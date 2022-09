Frauenfeld: Rock Academy begeistert mit Tanzfieber

Frauenfeld Die Rock Academy begeistert über 1300 Besuchende mit dem «Tanzfieber» Nach drei Jahren konnten die über 200 Tänzerinnen und Tänzer im Alter von vier bis 50 Jahren ihr Können in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld unter Beweis stellen. Und besonders die Vielfalt an Tanzstilen überzeugt das Publikum. Manuela Olgiati 18.09.2022, 18.00 Uhr

Das Showtanzen wird von The Motion Factory Frauenfeld in Kooperation mit ihrem Label der Rock Academy durchgeführt. Bild: Andrea Tina Stalder

In der Rüegerholzhalle in Frauenfeld wurde am Freitag und Samstag getanzt und gefeiert. Erstmals geht dieser Anlass unter dem Begriff «Tanzfieber» über die Bühne. Organisatorin Monika Pallmann sagt: «Die Shows sind sehr gut besucht.» Veranstalterin ist die Rock’n’Roll-Tanzschule Rock Academy, die zur Tanzschule The Motion-Factory von Dimitri Isenring und Annika Schöni gehört. Zeigen, was im Klub gelernt wird, öffnet Welten für Bewegung und Begegnung.