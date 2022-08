Freilicht-Ausstellung zur Geschichte der Stadtkaserne Frauenfeld

Geschichte 160 Jahre Männerschweiss, Sackratten und Pazifistinnen: Das ist die Freilicht-Ausstellung «Die Kaserne wird zivil» in Frauenfeld Ein Auftrag der Stadt Frauenfeld: Der aus dem Thurgau stammende Historiker Stefan Keller wollte eine Sozialgeschichte der Stadtkaserne schreiben. Ganz einfach war das nicht. Denn Bordelle gab es offenbar nur in Zürich. Gleichwohl ist die Freilicht-Ausstellung zur Geschichte des Millitärareals am Bahnhof Frauenfeld absolut besuchenswert, weil amüsant aufbereitet. Mathias Frei Jetzt kommentieren 18.08.2022, 04.10 Uhr

Am Casinokreisel startet die Freilicht-Ausstellung von Gestalter Johannes Stieger und Historiker Stefan Keller. Bild: Andrea Stalder

So weit musste es kommen: Stefan Keller liest die «Allgemeine Schweizerische Militärzeitung». «Hätte ich auch nicht gedacht», sagt der Historiker und Journalist, der in Zürich lebt, aber aus Birwinken stammt. Aber das ist notwendig für das aktuelle Projekt, an dem er mit dem St.Galler Gestalter Johannes Stieger arbeitet: die Freilicht-Ausstellung «Die Kaserne wird zivil» zur Geschichte der Frauenfelder Stadtkaserne.

Vernissage am Freitag, 19. August Stefan Keller und Johannes Stieger haben die Freilicht-Ausstellung «Die Kaserne wird zivil» im Auftrag des Frauenfelder Amts für Hochbau und Stadtplanung erarbeitet. Am Kasernenplatz und entlang des Unteren Grabens gibt es zwölf Stationen. Der Start des Rundgangs befindet sich am Casinokreisel. Vernissage ist diesen Freitag, 19. August, um 18 Uhr eben dort. Die Ausstellung kann zu jeder Tages- und Nachtzeit bis 30. Oktober besichtigt werden. Der zweite Teil des Projekts besteht aus einer Publikation zur Stadtkaserne. Geplant ist die Publikation in einem Jahr. Auch in diesem Fall bildet die Stadt die Trägerschaft, Herausgeber sind Keller und Stieger. Ein erstes Brainstorming dazu fand bereits statt. Angefragt sind Autorinnen und Autoren, die aus Frauenfeld respektive dem Thurgau stammen und spezifisches Fachwissen zu einzelnen Themen mitbringen. Wer etwas Spannendes zur Geschichte der Stadtkaserne weiss, darf sich bei Stefan Keller (stefankeller1@bluewin.ch) melden. Er sagt: «Wir sind an allen möglichen Erinnerungen interessiert.» (ma)

Aus der Luft: die Stadtkaserne Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Diesen Freitagabend ist Vernissage. Der Rundgang zieht sich um die Kaserne. Das Armeeareal an sich bleibt weiterhin verbotene Zone – bis zur Entmilitarisierung, die im kommenden Jahr stattfinden soll. Er sei bisweilen skeptisch beäugt worden von Angehörigen der Armee, erzählt Keller, als er zu Beginn des Projekts Fotos der Kaserne von aussen gemacht habe. Nicht dass Keller noch ein Böser ist, der einen Anschlag auf den Architekt-Brenner-Bau plant, der ab 1863 in Betrieb genommen worden ist.

Eine Reklame der Konservenfabrik Lenzburg, die nach Frauenfeld zog. Bild: PD/Museum Burghalde Lenzburg

«Ich war nie Pazifist, aber bin schon immer Armeegegner.»

Das sagt Keller. Die Auseinandersetzung mit der Thematik, eben auch mit der Schweizer Militärgeschichte, habe seine Haltung zwar nicht verändert, aber er könne die Schweizer Armee heute besser begreifen.

Keller ging als Bub in Frauenfeld am Bahnhof zum Zahnarzt. Und immer war da dieser «huere Chlotz», eben die Stadtkaserne. Später leistete Keller Militärdienst, aber war nie in Frauenfeld untergebracht. Dafür prägte eine andere Begebenheit seine Biografie: Das erste längere Gespräch mit Niklaus Meienberg einen Steinwurf auf die Kaserne entfernt auf der Terrasse eines Cafés, wo sich heute am Bahnhof der Migrolino befindet. Frauenfeld kann also doch noch was.

Mittwochvormittag: Die Ausstellung befindet sich im Aufbau. Bild: Andrea Stalder

Ein Blick von aussen auf das Objekt und seine Menschen

Fröhliches Soldatenleben Bild: PD/Archiv Stefan Keller

Keller sagt, die Idee der Stadt, in dessen Auftrag Stieger und er «Die Kaserne wird zivil» erarbeitet haben, sei vielleicht gewesen, dass sich die Frauenfelderinnen und Frauenfelder mit der Stadtkaserne anfreunden könnten. Es sollte ein Blick von aussen auf das Objekt sowie seine Protagonistinnen und Protagonisten werden, sagt Keller. Und es wurde ein sehr ansprechend gestalteter Stationenweg, der inhaltlich die wichtigen Fakten abdeckt, verschiedene durchaus amüsante Blitzlichter setzt, aber nie überladen wirkt.

Da geht es zum Beispiel um Söldner aus Frauenfeld, die für Frankreich oder in Niederländisch-Indien gegen Einheimische kämpften, um den Pferdemist, welcher der Bürgergemeinde zustand, und um die WCs, die erst 1953 vollständig mit Wasserspülung ausgestattet waren. Keller schreibt in der Ausstellung:

Gamellen der Firma Sigg Bild: PD/Johannes Stieger

«Jahrzehntelang leidet man unter Toilettengestank, der bis in die Unterkünfte und in die Küche dringt.»

Keller wollte eine Sozialgeschichte der Stadtkaserne schreiben. Er spricht von 160 Jahren Männerschweiss. Überall stiess er auf Hilfsbereitschaft und offene Türen, sei es im Stadtarchiv, im Bürgerarchiv und auch im Staatsarchiv. Aber bei seinen Recherchen musste er in Sachen Militärgeschichte «ein schauderhaftes Niveau» konstatieren. «Es gibt keine Sozialgeschichte der Schweizer Armee.»

Witze über Rekruten und verärgerte Kirchenleute

Eine Fronleichnam-Prozession in Frauenfeld, an der auch Soldaten teilnahmen. Bild: PD/Archiv Stefan Keller

Keller hätte gerne mehr erfahren über die Entwicklung der Prostitution in Frauenfeld in Zusammenhang mit der Kaserneneröffnung. Aber gefunden hat er dazu wenig. Er meint lachend:

«Bordelle gibt es offenbar nur in Zürich.»

Aus dem Fotoarchiv Bär: HD Nievergelt, 23. Dezember 1939. Bild: PD/Stadtarchiv Frauenfeld

Dafür erfährt man in der Ausstellung von der Beizenlandschaft, die durch die Kaserne florierte, und den Firmen, die als Armeezulieferer nach Frauenfeld zogen. Keller weiss von der Entfremdung des einzelnen Soldaten und vom Ungeziefer, das den Kasernenbewohnern das Leben schwer macht, zum Beispiel Filzläuse, sogenannte Sackratten.

Und es gab auch kleine atmosphärische Störungen. Keller schreibt: «Zu einem Konflikt zwischen Kirche und Militär kommt es beispielsweise im Sommer 1940, als ein Offizier die Frauenfelder Rekruten nur mit kurzen Hosen bekleidet zur Badeanstalt führt und der Dekan dagegen protestiert.» Es gab Witze über Rekruten, die zu viel Geld in den Restaurants ausgaben. Zudem waren da die berühmten Dienstverweigerer in Frauenfeld, die linken Turner, die Parolen brüllten, und die Friedensaktivistinnen und Friedensaktivisten an den Militärschauen des Kalten Kriegs.

Geschichte der Frauenfelder Stadtkaserne in aller Kürze (sko): Seit 1712: Frauenfeld ist regelmässiger Versammlungsort der Eidgenössischen Tagsatzung.

Frauenfeld ist regelmässiger Versammlungsort der Eidgenössischen Tagsatzung. 1860: Der Bundesrat kündigt an, die Artillerie-Kurse nach Frauenfeld zu verlegen, wenn dort eine Kaserne gebaut würde.

Der Bundesrat kündigt an, die Artillerie-Kurse nach Frauenfeld zu verlegen, wenn dort eine Kaserne gebaut würde. 1861: Die Bürgergemeinde Frauenfeld erklärt sich bereit, die Kosten für den Bau in Höhe von rund 1,2 Millionen Franken zu übernehmen.

Die Bürgergemeinde Frauenfeld erklärt sich bereit, die Kosten für den Bau in Höhe von rund 1,2 Millionen Franken zu übernehmen. 25. März 1863: Grundsteinlegung für den Bau der Stadtkaserne nach einem Entwurf von Architekt Johann Joachim Brenner.

Grundsteinlegung für den Bau der Stadtkaserne nach einem Entwurf von Architekt Johann Joachim Brenner. 10. Mai 1865: In Frauenfeld finden die ersten Artillerie-Kurse statt.

In Frauenfeld finden die ersten Artillerie-Kurse statt. 1. Januar 1886: Die Bürgergemeinde verkauft den Waffenplatzkomplex für damals 620’000 Franken der Eidgenossenschaft.

Die Bürgergemeinde verkauft den Waffenplatzkomplex für damals 620’000 Franken der Eidgenossenschaft. 1984/1997: Etappenweiser Bau und Ausbau der neuen Kaserne Auenfeld.

Etappenweiser Bau und Ausbau der neuen Kaserne Auenfeld. 1999: Das «Obere Mätteli» gelangt in den Besitz der Bürgergemeinde zurück.

Das «Obere Mätteli» gelangt in den Besitz der Bürgergemeinde zurück. 2006/2007: Die Artillerie verlässt den Standort Frauenfeld nach über 140 Jahren.

Die Artillerie verlässt den Standort Frauenfeld nach über 140 Jahren. 2008: Der Armee-Lehrverband Führungsunterstützung 30 übernimmt Kasernen und Waffenplatz.

Der Armee-Lehrverband Führungsunterstützung 30 übernimmt Kasernen und Waffenplatz. 2018: Start zum erneuten Ausbau auf dem Waffenplatz Auenfeld, dessen Kapazität von 700 auf 1700 Betten erhöht wird. Frauenfeld wird so zum zweitgrössten Waffenplatz der Schweiz.

Start zum erneuten Ausbau auf dem Waffenplatz Auenfeld, dessen Kapazität von 700 auf 1700 Betten erhöht wird. Frauenfeld wird so zum zweitgrössten Waffenplatz der Schweiz. 2019: Der Bund informiert über den definitiven Auszug der Armee aus der Stadtkaserne im Jahr 2023. Er will das Areal allerdings nicht verkaufen, sondern lediglich im Baurecht abgeben.

Der Bund informiert über den definitiven Auszug der Armee aus der Stadtkaserne im Jahr 2023. Er will das Areal allerdings nicht verkaufen, sondern lediglich im Baurecht abgeben. 2020: Der Stadtrat präsentiert das Projekt Markt Thurgau. Dafür sollen 40 der rund 127 TKB-Millionen ins Innovationsprojekt der Kantonshauptstadt fliessen.

Der Stadtrat präsentiert das Projekt Markt Thurgau. Dafür sollen 40 der rund 127 TKB-Millionen ins Innovationsprojekt der Kantonshauptstadt fliessen. 2023: Die Schweizer Armee wird nach 158 Jahren aus der Frauenfelder Stadtkaserne ausziehen und das Areal der Stadt im Baurecht überlassen.

