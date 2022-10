Geburtstag «Ich bin immer noch hier»: Margaretha Brenner feiert ihren 100. Geburtstag im Alterszentrum Park Ein ganzes Jahrhundert durchlebt: Margaretha Brenner ist auch im Alter von 100 Jahren noch voller Energie. Zu ihrem Geburtstag empfängt sie nicht nur die Familie, sondern auch hohen Besuch. Anja Kündig 17.10.2022, 16.30 Uhr

Margaretha Brenner (in der Mitte) mit Stadtpräsident Anders Stokholm (rechts) und Stadtschreiberin Bettina Beck (links). Bild: Arthur Gamsa

Händeschütteln mit dem Stadtpräsidenten und der Stadtschreiberin. Etwas, das man nicht alle Tage erlebt. Doch zum 100. Geburtstag darf das nicht fehlen. Genau diesen feierte Margaretha Brenner vergangene Woche am 12. Oktober mit ihrer Familie. Kein Wunder also, dass in ihrem Zimmer im Alterszentrum Park zahlreiche Blumensträusse und Karten stehen. Stadtpräsident Anders Stokholm und Stadtschreiberin Bettina Beck lassen sich diesen runden Geburtstag ebenfalls nicht entgehen und gratulieren der frischgebackenen 100-Jährigen im Namen der Stadt Frauenfeld. Dabei überreichen sie ihr einen Blumenstrauss, eine Tasche und Coiffeurgutscheine. Zur nachträglichen Feier am 17. Oktober darf auch ein Ständchen der Stadtmusik nicht fehlen.