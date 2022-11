Trotz Steuerfusserhöhung Budget 2023 Frauenfeld: Defizit bleibt

Finanzen «Wir kommen nicht darum herum»: Stadt Frauenfeld will aufs nächste Jahr den Steuerfuss um drei Prozentpunkte erhöhen Die Stadt Frauenfeld plant aufs kommende Jahr eine Erhöhung des Steuerfusses um drei Prozentpunkte. Trotzdem bleibt bei der Stadtverwaltung unter dem Strich ein Defizit von 3,9 Millionen Franken. Dafür verantwortlich sind mehrere Faktoren. Hingegen Gewinne schreiben Thurplus und das Alterszentrum Park. Samuel Koch 01.11.2022, 12.07 Uhr

Stadtpräsident Anders Stokholm und Finanzleiter Reto Angehrn erläutern die Details zum Budget 2023. Bild: Janine Bollhalder

Die Spatzen haben es von den Dächern gepfiffen. Jetzt kommt die geplante Steuerfusserhöhung der Stadt Frauenfeld – gar ein Jahr früher als zunächst angekündigt. Aufs kommende Jahr hin soll sich der Steuerfuss von derzeit 60 auf neu 63 Prozent erhöhen, wie Stadtpräsident Anders Stokholm und Finanzleiter Reto Angehrn am Dienstagvormittag die Medienschaffenden zum Budget 2023 informiert haben. «Wir kommen nicht darum herum», meint Stokholm. Die Stadt müsse investieren, in ihre Infrastruktur wie etwa mit der neuen Schlossbadi, in ihre Mitarbeitenden und in die Digitalisierung. Stokholm ergänzt: