Frauenfeld: 64 Kinder an der Eissportwoche

Freizeit & Sport Kleine Kufenflitzer ganz gross: Kinder machen an der Eissportwoche in Frauenfeld erste Gehversuche Während der Eissportwoche in der Frauenfelder Eishalle sammeln 64 Kinder zwischen vier und zehn Jahren erste Erfahrungen auf Schlittschuhen, mit Hockeystock und am Puck. Veranstalter ist der EHC Frauenfeld. Manuela Olgiati 19.10.2022, 16.00 Uhr

Auf dem Eis macht es ganz viel Spass. Bild: Manuela Olgiati

In dieser Ferienwoche gehört die Frauenfelder Eishalle für einige Stunden den Kindern. Fabian Sommer, Leiter der Hockeyschule Frauenfeld, spricht vom gelungenen Start in die diesjährige Eissportwoche. Am Dienstagmorgen sind 64 Kinder und Trainer auf dem Eisfeld im Kreis versammelt. Der Schlachtruf klingt durch die grosse Eishalle. Kinder flitzen über die Eisbahn. Trotz der kühlen Umgebung schwitzen sie vor Eifer in der Eishockey-Montur.

Fabian Sommer, Leiter Hockeyschule Frauenfeld. Bild: Manuela Olgiati

Mittendrin gibt Fabian Sommer Anweisungen. Auf und neben den Spielfeldern hat Sommer Unterstützung von weiteren Trainern und Betreuerinnen. Diese Woche nutzt die Hockeyschule das spielerische Training. Eine Stunde am Morgen und eine Stunde am späteren Nachmittag vergnügen sich Kinder auf dem Eisfeld. Sommer sagt:

«Wir gehen auf jedes einzelne Kind ein und begleiten es bei den ersten Versuchen auf den kantigen Schlittschuhen.»

Bei den älteren Kindern zählt der Teamgeist. Mannschaftssport heisst hier Grundfertigkeiten üben wie das Fallen und Aufstehen, Schlittschuhlaufen oder die Scheibenführung.

Junge und ganz junge Eishockeycracks

An der Eissportwoche in der Eishalle. Bild: Manuela Olgiati

Rund zwei Drittel aller jungen Cracks ab vier Jahren machen erste Gehversuche auf dem Eis. Zehnjährige Kinder besuchen bereits wöchentliche Trainings in der Hockeyschule Frauenfeld. Hier wird Nachwuchs gefördert. Erfahrene junge Spielerinnen leiten die Kinder beim «Tannenbaumfangis» auf dem Eis an. In der Pause reicht Betreuerin Nathalie Meyer auf den Spielerbänken warmen Tee. Die Eltern sitzen derweil auf der Tribüne und beobachten die Spiele amüsiert. Marisa Schenkel, die Mutter von zwei beteiligten Kindern sagt:

«Die Kinder lernen schnell.»

Jagd nach dem Puck. Bild: Manuela Olgiti

Und Besucher Remo Signer erinnert sich an seine eigenen Gehversuche auf dem Eis. Er sagt: «Es ist interessant, den kämpferischen Eishockeyanern zuzusehen.» Um sich im Eishockey zu behaupten, braucht es Ausrüstung. Fabian Sommer sagt:

«Wir unterstützen mit einem Fundus an Hockeystöcken.»

Das Trikot allein reiche nicht aus für den Mannschaftssport, sagt Fabian Sommer. Ein wichtiger Charakterzug für Eishockeyspieler sei die Teamfähigkeit. Darin würden die Kinder von den Erwachsenen lernen.

Gruppenbild am Dienstagvormittag. Bild: Manuela Olgiati