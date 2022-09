Gastronomie «Es ist Zeit, wieder frei zu sein»: Roger und Marina Stähli übergeben ihre Bäckerei-Konditorei in Frauenfeld in neue Hände Seit 20 Jahren betreiben Roger und Marina Stähli ihre Bäckerei-Konditorei mit mittlerweile drei Standorten am Marktplatz, im Hummel und in der Walzmühle. Ende September übergeben sie ihr Geschäft an das jüngere Paar Sebastian und Tamara Schatt. Samuel Koch Jetzt kommentieren 13.09.2022, 05.30 Uhr

Ein Ort, den höchstens Nachtschwärmer kennen: Roger und Marina Stähli in ihrer Backstube am Marktplatz. Bild: Andrea Stalder

Das geht so nicht raus. Diesen Satz haben Mitarbeitende der traditionellen Frauenfelder Bäckerei-Konditorei Stähli hie und da mal gehört. So passiert erst grad vor kurzem, als Vanillezöpfli optisch nicht den Qualitätsansprüchen von Roger und Marina Stähli entsprachen.

Die süssen Versuchungen landeten also nicht hinter der Verkaufstheke, wo Tag für Tag Dutzende Salate, Mittagsmenus, Sandwiches, Bagel, Pizzabrötli, Gugelhöpfli, Amaretti und vieles mehr auf die Kundschaft warten. Marina Stähli verkaufte sie schliesslich für einen Franken pro Stück an eine Stammkundin, welche sie ihren Mitarbeitenden brachte.

«Wir sind Kontrollfreaks. Wir wollen immer sehen, was rausgeht. Es sollte so perfekt wie möglich sein.»

Marina Stähli Bild: Andrea Stalder

Das sagt Marina Stähli im Pausenraum über der Backstube und lacht leicht verlegen. Ziel eines erfolgreichen Tages sei, den Laden zu leeren, alle frisch produzierten Waren an den Mann respektive an die Frau zu bringen. Sie wehrt sich mit ihrem Mann Roger seit jeher gegen Food-Waste, die Stählis wirtschaften möglichst ökologisch.

Am Firmenhauptsitz beim Marktplatz und im Hummel an der Schaffhauserstrasse endet die Geschichte der Bäckerei-Konditorei Stähli auf Ende dieses Monats. Roger und Marina Stähli übergeben ihr Geschäft Ende September nach 20 Jahren in neue Hände. «Es ist Zeit, wieder frei zu sein», sagt er.

Angebot des ehemaligen Bäckereimeisters Werner Schiess

Ab Anfang Oktober führen Tamara und Sebastian Schatt, letzterer ist langjähriger Bäckereichef, den Betrieb mit mittlerweile 24 Mitarbeitenden weiter. Dem Nachfolgepaar überlassen die Stählis alles, Infrastruktur und Rezepte. Roger Stähli sagt:

«Sie können alles machen, was wir bisher auch gemacht haben.»

Roger Stähli Bild: Andrea Stalder

Die Kundschaft muss sich also nur bedingt umstellen, wird von nun an aber von jüngeren Geschäftsleuten begrüsst.

Angefangen hat die Firmengeschichte der Stählis 2002, als Roger und Marina Stähli vom ehemaligen Bäckermeister Werner Schiess das Angebot erhielten, die Bäckerei an der Thundorferstrasse als Selbstständige zu übernehmen. Zuvor wurde die Bäckerei am Marktplatz für kurze Zeit von der Sirnacher Bäckerei Hollenstein als Filiale geführt, wo Roger Stähli als Chefkonditor angestellt war. Doch die Selbstständigkeit war für Stählis als gelernte Konditor-Confiseure vielmehr als nur Wunsch, sondern das klare Ziel.

Kennen gelernt haben sich Roger und Marina Stähli auf ihren Wanderjahren in der Confiserie Beeler in der Berner Altstadt. Er, ein Urfrauenfelder, Sohn der Betreiber des Kleidergeschäfts Stutz-Egli und mittlerweile 59-jährig. Sie aus Davos. Nach Frauenfeld zog die heute 56-Jährige der Liebe wegen. «Damals wusste ich nicht einmal, wo Frauenfeld genau liegt», sagt sie. Beide schmunzeln.

Es folgen weitere Gesellenjahre, im Tessin und in der Confiserie Müggler im Frauenfelder «Ryhof». Von 1990 bis 1995 führten die Stählis das Café Ryhof gemeinsam mit Maria und Paul Müggler, ehe dort die Familie Hirt bis zu deren Konkurs ihren Betrieb führte. Mittlerweile ist bekannt, dass dort die Bäckerei Walz einzieht.

Ein Bild, das viele kennen: Eingang zur Bäckerei-Konditorei Stähli am Marktplatz, wo wochentags viele Schlange stehen. Bild: Andrea Stalder

Zu Beginn täglich 20 Salate, heute 300

Den Start in die Selbstständigkeit bezeichnen die Stählis als perfekte Fügung. «Es kommt immer alles, wie es kommen muss», meint sie. Anfangs verkauften sie täglich 20 Salate, heute 300. Das Sortiment wuchs, Sechs-Tage-Wochen sind seit 20 Jahren Standard. Wochentags, vor allem über Mittag, laufe das Geschäft viel besser als am Wochenende. Expandieren wollten die Stählis trotzdem nie, obschon es auch dafür Angebote gab. Da kommen wieder der Qualitätsanspruch, die Kontrolle und der ökologische Idealismus ins Spiel.

Am Hauptsitz beim Marktplatz und im Hummel bilden sich mittags täglich Schlangen, im Stadtzentrum stehen unter anderem hohe Verwaltungsmitarbeitende und Regierungsräte für ihren Zmittag an. «Wir profitieren von Frauenfeld als Beamtenstadt», sagt Roger Stähli. Der Aufwand habe sich gelohnt. Und sie ergänzt:

«Wir haben viel erreicht, aber auch viel ‹gchrampfet›, selbst die Kinder haben immer mitgeholfen.»

Marina Stähli erinnert sich an einen alltäglichen Mittag, als die drei Töchter Chiara, Nadja und Carmen jeweils kaum von der Schule nach Hause gekehrt, die Mittagsmenus von der Backstube in den Verkaufsladen gebracht haben. Gegessen wurde zwischendurch, zwischen Backstube und Verkaufstheke.

Dafür war der Familie der gemeinsame Znacht heilig. «Das ist heute noch so», sagt Roger Stähli. Die jüngste Tochter Carmen befindet sich derzeit in Irland in einem Sprachaufenthalt, Chiara führt mit dem «Blumenwerk» unweit vom Hauptsitz entfernt ihren eigenen Laden. Und Nadja Stähli betreibt das seit 2019 in der Walzmühle eröffnete «Werk 3», das dritte Standbein, das jetzt quasi zum Rückzugsort der Eltern wird.

Genau dorthin nämlich zieht es in Zukunft auch Roger und Marina Stähli, wo sie mit einer Handvoll Mitarbeitenden den Betrieb ausbauen. «Wir können wohl nicht ganz loslassen», sagt Marina Stähli selbstkritisch und schmunzelt. Ganz aufzuhören, sei in ihrem Alter auch noch nicht das Ziel. «Wir machen im ‹Werk 3› gleich weiter, aber einfach nicht mehr im grossen Stil», meint er. Und sie freut sich darauf, Neues auszuprobieren, wieder kreativ zu sein, neuen Schwung aufzunehmen für ein anderes Projekt, das noch nicht definiert ist.

Visualisierung des «Werk 3» vor seiner Eröffnung 2019. Bild: PD

In der Freizeit wollen sie sich vermehrt einfach spontan Schönem hingeben, mal wandern gehen, mal auf eine Schifffahrt. «Einfach geniessen», sagt er mit funkelnden Augen. Zuerst freuen sie sich aber, ihrer treuen Kundschaft Danke zu sagen.

Viele Freundschaften und Bekanntschaften seien in diesen 20 Jahren entstanden. «Selbstverständlich gebührt auch allen unseren tollen Mitarbeitern ein riesengrosses Dankeschön», sagen die Stählis. Mit Fleiss, Innovation und Qualitätsbewusstsein hätten diese viel zum Erfolg beigetragen. Und ohne viel mehr verraten zu wollen, meint Marina Stähli: «In der letzten Woche gibt es für alle eine Überraschung.»

