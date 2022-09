Frauenfeld «Mit Kokain fährt man besser als unter Alkoholeinfluss»: 58-jährige Raserin verteidigt sich im Thurgau auf aussergewöhnliche Art Eine bereits dreifach vorbestrafte Frau stand diese Woche wieder vor Gericht. Sie war der Polizei mit etwa 180 km/h auf der Autobahn ins Netz gegangen. Erschwerend kommt hinzu: unter Drogen. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 09.09.2022, 05.30 Uhr

Ein Auto unterwegs mit schneller Geschwindigkeit. Bild: Fotolia

Der Rausch der Geschwindigkeit – das ist auch ein Grund, weshalb sich die Beschuldigte vor dem Bezirksgericht Frauenfeld verantworten muss. Sie ist bereits dreifach vorbestraft – und eigentlich geht es immer um dieselben Delikte: Verletzung von Verkehrsregeln und Fahren in fahrunfähigem Zustand, Drogenmissbrauch.

«Ich wollte mal schnell fahren», sagt die Beklagte vor den Schranken des Bezirksgerichts Frauenfeld diese Woche auf die Frage, was sie zur nächtlichen Fahrt mit fast 180 km/h auf der Autobahn A7 in Richtung Konstanz bewog. Unter Abzug der Sicherheitsmarge, war sie 54 km/h zu schnell unterwegs. Und noch etwas trieb die 58-Jährige an, das Gaspedal eines Opel Vectra mit gefälschten Kontrollschildern durchzutreten:

«Ich musste Drogen beschaffen.»

Ob sie überhaupt wisse, wie lange der Bremsweg bei dieser Geschwindigkeit sei, will das Gericht wissen. Es folgt eine falsche Schätzung seitens der Beschuldigten; das Gericht korrigiert und fragt: «Reichen Ihre Scheinwerfer denn so weit?» – «Nein», sagte die 58-Jährige, «die Scheinwerfer des Autos sind nicht so gut.»

Gewalt, Prostitution und Heroin

Ihre Taten seien blödsinnig gewesen, sieht die Beschuldigte ein. Sie sei halt zu dieser Zeit etwas durchgeknallt gewesen, denn: «Ich hatte gerade meine Mutter verloren.» In ihrem Plädoyer geht die Verteidigerin auf die schwierige Kindheit der heute 58-Jährigen ein. Sie spricht von traumatischen Erlebnissen; einem gewalttätigen Stiefvater und sexuellem Missbrauch. Mit 19 Jahren hätte sie eine Tochter bekommen, es folgte die Trennung vom Kindesvater, Aufenthalte am Zürcher Platzspitz, Heroin, Prostitution und dann der Einstieg ins Methadonprogramm. Die Verteidigerin schliesst mit:

«Meine Mandantin bereut ihre Verfehlungen und will nun ihr Leben umkrempeln.»

Die Angeklagte wolle ihre Sucht bewältigen, daher bittet sie das Gericht, von einem Gefängnisaufenthalt abzusehen. Wie auch ein Arztbericht bescheinige, sei im Gefängnis die notwendige Unterstützung der Beschuldigten während des Entzugs nicht gewährleistet, sagt die Anwältin. Ausserdem sei die Beschuldigte depressiv.

«Sie ist nicht aus Böswilligkeit gefahren. Das Fahren war ein Mittel zum Zweck.»

Rückblick auf die Drogenszene in Zürich, aufgenommen im August 1994. Bild: Keystone / Martin Ruetschi

Sind die Fehler der Polizei strafmindernd?

Die Verteidigung plädiert ausserdem aufgrund des Verhaltens der Polizei für eine Minderung der Strafe. Im November 2020 wurde die Beschuldigte nämlich auf der Autobahn Höhe Müllheim-Wigoltingen angehalten. Sie stand unter dem Einfluss von Kokain, Benzodiazepinen, Methadon und Alkohol. Zum Konsum der Substanzen sagt die 58-Jährige: «Aufgrund meiner jahrelangen Sucht merke ich den Alkohol in dieser Höhe nicht mehr. Und», fügt sie an:

«Mit Kokain fährt man besser als unter Alkoholeinfluss.»

In dieser Novembernacht musste die Angeklagte ohne Pullover in der Kälte warten, ihr wurde der ihr zustehende Anruf verweigert und sie durfte bei der anschliessenden Untersuchung keine Maske zum Schutz vor Covid-19 anziehen. «Die Einvernahme hat stattgefunden, als meine Mandantin aufgrund mehrerer Stunden Entzug in einem schlechten Zustand war», sagt die Anwältin. Sie habe zwar ein Beruhigungsmittel bekommen, es sei ihr aber so schlecht gegangen, dass sie während der Einvernahme, die abgebrochen wurde, ihre Stirn auf den Tisch gelegt habe.

Staatsanwaltschaft setzte zu tiefe Strafe an

«Es ist ein aussergewöhnlicher Fall», sagt die Richterin bei der Urteilsverkündung. Die von der Staatsanwaltschaft beantragte Strafe schätze sie als zu tief ein. Das Gericht verurteilt die 58-Jährige zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 14 Monaten, die Hälfte davon sei zu vollziehen. Hinzu kommen eine Busse und eine Geldstrafe unter Ansetzung einer Probezeit von vier Jahren. Die Entscheidung begründet das Gericht so:

«Die Beschuldigte hat zwar Reue gezeigt, aber aus egoistischen Motiven gehandelt, was schwierig nachzuvollziehen ist.»

Die Angeklagte, die sich das Urteil zuerst unter Tränen anhört, steht dann wutentbrannt auf und verlässt den Gerichtssaal mit den Worten: «Da bin ich nicht einverstanden.» Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

