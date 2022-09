Filmkultur Übernahme per 1. Dezember: Zwei aus Diessenhofen stammende Brüder retten das Frauenfelder Schlosskino Es geht weiter mit dem Schlosskino. Die Brüder Hansjörg und Michael Beck haben kürzlich einen Mietvertrag ab Dezember unterschrieben. Sie sind in Diessenhofen aufgewachsen und betreiben heute Kinos in Rapperswil und im Berner Oberland. Spätestens am 14. Dezember soll der erste Film über die Schlosskino-Leinwand flimmern. Mathias Frei Jetzt kommentieren 28.09.2022, 04.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Eingang zum Schlosskino. Bild: Andrea Stalder

Ein guter Kinofilm hat ein Happy End. Beim Schlosskino steht nun auch ein Happy End bevor. Die Gebrüder Hansjörg und Michael Beck mit ihrer Cinévision GmbH übernehmen den Betrieb des Schlosskinos per 1. Dezember. Den Mietvertrag mit Erich Bissegger, dem die Liegenschaft an der Schlossmühlestrasse 1 gehört, haben die Beck-Brüder vor einer Woche unterzeichnet. Der erste Film unter den Beck-Brüdern soll spätestens am Mittwoch, 14. Dezember, über die Leinwand flimmern. Hansjörg Beck sagt:

Hansjörg Beck, Schlosskino-Betreiber ab 1. Dezember. Bild: PD

«Am 14. Dezember würden wir ‹Avatar 2› zeigen. Mit Hochspannung wartet die Kinobranche seit rund zehn Jahren auf diesen Film.»

Der Dezember sei ein guter Kinomonat, weil die Leute viel freihätten und viele neue Filme Ende Jahr erscheinen. Die Beck-Brüder meinen es ernst mit dem Schlosskino. Sie glauben an Kino als Erlebnis, wie Michael Beck sagt. Und sein Bruder Hansjörg sagt: «Der Erfolg des Schlosskinos hängt von den Besucherzahlen ab. Aber wir sind überzeugt, dass die Leute kommen, wenn wir ein gutes Programm bieten.»

Michael Beck, Schlosskino-Betreiber ab 1. Dezember. Bild: PD

Sie brennen für das Kino, arbeiten schon lange in der Branche. Hansjörg Beck (60-jährig) betreibt aktuell mit der Firma Kinoevent zwei Kinos in Rapperswil: die Kinobar Leuzinger und das dortige Schlosskino. Mit seinem Bruder Michael (53) und der Cinévision GmbH betreibt Beck das «Ciné-Theater» in Gstaad. Gemeinsam betreiben sie an verschiedenen Orten Open-Air-Kinos. Früher führten sie gemeinsam Kinos in Liestal, Wohlen und Reinach AG. Michael Beck arbeitete als Operateur in verschiedenen Winterthurer Kinos. Bruder Hansjörg war bei grossen Filmverleihern, unter anderem bei Disney, angestellt.

Alles anzeigen

Kino Weinfelden AG: Entscheid «contre coeur»

Das Schlosskino ist ein Traditionshaus, das es seit 1907/08 gibt – und mittlerweile ist es das einzige Mainstreamkino Frauenfelds. Denn das «Cinema Luna» zeigt Studiofilme. Die Kino Weinfelden AG hatte das Schlosskino seit Dezember 2004 betrieben. Vergangenen Juni wurde aber bekannt, dass Constans Schmölder, Geschäftsführer und Mitinhaber der Kino Weinfelden AG, den Mietvertrag per Ende 2022 gekündigt hatte. Der Entscheid sei ihm schwergefallen, sagte Schmölder dieser Zeitung. Aber die Vernunft habe dafür gesprochen. Denn die Zahlen hätten zuletzt nicht mehr gestimmt. Mitunter habe er das Schlosskino durch die drei Säle des «Liberty Cinema» in Weinfelden quersubventioniert.

Constans Schmölder, aktueller Betreiber des Schlosskinos. Bild: Andrea Stalder

Das Schlosskino war 1951 von der St.Galler Familie Brüni übernommen worden. Damals, in der Blütezeit der Frauenfelder Kinolandschaft, gab es nebst Schlosskino und «Pax» mit dem «Scala» sogar noch ein drittes Kino, das aber bereits 1991 zuging. Franz Anton Brüni, ein Brüni-Spross, galt später als Ostschweizer Kinokönig, dem auch die Schlosskino-Liegenschaft gehörte – bis Erich Bissegger die Schlossmühlestrasse 1 Mitte der 1980er-Jahre kaufte.

Von Diessenhofen in die Welt und wieder zurück

Die Beck-Brüder kennen den Thurgau, sind sie doch in Diessenhofen aufgewachsen. Michael Beck ist auch vor kurzem wieder von Schaffhausen zurück ins Rheinstädtli gezügelt. Hansjörg Beck wohnt in Erlenbach am Zürichsee. Im Schlosskino in Frauenfeld wird Michael Beck der Mann vor Ort sein, während Hansjörg Beck für Programm und Backoffice zuständig sein wird. Ob sie das aktuelle Personal des Schlosskinos übernehmen können, ist aktuell noch nicht geklärt, wie Hansjörg Beck sagt. Und weiter:

«Es kann doch nicht sein, dass es in einer Stadt wie Frauenfeld kein Mainstreamkino mehr gibt.»

Kino sei schon oft tot gesagt worden. Aber das Erlebnis sei immer noch da. Und wenn er sehe, dass ein Film wie «Top Gun» aufgrund der Besucherzahlen in Rapperswil schon in der 19. Woche läuft, glaubt Hansjörg Beck auch an eine Zukunft. Mit attraktiven Kinoevents wollen die Beck-Brüder das Publikum ins Schlosskino holen. Das ziehe, wie sie aus ihrer Kinoerfahrung wissen.

Im Schlosskino: Hier geht's lang zum Ausgang. Bild: Andrea Stalder

Im Übrigen belebe ein Kinobetrieb auch die umliegende Gastronomie und umgekehrt. Hansjörg Beck kennt und schätzt nicht nur Constans Schmölder, sondern auch Christof Stillhard vom «Cinema Luna». Das Schlosskino sei kein Konkurrenzbetrieb, sondern man würde sich optimal ergänzen. So könnten alle nach ihren Vorlieben Kinofilme sehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen