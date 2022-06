Schlosskino in Frauenfeld schliesst per Ende 2022

Filmkultur Schliessung steht bevor: Betreiber des Schlosskinos in Frauenfeld haben Mietvertrag per Ende Jahr gekündigt Das letzte von einst drei kommerziellen Kinos in Frauenfeld schliesst per Ende des laufenden Jahres. Dem Vermieter der Liegenschaft, worin sich das Schlosskino befindet, liegt die Kündigung der Kinobetreiberin Kino Weinfelden AG vor. Mathias Frei Jetzt kommentieren 22.06.2022, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Schlosskino an der Schlossmühlestrasse. Kinoleiter Mato Prosenik (auf dem Bild) bedauert die Schliessung. Bild: Andrea Stalder

Die Luft ist dünn geworden für Kinos. Mit «Jurassic World: Ein neues Zeitalter» und «Top Gun: Maverick» laufen derzeit zwei Blockbuster, die Hoffnung machen sollen gegen die angelaufene Sommerflaute. Die beiden Filme sind derzeit auch im Schlosskino zu sehen. Doch wie lange flimmern in der Schlossmühle noch Dinosaurier auf der Leinwand?

Denn wie Erich Bissegger bestätigt, hat die Schlosskino-Betreiberin Kino Weinfelden AG den Mietvertrag für das Kino per Ende Jahr gekündigt. Bissegger ist als Gastronom in Frauenfeld bekannt und Besitzer der Liegenschaft Schlossmühlestrasse 1, worin sich die Pianobar, das Schlosskino und der Schlosskeller befinden.

Erich Bissegger, Vermieter Schlossmühlestrasse 1. Bild: Andrea Stalder

«Es ist sehr bedauerlich»

Das sagt Bissegger zur Kündigung, die ihm vorliegt. Die Kino Weinfelden AG, die eben dort auch das Liberty Cinema mit mehreren Sälen betreibt, habe die Kündigung damit begründet, dass die Zahlen nicht mehr gestimmt hätten. Letztlich sei es aber auch für ihn eine Frage der Wirtschaftlichkeit, sagt Bissegger. Die Räumlichkeiten sollten auch ab 2023 weiter genutzt werden. Er sei offen für Ideen.

Kein Kommentar von der Betreiberfirma

Mato Prosenik, Schlosskino-Leiter. Bild: Andrea Stalder

Constans Schmölder, Geschäftsführer der Kino Weinfelden AG, will sich auf Anfrage nicht zur Vertragskündigung äussern. Fakt ist, dass die AG das Schlosskino seit Dezember 2004 betreibt. Seit Anbeginn amtet Mato Prosenik als sympathischer und innovativer Kinoleiter. Das Schlosskino gibt es aber schon viel länger.

In den 1950er-Jahren, der Blütezeit des Kinos in Frauenfeld, gab es drei kommerzielle Kinos in der Kantonshauptstadt: das Pax, das Scala und das Schlosskino. Das «Scala» an der Grabenstrasse schloss im Frühling 1991, das «Pax» an der Rheinstrasse im Sommer 2004.

Alles anzeigen

Im Jahr 1951 hatte die St.Galler Familie Brüni das Schlosskino mitsamt ganzer Liegenschaft übernommen. Franz Anton Brüni, ein Spross der Familie, galt später als Ostschweizer Kinokönig. Mitte der 1980er-Jahre kaufte Erich Bissegger die Liegenschaft Schlossmühlestrasse 1, Brüni betrieb das Schlosskino noch bis Anfang 2004 weiter. Nach einem knappen Jahr Unterbruch übernahm dann eben die Kino Weinfelden AG.

Das Schlosskino am Schlossfelsen. Bild: Andrea Stalder

«Kommerzielle Ein-Saal-Kinos sind ein Anachronismus»

Christof Stillhard, Leiter des Amtes für Kultur der Stadt Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Betroffen ob der Mietvertragskündigung zeigt sich auch der städtische Kulturbeauftragte Christof Stillhard. Das sei eine sehr traurige Nachricht für die Frauenfelder Kinolandschaft. Er sieht aber keine Möglichkeit, seitens des städtischen Amtes für Kultur eine Hilfestellung zu leisten.

«Im Schlosskino war ich zum ersten Mal im Kino. Es lief ‹Ein Käfer gibt Vollgas› mit Joachim Fuchsberger.»

So erinnert sich Stillhard zurück. Er, früher selber in der Schweizer Filmwirtschaft tätig, gilt als Kenner der hiesigen Kinolandschaft. Heutzutage ein kommerzielles Kino zu betreiben, sei riskant, sagt er. «Von der Coronaflaute sind die Kinos direkt in die Sommerflaute gekommen.» Die Eintritte seien aktuell schweizweit auf sehr tiefem Niveau. Und Stillhard sagt auch: «Kommerzielle Ein-Saal-Kinos, wie es das Schlosskino eines war, sind heutzutage ein Anachronismus.»

Kino gibt es aber noch in Frauenfeld: das Cinema Luna. Betrieben wird das vielfach ausgezeichnete Studiokino am Lindenpark von den Frauenfelder Filmfreundinnen. Deren Präsident Beat Oswald sagt:

Beat Oswald, Präsident Frauenfelder Filmfreundinnen. Bild: Ralph Ribi

«Wir haben das Schlosskino nie als Konkurrenz wahrgenommen, sondern vielmehr als Bereicherung und Ergänzung.»

Wenn eine Stadt eine attraktive Kinolandschaft mit mehreren Betrieben aufweise, wirke sich das positiv auf die Besucherzahlen aus. «Schade, dass das Schlosskino zugeht.» Oswald glaubt nicht, dass durch die Kinoschliessung die Eintritte im «Luna» markant steigen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen