Steckborner Sommernachtsfest ist mit Änderungen zurück.

Freizeit Steckborner Sommernachtsfest erscheint im neuen, bunteren Kleid Das Altbewährte mögen die Menschen immer und gerade in Zeiten einer Pandemie freuen sich Festbesucher, wenn sie nach der langen Zwangspause wieder das antreffen, was sie vorher zeitweilig verabschieden mussten. Das Steckborner Sommernachtsfest hingegen kam nach der Coronapause am Samstagabend im neuen Kleid daher. Judith Meyer 26.06.2022, 17.30 Uhr

Das Feuerwerk am Sommernachtsfest Steckborn. Bild: Reto Martin

Das Organisationskomitee des Sommernachtsfestes liess sich zum 40-Jahr-Jubiläum einige Neuerungen einfallen. So fand am Samstagabend das Sommernachtsfest Steckborn nicht wie gewohnt auf dem Feldbachareal und am Obertor statt, sondern zentral auf dem Seeschulhausplatz. Eröffnet wurde das Fest um 18.30 Uhr durch die Stadtmusik Steckborn, wobei der Nachtflohmarkt bereits um 17 Uhr den Auftakt des weitherum bekannten Festes machte. «Wir hatten noch so früh schon viele Gäste vor Ort», stellte Stadtrat Jonas Füllemann, der zuständig für kulturelle Anlässe und im OK der Süsswasserpiraten ist, zufrieden fest. Auch er bedauerte die längere Zwangspause des allseits beliebten Volksfestes.