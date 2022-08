Viel Begeisterung für Idee einer Kinderbaustelle in Frauenfeld

Freizeit «Das muss es einfach geben in Frauenfeld»: Viel Begeisterung für eine Kinderbaustelle unter den 20 Interessierten am Infoabend Der Anfang ist gemacht – und war erfolgreich. Zwei Väter sowie das Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung luden am Donnerstagabend zu einer Infowerkstatt ins Stadtlabor. Thema war die Idee einer Kinderbaustelle in Frauenfeld. Mathias Frei 26.08.2022, 18.08 Uhr

Donnerstagabend im Stadtlabor: eine Workshopgruppe zur Idee einer Kinderbaustelle. Bild: Mathias Frei

Gerufen haben zwei Väter aus Frauenfeld, gekommen sind knapp 20 Mamis, Papis und Grossväter. Und der Enthusiasmus für eine Kinderbaustelle in Frauenfeld ist spürbar am Donnerstagabend im Stadtlabor. Stephan Amacker, Co-Initiant mit seinem Bruder Jörg Müller, ist kaum zu halten und nimmt die ganze Gruppe mit. Da sind die Bieridee, die beim Joggen im Lockdown entstanden ist, das kleine Meitli mit dem Bauhelm von der Kinderbaustelle in Wil oder auch die Idee, dass Kinder mit Kopf, Herz und Hand kreativ sein können. Eingeladen zur Infowerkstatt hat Sabina Ruff, die Bereichsleiterin Sozialraum beim städtischen Amt für Kommunikation und Wirtschaftsförderung ist. Auch Amtsleiter Peter Koch diskutiert an diesem Abend mit. Ebenfalls mit von der Partie ist FDP-Fraktionspräsident und Unternehmer Sandro Erné.

Ein Beitrag über die Kinderbaustelle in Wil. Video: PD

Für den Betrieb braucht es viele helfende Hände

Am Donnerstagabend im Stadtlabor: Gastgeberin Sabina Ruff, Bereichsleiterin Sozialraum der Stadt Frauenfeld. Bild: Mathias Frei

Sabina Ruff gibt den Anwesenden viel Rückenwind mit auf den Weg, sei dies mit Know-how und Kontakten oder auch mit Unterstützung finanzieller oder materieller Art. Versprochen ist aber noch nichts. Und Ruff sagt auch, dass «Ihr das machen wollen müsst». Kinderbaustellen gibt es schon an verschiedenen Orten in der Ostschweiz. Das Rad muss nicht neu erfunden werden. Den Initianten Amacker und Müller ist aber wichtig, dass es ein «Frauenfelder Finish» gibt. Und sie sagen auch:

«Unsere Ressourcen sind beschränkt.»

Die Vereinsgründung und Konzeption des Betriebs sind das eine. Ungleich personalintensiver ist aber der Betrieb an sich. Manuela Lüchinger macht den Anwesenden aber viel Mut und erzählt von der erfüllenden Arbeit. Sie ist Mitbegründerin und Mitbetreiberin der Kinderbaustelle in Rorschach, die es nun in der dritten Saison gibt.

Niederschwelliges Angebot für alle Kinder

Ein Workshopteilnehmer präsentiert die Resultate der Diskussionen. Bild: Mathias Frei

Die Anwesenden diskutieren in Gruppen über den Bedarf, was gefällt und wo es Schwierigkeiten geben kann. In Sachen Nachfrage ist man sich absolut einig. «Das muss es einfach geben in Frauenfeld – und kommt bestimmt an.» Ein Fragezeichen steht noch beim Areal. Wichtig sei, heisst es, das niederschwellige Angebot für alle Kinder und das Miteinander mit den Nachbarn. Offenbar hat die Stadt schon mögliche Standorte im Visier. Wie Sabina Ruff sagt, soll es nach einer Auswertung ein nächstes Treffen geben mit den Interessierten. Auf dass vielleicht schon nächsten Frühling die Frauenfelder Kinderbaustelle Eröffnung feiern kann.