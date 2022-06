Murgspritzer: FDP Frauenfeld geht an Krücken

Glosse Der Frauenfelder Freisinn geht im Gemeinderat an Krücken: Wieso ein Sexunfall nicht Worst-Case wäre Murgspritzer: TZ-Redaktor Mathias Frei sinniert über weitere Kandidaturen für den Frauenfelder Stadtrat, zum Beispiel von der FDP. Und er hofft, dass mögliche Kandidaten einander nicht körperlich angegangen sind, als es um die parteiinterne Nomination ging. Mathias Frei 29.06.2022, 04.10 Uhr

Eine Person an Krücken, aber kein Frauenfelder FDP-Gemeinderat. Bild: Michael Hunziker

Eigentlich schon. Die FDP ist in Frauenfeld ja eigentlich schon immer noch staatstragende Partei. Das beweist auch der Umstand, dass man im Stadtrat zwei Sitze besetzt und eigentlich ein klein wenig übervertreten ist. Aber Stapi Anders Stokholm und Stadtrat Fabrizio Hugentobler sitzen fest im Sattel. Verglichen mit einem Sitzverlust im Stadtrat ist es wahrscheinlicher, dass die Partei nebst den beiden Bisherigen noch mit einer dritten Kandidatur auf das Stadtratskandidaturen-Karussell aufspringt. Stokholm wird höchster Stapi der Schweiz und lässt sich dafür nicht in den National- oder Ständerat wählen. Und Hugentobler darf sich – hobbla Schorsch – über das provisorische Minergie-P-Eco-Label für die neue Badi freuen.

Mathias Frei. Bild: Andrea Stalder

Alles gut also. Eigentlich. Denn just in diesem Moment schwächelt die Gemeindefraktion der FDP. Zwei von sechs Fraktionsmitgliedern gehen nicht nur sinnbildlich an Krücken, gesehen kürzlich an der Rechnungssitzung. Während sich Fraktionspräsi Sandro Erné das Mikrofon an den Platz bringen lassen musste, humpelte Robin Goldinger schon an seiner ersten Sitzung durch den Saal. Bleibt nur zu hoffen, dass am Ursprung des doppelten Krückengangs Sport- oder Sexunfälle stehen – und es nicht um Kollateralschäden handelt bei der Nomination für den dritten FDP-Stadtratssitz.