Mitsommerfest Frauenfeld lockt rund 40'000 Gäste an

Frauenfeld Vom Riesenrad über Glitzertattoos bis zu speziellen Würstchen: Das Mitsommerfest lockte rund 40’000 Gäste an Das Mitsommerfest in Frauenfeld bot im Stadtzentrum während drei Tagen Unterhaltung für Erwachsene und Kinder. Korrespondentin Claudia Koch war vor Ort und berichtet von Geduld, Einhornballons, Sirupbrunnen und Weihnachtsbeleuchtung. Claudia Koch Jetzt kommentieren 19.06.2022, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gäste an der langen Tafel bei der Promenade. Bild: Donato Caspari

Genau so hatten es sich das Organisationsteam, die Vereine und Mitwirkenden gewünscht: ein Fest, um das Miteinander zu feiern – ohne Coronavorschriften und bei hochsommerlichen Temperaturen. Tatsächlich wurden bei diesem dreitätigen Fest alle Sinne angesprochen, wie Martina Dumelin, Projektleiterin des Mitsommerfestes, am Samstagnachmittag auf einem Rundgang festhielt. Weder Auge, Ohr oder Gaumen kamen zu kurz – genauso wenig wie auch das gesellige Beisammensein. Dumelin sagt:

«Es ist eine Riesenfreude, all die zufriedenen Menschen zu sehen.»

Die Besucherinnen und Besucher verteilen auch viele Komplimente, sagte sie weiter. Am Freitagabend sei die Stimmung ausgelassen und friedlich gewesen – trotz des grossen Aufmarsches, ergänzte Edith Weissmann. Sie ist zuständig für die Administration.

Wer sich am Freitagabend zwischen 20 und 22 Uhr an einem der zahlreichen Essstände verköstigen wollte, musste eine Portion Geduld mitbringen. Gleichermassen gut besetzt war die lange Tafel bei der Promenade, die beim Eindämmern von der Weihnachtsbeleuchtung stimmungsvoll erhellt wurde.

Bilder: Donato Caspari Frauenfed 18.06.2022 TG / Im Stdtzentrum rund um die Promenade findet das Mittsommerfest Frauenfeld bei strahlendem Sommerwetter statt. Donato Caspari / caspfoto.ch / chmedia

Viele Familien am Fest

Hatte man sich einen Platz unter den Kastanien ergattert, konnte man sich dann in Ruhe eine Wurst, einen Kebab oder einen Fleischspiess schmecken lassen. Zwischen den Menschenströmen waren zahlreiche Familien auszumachen, gut erkennbar an den Ballonen in Form eines Einhorns. Mädchen flanierten in bauchfreien Tops und kurzen Hosen, ältere Damen versuchten, in hohen Schuhen möglichst elegant durchs Kies zu gehen. Zurufe wie «Bisch au do» hallten mehrfach durch die Reihen.

Grosser Andrang herrschte auch auf dem Lunapark, wo junge Männer ihre Schiesskünste zum Besten gaben und junge Frauen sich mit Pfeil und Bogen versuchten. Einige sah man später mit einem Plüschtier unter dem Arm.

Ein Mädchen mit einer Pistole am Schiessstand. Bild: Donato Caspari

Musik gab es für jeden Geschmack: entweder live von der Stadtbühne oder von der Gartenbühne sowie bei den Festbeizen. Zwei Sekundarschülerinnen vom Schulhaus Reutenen sammelten mit einer Greifzange Abfall vom Boden auf. «Die ganze Klasse beteiligt sich und erhält dafür 600 Franken für die Klassenkasse», erklärten die beiden kurz vor ihrem Feierabend.

Therese Bärtschi, Besucherin Mitsommerfest Bild: Claudia Koch

Wer am heissen Samstagnachmittag in höheren Gefilden auf Abkühlung hoffte, hatte die Möglichkeit, mit dem Riesenrad von Hans Peter Maier einige Runden zu drehen oder den Turm der katholischen Stadtkirche zu besteigen. «Eine tolle Aussicht mit vielen interessanten Fakten zur Kirche. Schon allein die imposanten Glocken sind einen Besuch wert», schwärmte Therese Bärtschi, die sich mit ihrem Mann Adrian einer Führung angeschlossen hatte.

In unmittelbarer Nähe kletterten Buben am Frauenfelder Himalaya hinauf, ausgerüstet mit Klettergurten und Helm. Abkühlung gab’s entweder direkt an einem Wasserschlauch oder beim Sirupbrunnen. Schatten spendeten die zahlreichen Bäume im Botanischen Garten, wohin sich Mütter mit ihren Babys oder ein Seniorenpaar mit ihrem Soft Ice zurückzogen.

Hier konnten sich Kinder beim Stand der Kita Pusteblume das Gesicht schminken oder ein Tattoo aufkleben lassen. Wie die sechsjährige Inja aus Wängi, auf deren Arm nun ein Glitzertattoo in Herzform prangt.

Die Kinder können sich mit Farben das Gesicht schminken lassen. Bild: Donato Caspari

Marc Geiger, Würstligruppe Sunnäschii Bild: Claudia Koch

Die Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten war riesig. Wer statt der herkömmlichen Bratwurst ein spezielleres Würstchen suchte, wurde bei der Würstligruppe Sunnäschii fündig. Aus einer Bierlaune heraus sei die Idee für neuartige Wurstkreationen entstanden, sagte Marc Geiger. Sonst nur als Hobby, kreierte der Verein extra fürs Mitsommerfest Würste mit Bourbon oder Cheddar und Jalapenos. Schön, die Leute nach der Pandemie wieder so in Festlaune zu sehen, sagte Geiger.

Trotz der steigenden Temperaturen strömten am Samstagnachmittag immer mehr Menschen von der Kirchgasse Richtung Promenade. Vor der Stadtbühne erklang frenetischer Applaus für die Aufführungen der Tanzgruppe der Rock Academy. Den Applaus der Zuschauer hatten sich die Rock-‹n›-Roll-Tänzerinnen und -Tänzer bei diesen Temperaturen mehr als verdient.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen