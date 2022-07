Fingerfertigkeit «Bis Bewegungen von alleine gehen»: Der Thurgauer Ioannis Papadopoulos löst den klassischen Zauberwürfel in nur 15 Sekunden Stetes Duell mit eigener Bestzeit: Der Verein Swisscubing organisiert schweizweit Wettkämpfe, in denen sich die Teilnehmer im Lösen von Zauberwürfeln messen. Diese Wettkämpfe erleben einen regelrechten Boom. Für eine Fernsehshow trat der Verein Swisscubing zuletzt in Frauenfeld auf. Viola Stäheli Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.20 Uhr

Ioannis Papadopoulos, Präsident des Vereins Swisscubing, zeigt die Auswahl an verschiedenen Zauberwürfeln. Bild: Reto Martin

«Das ist meine Standardausrüstung, ohne die ich kaum aus dem Haus gehe», sagt Ioannis Papadopoulos. Der Präsident des Vereins Swisscubing legt einen Cube nach dem anderen auf den Tisch. Nebst dem bekannten 3x3-Zauberwürfel findet sich etwa auch der «Back to Square One», der bei der Verdrehung seine Gestalt ändert und dann nicht mehr würfelförmig ist, und ein Megaminx, der zwölf Seitenflächen in Form von regelmässigen Fünfecken hat.

Und dann geht es los: Nur 15 Sekunden braucht Papadopoulos, um den klassischen Zauberwürfel so zu drehen, dass dieser farblich sortiert ist. Papadopoulos sagt:

«Mit dem 3x3 beginnt alles. Erst wenn man dessen Prinzip verstanden hat, kann man sich an den komplexeren Cubes versuchen.»

Insbesondere auf Youtube gibt es eine grosse Anzahl an Anleitungen, die zeigen, wie die einzelnen Würfel gelöst werden können. «Der durch die Anleitung erlernte Lösungsweg muss so verinnerlicht werden, bis die Bewegungen von alleine gehen», sagt der Kreuzlinger. Und dann beginnt für die Speedcuber das Training auf Zeit, sodass sie den Cube möglichst schnell lösen und im Idealfall die eigene Bestzeit unterbieten können.

100 Plätze sind innert weniger Stunden vergeben

«Unser Verein, der in der Zwischenzeit rund 106 Mitglieder zählt, organisiert schweizweit Wettkämpfe im Speedcubing und hat zum Ziel, Speedcubing hierzulande bekannter zu machen», erklärt der 28-jährige Vereinspräsident Papadopoulos. Gegründet wurde der Verein 2016. Seit der Pandemie erfreuen sich die von Swisscubing organisierten Wettkämpfe sehr viel grösserer Popularität. Haben sich zuvor etwa 50 bis 80 Cubers angemeldet, sind jetzt 100 Plätze innert weniger Stunden vergeben. Wer sich keinen Platz ergattern kann, muss sich in die Warteliste eintragen. Papadopoulos meint:

«Ich vermute, dass Langeweile zu Hause zum grossen Interesse an Zauberwürfeln geführt hat.»

Die einzige Voraussetzung für die Teilnahme an einem Wettkampf ist, dass man den Würfel jener Kategorie lösen kann, für die man sich angemeldet hat – und dass man über einen eigenen Würfel verfügt, da jeder Teilnehmer diesen selbst mitbringen muss. Der Grossteil der Wettkampfsteilnehmer sind Jugendliche und junge Männer, Frauen sind hingegen nur vereinzelt anzutreffen.

Wer weiss, wie es geht, hat es leichter. Bild: Reto Martin

In Zukunft will sich der Verein Swisscubing nebst den schweizweiten Wettkämpfen vermehrt auf Schulen konzentrieren und Workshops für Schüler der ersten bis sechsten Klasse anbieten. Papadopoulos meint:

«Speedcubing trainiert das Auswendiglernen sowie das räumliche Denken und verbessert die Sozialkompetenz.»

Letzteres zeigt sich besonders bei Wettkämpfen, bei denen die Teilnehmer nicht nur Würfel lösen, sondern bei anderen Durchgängen zugleich Schiedsrichter, genannt «Judges», oder «Scramblers» sind. Die «Scramblers» haben die Aufgabe, die Würfel jeweils zu mischen – und zwar nach Anleitung, sodass sichergestellt ist, dass alle Teilnehmer eines Durchgangs den genau gleich gemischten Würfel erhalten.

Drehort an der Kanti Frauenfeld Dass der Anfang als Speedcuber durchaus happig ist und entsprechend Geduld sowie Durchhaltewille braucht, haben kürzlich zwei Watson-Redaktoren in Frauenfeld erfahren. Sie haben sich im Rahmen der zweiten Staffel von «Schweiz Vereint», die auf regionalen TV-Sendern gezeigt wurde, mit den Cubers vom Verein Swisscubing in der Kanti Frauenfeld getroffen. Bei «Schweiz Vereint» werden aussergewöhnliche Schweizer Vereinsaktivitäten vorgestellt. (vst)

«Am meisten gefällt mir am Speedcubing, dass ich durch die Teilnahme an internationalen Wettkämpfe an Orte reise, an die ich sonst nie hingegangen wäre, und überall Leute mit der gleichen Leidenschaft treffe», sagt Papadopoulos. Sein nächstes Reiseziel ist ein Wettkampf in der griechischen Stadt Thessaloniki, eine Woche später geht’s dann an die Europameisterschaft in Dänemark. Etwas näher ist der Reiseweg am 5. und 6. November: Dann findet im Technorama in Winterthur ein öffentlicher Wettkampf quasi vor der Haustüre statt.

In 15 Sekunden fertig: Ioannis Papadopoulos. Bild: Reto Martin

Weitere Infos unter: www.swisscubing.ch

