererst im Thurgau bekannt macht.

Schmid schreibt noch am gleichen Tag nach Einsiedeln und bittet den Verehrten nach Humanistenart um dessen Freundschaft. So wird das Pfarrhaus Burg-Stein das erste offene Tor, durch das die Reform in die nächste thurgauische Umgebung dringt.

«Wir sind im Thurgau vierundzwanzig Erasmianer.»

Der Papstanhänger Zwingli hat mit den Glarnern in Norditalien bittere Kriegserfahrungen gemacht. Nun lehnt er das Reislaufen ab. Er sieht Jesus als den Friedensstifter. Erasmus von Rotterdam, der christliche Humanist in Basel, hat ihm zu dieser neuen Sicht verholfen. Er wird sein Schüler und studiert dessen in griechischer Ursprache herausgegebene Neues Testament. Jesu Sittenlehre wird Kirche und Gesellschaft verändern.

Erasmus von Rotterdam, porträtiert von Hans Holbein dem Jüngeren (1523). Bild: PD

Zwingli pflegt auch Beziehungen zu den Erasmusschülern in Konstanz, die seeaufwärts, rheinabwärts und landeinwärts wohnen. «Wir sind im Thurgau allein vierundzwanzig Erasmianer», gibt ein Reformfreudiger zu bedenken. Bischof Hugo von Hohenlandenberg in Konstanz ist ihnen wohlgesinnt. Solange es nur bei den Reformgedanken bleibt.

Sogar der Abt des Klosters Kappel, Wolfgang Joner, aus Frauenfeld stammend und für das geistliche Leben im Frauenkloster Tänikon verantwortlich, wünscht mit Zwingli mehr Erasmusschriften. In Zürich und Basel werden die Buchdrucker Froschauer und Froben aktiv. So gerät der Thurgau – wie der Kirchenhistoriker Alfred Vögeli, langjähriger Pfarrer in Nussbaumen und Religionslehrer an der Kantonsschule Frauenfeld, nachweist «ins Visier der erasmischen Reformbewegung».

Frauenfeld widersteht, während Täniker Frauen schwanken

Der Reformationsgeist erfasst auch das Kartäuserkloster Ittingen. Lutherschriften gelangen in die Klausen. Der Mönch Jodokus Hesch liest sie. Es sind aber – wie es Alfred Knittel in seinem Werk «Die Reformation im Thurgau» moniert – verbotene Früchte. Sie machen Hesch zu schaffen. Im Mai 1522 wendet sich der Mönch an den Gelehrten Joachim Vadian in St.Gallen:

«Ich möchte von Dir wissen, was Du von Luther denkst und ob Dir seine Schriften gefallen?»

Pater Valentinus de Saxonia wendet sich an Zwingli: «Du würdest mir eine sehr grosse Gefälligkeit erweisen, wenn Du mich darüber in einem Brief belehren würdest, aber heimlich (...), damit weder der Prior, noch sonst jemand davon erfährt. Ich allein bin nämlich Luther und allen seinen Anhängern ernsthaft gesinnt. Deine Schriften aber zu lesen, ist mir verboten.»

Frauenfeld um 1771 (vor dem Stadtbrand) von einem unbekannten Künstler nach dem 1762 von Josef Bieg realisierten Plan. Bild: PD

Die Frauenfelder jedoch hingen grösstenteils am alten Glauben. Vor allem die adligen Familien und die eidgenössischen Landvögte lassen sich nicht bewegen.

«Frauenfeld widersteht am Längsten.»

Das meint Historiker Ernst Leisi. Sind nicht die zahlreichen Kaplaneien an der Murg, die kirchlichen Stiftungen, die schmuckvollen Kirchen, die stimmungsvollen Gottesdienste Belege genug, dass hier Religion eine wichtige Angelegenheit ist? Was soll das Geschrei nach einer Reformation?

Elgger Priester muss Hals über Kopf flüchten

Dem Ortspriester Heinrich Huber ist die Reformation jedoch eindeutig ein Ärgernis. Als Spiritual der Frauen in Tänikon verfolgt er die Ereignisse im nahen Elgg und ist entsetzt über die umstürzlerischen Prädikanten aus Winterthur. Aus Wut entweicht ihm während eines Gottesdienstes der verletzende Vorwurf, wenn nun in Elgg die Heiligenverehrung ein Ende finden solle, «so stellet denn Kühe und Kälber auf den Altar». Nur die sofortige Flucht aus der aufgebrachten Versammlung rettet ihn vor Unheil.

Aber die festen Mauern des Klosters Tänikon werden durchlässig. Die Frauen werden in ihrem Gelübde schwankend. Einige Nonnen verlassen ihre Zellen. Ihr Beichtvater Huber aus Frauenfeld vermag es ihnen nicht zu verwehren. Auf der Äbtissin Anna Wälter lastet eine bange Ungewissheit. Einerseits fühlt sie sich zur neuen Lehre hingezogen, andererseits fürchtet sie sich vor den Obrigkeiten.

Zwingli zügelt, schreibt und liefert

Zwingli wird von Einsiedeln nach Zürich berufen. Er reift vom Humanisten und Ethiker zum Reformator, erntet mehrheitlich Zustimmung dafür, die Verhältnisse umzugestalten. Die Kaskade des Geschriebenen und Gedruckten beginnt im April.

Zur Fastenzeit hatte der Buchdrucker Froschauer zu Küchlein eingeladen, verbotenerweise auch noch zu zwei geräucherten Würsten. Beim Zürcher Rat stellt sich Froschauer vor seine Buchdrucker, die übermässig beschäftigt seien und mit Mus allein nicht satt würden. In Wahrheit aber ist dieses Wurstessen eine Provokation gegenüber der Kirchenleitung in Konstanz und ihrem Gebot, in den Fastenzeiten kein Fleisch zu essen.

Die Klosteranlage Tänikon. Bild: Olaf Kühne

Zwingli verfasst seine erste reformatorische Schrift, mit einem nicht nach der kirchlichen Tradition, sondern nach dem Neuen Testament ausgerichteten Argumentarium zum Fastenbruch: «Vom Erkiesen und Fryheit der Spysen.» Die Autorität der römisch-katholischen Kirche ist in Frage gestellt.

Der Zürcher Rat hat das Reislaufen verboten – ein Unikum in der Eidgenossenschaft. Nun sollen auch die Schwyzer den fremden Kriegsdienst verbieten. In Eile verfasst Zwingli Mitte Mai an die Landsgemeinde den Antrag «Ein göttlich Vermanung an die ersamen, wysen, eerenvesten, eltisten Eydgnossen zuo Schwytz». Tatsächlich fällt die Versammlung einen zustimmenden Beschluss, widerruft ihn aber noch im gleichen Jahr.

Der Bischof von Konstanz möge das Zölibat aufheben

Anfangs Juli wendet sich Zwingli mit der Bittschrift «Supplicatio ad Hugonem episcopum Constantiensem» an Bischof Hugo. Er möge die schriftgemässe Predigt einführen und die Zölibatspflicht aufheben. Er weigert sich, zur alten Lehre zurückzukehren. Bereits hat er sich mit der Witwe Anna Reinhart verheiratet und damit das evangelische Pfarrhaus begründet.

Gegen Ende August teilt Zwingli unter dem Titel «Apologeticus Archeteles» dem Bischof in verschärfendem Tone mit, dass nach dem Beschluss des Zürcher Rates die Heilige Schrift die alleinige Grundlage der Verkündigung sei – ohne Deutungshilfe durch die Tradition der Kirchenlehre.

Mit «Von Klarheit und Gewissheit und Untrüglichkeit des Wortes Gottes» überschreibt er Anfang September eine Predigt, die er den Dominikanerinnen im Zürcher Ottenbachkloster vorzutragen hat. Das Evangelium braucht keine menschlichen Stützen.

Zwei Wochen später widmet er seinen Brüdern in Wildhaus die «Predigt von der ewig reinen Magd Maria, der Mutter Jesu Christi». Er fasst sein christliches Credo zusammen und wehrt sich gegen den Vorwurf der Ketzerei. Im Thurgau werden die Ereignisse im Jahr 1522 noch viel Konfliktstoff bringen. Denn die eidgenössische Tagsatzung wird den Landvogt Muheim beauftragen, «alle Personen anzuzeigen, die sich durch Wort und Tat unerbietig gegen den Glauben der Kirche bezeigten».

* Der Autor dieses Artikels ist ehemaliger Pfarrer von Elgg und Lokalhistoriker.