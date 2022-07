Frauenfeld: Anker-Wirt Sivel Reinhard feiert 60.Geburtstag

Gastronomie Jungspund, Rebell und Institution in Frauenfeld: «Anker»-Wirt Silvio «Sivel» Reinhard hat seinen 60. Geburtstag gefeiert Gäste von Stuttgart bis Genf waren am Samstag in der Frauenfelder Vorstadt zugegen, als Beizer Silvio «Sivel» Reinhard seinen 60. Geburtstag vorfeierte. Einen Kuchen gab es bereits und viele Gratulationen dazu, obwohl Sivels Wiegenfest erst am Montag, 11.Juli, ist. Trotz angegrauten Haaren bleibt der Wirt, der einst Steward bei der Swissair hätten werden können, der Alte. Mathias Frei Jetzt kommentieren 11.07.2022, 04.20 Uhr

Geburtstagsgeschenk seiner Schwester: Silvio «Sivel» Reinhard lauscht Dudelsackspieler Leon «MacLeod» Dobler. Bild: Mathias Frei

Wenn das der eigene Anwalt sagt, muss es ja stimmen. «Sivel ist ein grundehrlicher Typ», sagt der Erich Moser über seinen langjährigen Mandanten Silvio Reinhard. Und sie würden sich doch schon seit über 25 Jahren kennen, sagt der Frauenfelder Anwalt. «In guten wie in schlechten Zeiten», meint «Anker»-Wirt Sivel und lacht. Und Moser habe nur wenig zu tun gehabt für ihn. Lachen an den Tischen vor dem «Anker» am frühen Samstagabend. Sivel Reinhard hat zum Geburtstagsfest geladen – und alle sind gekommen. Von befreundeten Gastronomen über die eigene Schwester bis zu vielen Mitgliedern der Hells-Angels-Familie, der Sivel seit jungen Jahren angehört. «Von Stuttgart bis Genf sind heute Gäste da», meint er.

Sivel (Mitte) mit seinem Team vom «Anker». Bild: Mathias Frei

Den 60.Geburtstag feiert er zwar erst am Montag. Eine Torte habe es aber trotzdem schon gegeben. Und am Sonntagmorgen werden dem Geburtstagskind wohl die Hände weh tun, weil so viele andere geschüttelt haben wird.

Er ist gesund und geht Tennis spielen

Er habe kein Problem mit dem Älterwerden, sagt Reinhard, der vor einem Jahr sein Dreissigjähriges als Wirt auf dem «Anker» feiern konnte. Der «Anker», das sei eine Institution, hört man allerorten an diesem Fest. Und Sivel meint, er denke noch lange nicht ans Aufhören. 2021 unterzeichnete er einen neuen Pachtvertrag über 15 Jahre.

«Wenn mir Freunde und Gäste sagen, sie könnten es nicht glauben, dass ich schon auf die 60 zugehe, hält das jung.»

Und Sivel ergänzt, er lebe in einer Gesellschaft, wo man nicht älter werde. Er fühle sich fit, treibe Sport, zum Beispiel Tennis, und sei gesund. Wenn er dann mal 65 Jahre alt sei, werde er sicher nicht auf die Idee kommen, AHV-Geld zu beziehen.

Erich Moser: Sivels Rechtsanwalt. Bild: Mathias Frei

Sivel ist auch stolzer Beizer in der Vorstadt. «Hier ziehen wir alle am gleichen Strang.» Frauenfeld und die Vorstadt, das sei seine Heimat. So sieht es auch Sivels Rechtsbeistand, Rechtsanwalt Moser: «Er ist initiativ, kreativ und bewegt etwas in der Vorstadt.» Mit dem «Anker» biete er eine Plattform, wo sich alle Schichten der Bevölkerung zuhause fühlen könnten. Trotz der angegrauten Haare sagt Sivel:

«Ich habe nicht geruhigt, lebe mein Leben. Und wenn’s klöpft, dann klöpft’s.»

Das T-Shirt zum Jubiläum. Bild: Mathias Frei

Er fühle sich immer noch als Rebell. Dann müsse er auf den Töff steigen und losfahren – nach Spanien, Slowenien oder anderswohin. Man könne immer sagen: Wie hätte es anders laufen können? Aber: «Ich bereue keine einzige Entscheidung.» So entschied er sich zum Beispiel im Juli 1991, den «Anker» zu übernehmen und nicht Steward bei der damaligen Swissair zu werden.

Ein Dudelsackkonzert und eine gute Flasche Single Malt

Sivel mit seiner Schwester Elvira Reinhard. Bild: Mathias Frei

Sivels Schwester Elvira Reinhard kennt ihn schon ein Leben lang, ist sie doch zwei Jahre älter als er. Sie hat ihren Bruder mit einem Dudelsackkonzert von Leon «MacLeod» Dobler und einer guten Flasche Single Malt überrascht. Sivel ist bekanntlich ein grosser Freund der «Brave Hearts». Sie erzählt:

«Als wir klein waren, hätten wir uns Gift geben können.»

Geschwisterliebe eben. Er habe sie schon immer gut ärgern können – und wusste, Geld zu machen, indem er ihr Single-Schallplatten zu teuer verkaufte. «Aber heute finden wir immer zueinander.» Sivel umarmt sie und sagt: «Das ist Familie.»

Dudelsackspieler Leon «MacLeod» Dobler. Bild: Mathias Frei

