Genuss «Erste GV nach langer Trockenphase:» Aktionariat der Frauenfelder Brauhaus Sternen AG nickt alles diskussionslos ab Nach der pandemiebedingten Zwangspause haben am Samstag über 600 Aktionäre den Weg an die Generalversammlung der Brauhaus Sternen AG gefunden. Nebst viel Bier und Leckereien erwarteten sie eine witzige Rede des wortgewandten Ehrenpräsidenten. Aktuelles über den Umbau und unbestrittene Jahresgeschäfte. Samuel Koch 20.06.2022, 16.30 Uhr

Gut besetzte Rüegerholzhalle während der Braui-Generalversammlung. Bild: Samuel Koch

Bier gehört an eine Generalversammlung eines Brauhauses dazu wie das Amen in die Kirche. So gesehen ist es kaum überraschend, dass die Herren auf der Bühne ein Grosses vor sich stehen hatten, als sie am Samstagmittag 626 Aktionärinnen und Aktionäre in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld zur 19. Generalversammlung der Brauhaus Sternen AG begrüssten.

Vor einem Schluck sprach Verwaltungsratspräsident Peter Hochuli von «einem schönen Anblick» nach der coronabedingten Zwangspause und geizte nicht, mit seinem Grossen anzugeben. Ehrenpräsident Martin Wartmann sprach in seiner witzigen Rede wortgewandt und unterhaltsam zur aktuellen Bierlage. Er sagte:

«Es ist die erste GV nach einer langen Trockenphase.»

Martin Wartmann, Ehrenpräsident Brauhaus Sternen AG. Bild: Christoph Heer

Wartmann erzählte von der verschobenen und nun in einer ersten Etappe begonnenen Sanierung im Brauhaus, der Geschichte um das neue Beleuchtungskonzept sowie der aktuellen Lage mit schwarzen Wolken links und rechts. «Ich will aber nicht politisch werden», sagte er, sorgte einmal mehr für Lacher im Rund und ergänzte: «Wir sollten den Kopf nicht in den Sand stecken und aktiv vorwärtsgehen.»

Umstellung auf Dosenbier

Geschäftsführer Stefan Mühlemann blickte zurück auf ein erneut schwieriges Geschäftsjahr und dankte in erster Linie den Mitarbeitenden. Nebst der Anschaffung des Foodtrucks und weiteren Aktionen rückte Mühlemann den Umbau ins Zentrum. Mit der ersten Etappe mit Investitionen von 2,3 Millionen Franken entsteht eine neue Küche, was die Abläufe in der Gastronomie verbessert und mehr Platz schafft. Zudem stellt das Braui auf Dosenbier. Mühlemann sagte:

«Dosenbier hat die beste Qualität.»

Stefan Mühlemann, Geschäftsführer Brauhaus Sternen AG. Bild: Kevin Roth

Die traktandierten Geschäfte gingen allesamt diskussionslos und einstimmig über die Bühne. Die Jahresrechnung 2021 schliesst bei einem Umsatz von rund 3,72 Millionen Franken mit einem Plus von 170’471 Franken ab, was Hochuli als «eigentlich gut» taxierte. Gefolgt von Applaus, erteilte das Aktionariat dem Vorstand Décharge und wählte diesen in globo wieder, ehe die rund einstündige Versammlung in der Halle endete und der Reigen mit Tranksame und Leckereien vor der Halle möglichst im Schatten ihren Ausklang fand. An diesem heissen Wochenende war nebst Bier übrigens auch Wasser gefragt. Und angesichts des gleichzeitig gefeierten Mitsommerfests warnte Wartmann die Anwesenden, man solle doch bitte noch geradeaus laufen.