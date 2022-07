Genuss «Aromatik ist besser als in Flaschen»: Brauhaus Sternen in Frauenfeld stellt Teil seiner Produktion auf Dosenbier um und kämpft weiter gegen Personalengpass Die Brauhaus Sternen AG produziert neu Dosenbier, das viele Vorteile mit sich bringe. Geschäftsführer Stefan Mühlemann kämpft gegen Vorurteile von Dosenbier an. Die Qualität jedenfalls werde nicht schlechter, versichert er. Neuerdings geschlossen bleibt das Restaurant am Montag. Grund dafür sind Schwierigkeiten bei der Suche nach Küchen- und Servicepersonal. Samuel Koch 1 Kommentar 21.07.2022, 11.30 Uhr

Braui-Geschäftsführer Stefan Mühlemann zeigt das in Dosen abgefüllte GV-Pale-Ale. Bild: Samuel Koch

Im Braui bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen. Nebst dem Umbau der Küche, Veränderungen in der Organisation, den finanziellen und personellen Auswirkungen wegen Corona produziert die Brauhaus Sternen AG neuerdings einen Teil seines Bieres in Dosen. Darüber hat Geschäftsführer Stefan Mühlemann Mitte Juni an der ersten Generalversammlung seit langem seine Aktionäre informiert.

Ganz aufs Bier in Flaschen will das Brauhaus keinesfalls verzichten, das die Traditionsbrauerei weiterhin selber abfüllt. Für den Inhalt in den 33-cl-Dosen kommt neuerdings mit einem Zürcher Start-up ein Störabfüller nach Frauenfeld. Bereits in Dosen gibt es das Pale Ale von der GV sowie die Saisonbiere. Ob es dereinst auch Halbliterdosen gibt, steht noch nicht fest. «Das Verhältnis von Flaschen- zu Dosenbier liegt zirka bei zwei Dritteln», meint Mühlemann und ergänzt:

«Das Dosenbier hat viele Vorteile, aber vor allem bei der Qualität muss es sich nicht verstecken.»

Denn die Aromatik des Biers in Alubehältern sei besser als in der Glasflasche. «Wir haben es getestet und fast keinen Unterschied zum Bier aus dem Zapfhahn festgestellt», meint Mühlemann. Jetzt wolle das Braui schauen, wie das Dosenbier bei den Leuten ankommt.

Weitere Vorteile für Logistik und fürs Portemonnaie

Nebst dem Geschmack weist das Dosenbier für Mühlemann weitere Vorteile auf. Logistisch sei Dosenbier einfacher, mit weniger Transport, tieferem Gewicht und kompakterer Lagerung. Trotz hohem Aufwand bei der Herstellung würden Dosen ökologisch sehr gut abschneiden, sofern das Alu wiederverwertet wird, meint Mühlemann. «Und auch das Handling ist einfacher, zum Beispiel auf einer Wanderung», ergänzt er. Weniger Geld kostet Dosenbier in der Produktion erst bei grösseren Mengen. Viel günstiger sei sie bei Chargen von 3000 Bierdosen noch nicht zwingend.

Dosenbier à 33 cl führt das Brauhaus Sternen neu in ihrem Sortiment. Bild: Samuel Koch

Die USA gelten für das Brauhaus Sternen als Vorbild, wo laut Mühlemann selbst in Restaurants seit Jahren Dosenbier aufgetischt wird. Wichtig sei, dass man wegen der Umstellung des Bier nicht zwingend aus der Dose trinken müsse, sondern in ein Glas abfülle und dann geniesse, betont der Braui-Geschäftsführer. Licht schädige die Qualität in den Flaschen, zusätzlich ist Bier in der Dose absolut Luftdicht verschlossen. Bei beiden Punkten schneidet das Dosenbier also besser ab als Flaschenbier. Aber eben: Ganz auf Bier aus den Flaschen zu verzichten, sei nicht angedacht.

Durststrecke bei der Personalsuche für Küche und Service

Dafür verzichtet das Brauhaus Sternen in seinem Restaurant seit wenigen Wochen auf das Geschäft am Montag. Das Brauhaus bleibt also nebst Sonntagabend neuerdings zumindest bis zum Ende der Schulferien auch montags gänzlich geschlossen. Grund dafür ist die Durststrecke beim Personal sowohl für die Küche als auch im Service. Mühlemann sagt:

«Vor der Pandemie fanden wir schwierig geeignetes Personal. Jetzt finden wir gar keines mehr.»

Zu tun hat das wie in anderen pandemiegebeutelten Branchen wie etwa dem Eventbereich mit der Abwanderung von Fachkräften. Weitere Gründe sind der eher tiefere Lohn gegenüber anderen Branchen und der zunehmende Stress, wie Mühlemann betont. Zumindest Letzteres soll jetzt durch die zeitweise Schliessung montags abgefedert werden. Denn die jetzigen Mitarbeitenden will das Brauhaus unbedingt halten. Ob das Restaurant ab Mitte August am Montag wieder öffnet, ist noch unklar, dafür suche die Geschäftsführung derzeit mit den Mitarbeitenden das Gespräch. Und Mühlemann hofft, dass während des Sommers viele denken: «Wenn ich am Montag nicht ins Brauhaus gehe, dann vielleicht vom Dienstag bis Samstag.»

Lieferengpass verzögert Umbau Seit dem Frühling läuft im Brauhaus Sternen der Umbau für die neue Küche für rund 2,3 Millionen Franken. Im Herbst soll die erste Etappe fertig sein, doch derzeit machen Geschäftsführer Stefan Mühlemann Verzögerungen und Lieferengpässe zu schaffen. Zunächst dauerten die Arbeiten am Boden deutlich länger als geplant. Und jetzt können zwei Öfen und eventuell ein Geschirrspüler wohl erst verspätet angeliefert werden. «Ansonsten läuft der Umbau gut, wir wollten ihn extra im Sommer durchziehen, um den Lärm für die Gäste möglichst gering zu halten, die jetzt oft draussen sitzen», sagt Mühlemann. Geht alles nach Plan, ist alles bis Anfang 2023 da, damit die Küche spätestens dann umziehen kann. (sko)

1 Kommentar Heidi Müller vor 26 Minuten Wie kann man nur sagen Bier aus der Dose schmeckt besser als aus der Flasche. Jedes mal wenn ich ein Bier aus der Dose trinke hat es einen metallenen Beigeschmack. Pfui…. Aber ich muss ja kein Dosenbier trinken. Alle Kommentare anzeigen