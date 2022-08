Freizeit Damit die Kleinen «Bob dem Baumeister» nacheifern können: In Frauenfeld soll eine Kinderbaustelle entstehen Die Stadt unterstützt zwei Väter und deren Team bei der Realisierung einer Kinderbaustelle in Frauenfeld. Dort sollen sich Kinder selbstständig kreativ betätigen können. Eine Gratis-Kita ist das Angebot aber nicht. Damit die Idee umgesetzt werden kann, braucht es Freiwillige. Am 25. August findet eine entsprechende Infowerkstatt statt. Mathias Frei 09.08.2022, 18.02 Uhr

Auf der St.Galler Kinderbaustelle. Bild: PD/Stadt St.Gallen

Auf dem Bauhof von Bob läuft es immer rund. Zusammen mit Wendy und vielen sprechenden Geräten erledigt er alles, was es zu erledigen gibt, in Bobhausen. Die Fernsehserie «Bob der Baumeister» läuft seit 1999 im deutschsprachigen Raum und hat seither viele Kinder animiert, selber Hand anzulegen. Klar, dass die Kleinen, Bob und seinen Freunden nacheifern wollen. Das ist in der Schweiz seit einigen Jahren auf Kinderbaustellen möglich.

Die Fernsehserie «Bob der Baumeister». Video: PD

Und genau so ein Angebot soll es alsbald auch in Frauenfeld geben. Vergangenen September an den Frauenfelder Kulturtagen gab es bereits einmal eine Kinderbaustelle. Diese stand für ein Wochenende vor dem Stadtlabor in der Altstadt. Das war Anstoss für zwei Frauenfelder Väter, selber Ideen zu schmieden für einen fixen Kreativort. Sabina Ruff unterstützt die beiden Väter bei ihrem Vorhaben. Sie leitet bei der Stadt Frauenfeld die Abteilung Sozialraum. Ruff kennt die Idee der Kinderbaustelle schon aus anderen Orten. Sie sagt:

Sabina Ruff, Leiterin Abteilung Sozialraum bei der Stadt Frauenfeld. Bild: Belinda Schmid

«Auf einer Kinderbaustelle ist den Kleinen die helle Begeisterung anzusehen.»

Mit Unterstützung der Stadt laden die Frauenfelder Initianten nun am 25. August zu einer Infowerkstatt ins Stadtlabor. In diesem Rahmen werde das Projekt näher vorgestellt, sagt Ruff. Eine Initiantin aus Rorschach, die im Aufbau der Kinderbaustelle von Beginn an aktiv war, erzählt von Risiken, Chancen, Herausforderungen und Stolpersteinen. Fragen, Anregungen und Inputs aus der Bevölkerung seien jedenfalls sehr willkommen.

Biel war am Anfang Gemäss der Website spielschweiz.ch gibt es schon schweizweit einige Kinderbaustellen, die meist auf Brachen daheim sind. Am längsten gibt es die Kinderbaustelle in Biel, nämlich seit 2015. Weitere Angebote gibt es schwerpunktmässig in der Ostschweiz, nämlich in St.Gallen (zwei Standorte), Wil, Wattwil und Rorschach. Auch in Zürich, Bern (zwei Standorte), Luzern, Schmerikon (Kanton Schwyz) und Binningen (Kanton Basel-Land) können Kinder selber kreativ werden und bauen, was möglich ist. (ma)

Stadt ist Trägerin des Unicef-Labels «Kinderfreundliche Gemeinde»

Ruff freut sich über die private Initiative. Die Stadt könne Rahmenbedingungen schaffen. Aber die Initialzündung müsse aus der Bevölkerung kommen. Die Stadt wolle als Trägerin des Unicef-Labels «Kinderfreundliche Gemeinde» zusammen mit Freiwilligen dieses neue Angebot realisieren. Eine Kinderbaustelle ist von der Idee her ein kostenloser Abenteuerspielplatz, auf dem Kinder mit Werkzeug und Baumaterialien eigene Ideen umsetzen können.

Es würde ein spannender Begegnungsort für Kinder und Eltern entstehen, ist sich Ruff sicher. Kinder könnten mit Hammer und Säge eigene Konstruktionen erschaffen, ihrer Kreativität freien Lauf lassen und lernen, mit anderen Kindern zusammen zu werken. Eltern und Kinder lernten in diesem Rahmen andere Familien kennen, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Alter, und hätten die Möglichkeit, neue soziale Kontakte zu knüpfen.

Film über die Kinderbaustelle in Wil. Video: PD

Damit eine Kinderbaustelle in Frauenfeld zu Stande komme, brauche es freiwillige Personen, sagt Ruff. Denn es gibt einiges zu tun: Die Baustelle aufbauen, koordinieren und beaufsichtigen, dabei die Kinder mit Rat und Tat beim Werken unterstützen. Dieses Engagement lasse sich gut mit einem spannenden Werknachmittag für die eigenen Kinder vereinbaren. Und natürlich dürften auch Erwachsene, die keine kleinen Kinder mehr hätten, das Projekt unterstützen.

Ein geeignetes Areal in Aussicht

Wie Ruff sagt, habe die Stadt auch schon ein Stück Land in Sicht, das sich gut eignen würde. Praktischerweise gehört die besagte Parzelle der Stadt. In Sachen Betrieb will Ruff der Infowerkstatt noch nicht vorgreifen. Klar ist, dass das Angebot kostenlos sein soll. Das ist auch bei vielen anderen Kinderbaustellen so. Oft ist aber eine namentliche Anmeldung vorab oder vor Ort notwendig, unter anderem für den Haftungsausschluss.

Film über die Kinderbaustelle in Wattwil. Video: PD

Ein regelmässiger Betrieb in der warmen Jahreszeit wäre angedacht, also im Bereich von Mai bis Oktober. Möglich wären Öffnungszeiten an einem freien Nachmittag unter der Woche oder am Samstag. Angesprochen wären Kinder bis zum Ende der Primarschule. Wichtig ist auch, dass Eltern oder erwachsene Bezugspersonen zwar mitwerken dürfen, aber nicht vor Ort sein müssen. Von der Idee her ist eine Kinderbaustelle aber keine Kita. Schön wäre auch ein kleiner Cafeteriabetrieb, sagt Ruff. Aber das werde sich dann nach der Werkstatt zeigen.

Infowerkstatt zur Kinderbaustelle Frauenfeld: Donnerstag, 25. August, 17.30 Uhr, Stadtlabor (Zürcherstrasse 158).