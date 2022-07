Gastronomie Peruanisch in der ehemaligen Pizzeria: «Miski Takiy» aus Eschikofen zieht's ins Altstadt-Restaurant der Stadt Frauenfeld Im Februar kaufte die Stadt drei Altstadthäuser entlang der Freiestrasse. In die ehemalige «Cittadella» zieht bald das peruanische Restaurant aus Eschikofen ein. In der Nachbarliegenschaft kommt ein Laden mit zwei Angeboten rein, für Babyaccessoires und für Inneneinrichtungen. Der Liegenschaftenverwalter gibt Auskunft. Samuel Koch Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.10 Uhr

Unter anderem die Liegenschaft der ehemaligen Pizzeria Cittadella an der Ecke Kirchgasse/Freiestrasse gehört seit Februar der Stadt. Bild: Ralph Ribi

Der sehr clevere Schachzug trägt erste Früchte, oder doch eher Ceviche. Der mit Limettensaft marinierte Adlerfisch ist eine peruanische Spezialität, die im Restaurant Miski Takiy in Eschikofen auf der Menukarte steht. Ceviche lässt sich bald auch in Frauenfeld verspeisen, im Restaurantlokal an der Freiestrasse 15, im ehemaligen Ristorante Cittadella, das die Stadt Frauenfeld nebst den zwei danebenstehenden Liegenschaften im Februar gekauft hat. Oder wie es ein Leserbriefschreiber damals ausgedrückt hat: «Ein sehr cleverer Schachzug der Stadt.»

Rodolfo Facundo, Geschäftsführer des peruanischen Restaurants Miski Takiy, in Eschikofen, das im November in der Altstadt Frauenfeld eröffnet. Bild: Reto Martin

Rodolfo Facundo vom «Miski Takiy», das seit Herbst 2019 in Eschikofen peruanische Speisen kocht und anbietet, folgt also auf einen mehrjährigen Leerstand, nachdem zuletzt die «Taverna Bar – der Grieche» wegen Corona die Lichter löschen musste. Facundo und sein Team bleiben der Gemeinde Hüttlingen noch bis Ende August erhalten, ehe der Mietbeginn in der Frauenfelder Altstadt Anfang September zu laufen beginnt. Facundo sagt:

«Wir wollen in Frauenfeld die traditionelle peruanische Küche beibehalten.»

Im Herzen der Stadt hofft Facundo auf noch mehr Kundschaft, denn bisher sei im Dorf vor allem unter der Woche nicht so viel los gewesen. Er habe sich regulär auf die Ausschreibung der Stadt beworben, sei zu einer Besichtigung mit Liegenschaftenverwalter Christoph Anneler eingeladen worden und habe letztlich den Zuschlag erhalten, auch weil er nebst der Gartenwirtschaft mit speziellen Anlässen wie Musik- und Tanzabenden zur Belebung in der Altstadt beitragen will.

Mindest-Öffnungszeiten nach und nach verbessern

Geht es nach Facundo und der Stadt, Letztere hat einen Rahmen definiert, startet das «Miski Takiy» in Frauenfeld mit Öffnungszeiten von Mittwoch bis Freitag mittags und abends sowie am Wochenende durchgehend. «Wir wollen noch mehr öffnen, dafür brauchen wir aber zuerst mehr Personal», sagt Facundo.

Laufen die ersten Monate erfolgreich, will Facundo weiteres Personal einstellen, um das Angebot nach und nach zu verbessern. Das sei auch so mit der Stadt abgemacht, wie Liegenschaftenverwalter Anneler bestätigt. Facundo sei einer von insgesamt fünf Bewerbern gewesen, die sich auf das Inserat der Stadt gemeldet haben. Drei Namen, die Anneler nicht preisgeben kann, seien bereits bekannte, gefestigte Gastronomen in der Stadt. Die Wahl sei schliesslich aufs «Miski Takiy» gefallen. Anneler sagt:

Christoph Anneler, Bereichsleiter Liegenschaftenverwaltung. Bild: Tobias Garcia

«Ausschlaggebend war das Neue, das neue Kundschaft aus Konstanz, Winterthur und St.Gallen nach Frauenfeld bringt.»

Trotz definierten Mindestöffnungszeiten und weiteren Wünschen der Stadt zur Belebung und der Gartenwirtschaft lässt die Stadt Facundo seine unternehmerischen Freiheiten, ausser bei den Öffnungszeiten «ohne gross gestellte Bedingungen», wie Anneler sagt. Vereinbart sei eine Umsatzmiete, die sich im Verhältnis zu jener des Vormieters eher auf tieferem Niveau halte, meint er, ohne konkrete Zahlen in der Öffentlichkeit verraten zu wollen. Es gehe darum, Facundo und seinem Team einen guten Start zu ermöglichen. Anneler ergänzt:

«Wir sind überzeugt, dass das Angebot der Altstadt guttut und das Geschäft der bestehenden Gastronomie nicht abgräbt.»

Der Vertrag sei mindestens für fünf Jahre ausgelegt, mit Option für eine Verlängerung. Facundo möchte die Details ebenfalls nicht verraten, spricht aber von einem «fairen» Vertrag.

Zwei aufstrebende Jungunternehmerinnen zusammen

Über den Kaufpreis der drei Altstadtliegenschaften äussert sich Anneler nicht, obschon aus dem Gemeinderat noch ein Vorstoss hängig ist, der dasselbe und weitere Angaben zu mehr Transparenz fordert. Dafür äussert sich der Liegenschaftenverwalter zum Lokal in der Freiestrasse 17, der Coiffeur Style 1 nebenan bleibt bestehen.

Ebenfalls ab 1. September ziehen in der mittleren Liegenschaft mit einem B2B-Modell (Business-to-Business) «Lik & Ley», ein Laden für Babyaccessoires, und Santabarbara Interior, ein Geschäft für Inneneinrichtungen, ein. Für «Lik & Ley» zeichnet Jouana Rhyner aus St.Margarethen, für «Santabarbara Interior» Luchiya Santabarbara aus Frauenfeld verantwortlich, «zwei aufstrebende Jungunternehmerinnen», wie Anneler betont.

Freiestrasse 15, 17 und 19: In der ehemaligen Cittadella kommt das peruanische Restaurant Miski Takiy, daneben ein Laden mit zwei Angeboten. Der Coiffeur Style 1 bleibt bestehen. Bild: Ralph Ribi

Wo zuletzt ein Brautmodegeschäft untergebracht war, werde derzeit eingerichtet, zumal die Stadt die Schlüssel bereits herausgegeben habe. Auch bei den Ladenlokalen meint Anneler:

«Es geht darum, etwas Neues, Spannendes zu ermöglichen, das es im Zentrum noch nicht gibt.»

Von diesen Magnetwirkungen könnten schliesslich auch andere Geschäfte profitieren. Bei den Mietern in den Obergeschossen der Liegenschaften indes gibt es keinerlei Wechsel, das sei so mit dem Verkäufer auch abgesprochen gewesen. Die Stadt wolle die Nutzung für preisgünstigen Wohnraum in der Altstadt beibehalten, betont Anneler und sagt: «Das ist uns wichtig.» An lukrativen Angeboten für allfällige Umnutzungen jedenfalls habe es nicht gefehlt.

