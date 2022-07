Hoffnung auf Weiterbetrieb von Schlosskino Frauenfeld

Filmkultur Mehr als ein Quantum Hoffnung: Für den Weiterbetrieb des Schlosskinos Frauenfeld gibt es zwei ernsthafte Interessenten Die Kino Weinfelden AG hätte im Schlosskino investieren müssen. Weil der Betrieb sowieso schon nur knapp kostendeckend war, entschied man sich dagegen – und für die Kündigung des Mietvertrags auf Ende Jahr. Laut Geschäftsführer und Mitinhaber Constans Schmölder besteht aber durchaus die Möglichkeit, dass auch 2023 Filme in der Schlossmühle zu sehen sind, einfach mit einer anderen Betreiberschaft. Mathias Frei 29.07.2022, 04.10 Uhr

Betreibt das Schlosskino nur noch bis Ende Jahr: Constans Schmölder, Geschäftsführer der Kino Weinfelden AG, im Kinosaal. Bild: Andrea Stalder

Wie in einem Actionfilm: den Steuerknüppel herumreissen, bevor das Flugzeug am Berg zerschellt. Dafür hat sich Constans Schmölder entscheiden müssen. «Schweren Herzens», wie er sagt. Schmölder ist seit über 21 Jahren Geschäftsführer und Mitinhaber der Kino Weinfelden AG, die seit Dezember 2004 auch das Schlosskino Frauenfeld betreibt – aber nur noch bis Ende Jahr. Schmölder ist einer, der fürs Kino lebt. Er sagt:

«Der Entscheid fiel mir schwer. Aber die Vernunft sprach dafür.»

Das Schlosskino an der Schlossmühlestrasse 1. Bild: Andrea Stalder

Deshalb hat die Kino Weinfelden AG den Mietvertrag für das Schlosskino per Ende Dezember gekündigt. Schmölder sieht für das traditionsreiche Kino aber Licht am Horizont. Er stehe aktuell mit zwei ernsthaften Interessenten im Gespräch, die das Ein-Saal-Kino ab 2023 weiterbetreiben wollen. Weitere Angaben zu der möglichen zukünftigen Betreiberschaft kann er noch nicht machen. Er ist aber guter Dinge, dass bis Ende September die Zukunft des Schlosskinos aufgleist ist. Nur so viel: «Beide Interessenten kommen aus der Kinobranche.»

Parlamentarischer Vorstoss zum Schlosskino Die in der «Thurgauer Zeitung» vermeldete Schlosskino-Schliessung ist auch ein Thema auf dem lokalpolitischen Parkett. So hat SVP-Gemeinderat Andres Storrer eine Einfache Anfrage mit dem Titel «Schliessung Schlosskino Frauenfeld» eingereicht. Storrer ist Geschäftsführer der Baumart AG, die ebenfalls an der Schlossmühlestrasse 1 daheim ist. Storrer schreibt: «Für viele von uns gehört das Schlosskino schlichtweg zur Stadt Frauenfeld.» Es sei ein wesentlicher Bestandteil der Freizeit- und Kulturlandschaft. Für ihn stellten sich in Zusammenhang mit der kürzlich erfolgten Anschaffung der Bronzeskulptur Sündarella Fragen. Es gehe ihm dabei primär um den Nutzen für die Öffentlichkeit. Zudem stehe bei der Kinoschliessung auch mindestens ein Arbeitsplatz auf dem Spiel. Storrer will deshalb wissen, wie die Haltung des Stadtrats zur Schliessung ist und ob die Stadt durch die Betreiberschaft kontaktiert worden sei, um eine Lösung zu finden. Weiter fragt der Parlamentarier, ob seitens Stadt Interesse an einem Weiterbetrieb bestehe und was Massnahmen wären, um dies zu ermöglichen. (ma)

Schmölder hatte sich bereit um Cinema Pax bemüht

Schmölder sagt: «Ich würde mich sehr freuen, wenn es weitergeht mit dem Schlosskino.» Es dürfe einfach nicht sein, dass eine Stadt wie Frauenfeld kein Mainstream-Kino mehr habe. Schmölder hatte sich schon darum bemüht, das Cinema Pax an der Rheinstrasse übernehmen zu können, als dieses im Sommer 2004 schloss. Beim Schlosskino, das es seit 1907/08 als Lichtspielhaus gibt, klappte es dann. Dieses war von der St.Galler Familie Brüni 1951 übernommen worden. Damals, in der Blütezeit der Frauenfelder Kinolandschaft, gab es nebst Schlosskino und «Pax» mit dem «Scala» sogar noch ein drittes Kino, das aber bereits 1991 zuging. Franz Anton Brüni, ein Brüni-Spross, galt später als Ostschweizer Kinokönig, dem auch die Schlosskino-Liegenschaft gehörte – bis Erich Bissegger die Schlossmühlestrasse 1 Mitte der 1980er-Jahre kaufte.

Erich Bissegger, Liegenschaftseigentümer. Bild: Andrea Stalder

Eigentümer und Vermieter Bissegger dürfte ob der neuerlichen Wendung in Sachen Schlosskino Freudensprünge machen. Nachdem er die Kündigung der Kino Weinfelden AG auf dem Tisch liegen hatte, gab er an, offen für Ideen zu sein, was eine zukünftige Nutzung der Kinoräume betrifft. Schmölder hat die Zusammenarbeit mit Vermieter Bissegger nach eigenen Angaben immer geschätzt. Der Umbau des Kinos vor der Übernahme Ende 2004 habe dem Betrieb eine gute Basis gegeben. «Wir konnten die Foyerfläche verdoppeln», erinnert sich Schmölder. Aber in den vergangenen bald 20 Jahren hat sich die Kinobranche stark gewandelt.

«Kinos mit nur einem Saal haben es schon länger schwer»

Das Schlosskino im Herbst 2003, also noch vor dem Umbau. Bild: PD/Andreas Sommer

«Es wären strukturelle Investitionen in das Schlosskino nötig», erklärt Schmölder. Da sei man sofort bei 100’000 Franken und mehr. Das Problem ist aber, dass die Kino Weinfelden AG in jüngerer Vergangenheit kaum Rücklagen bilden konnte. Schmölder bedauert:

«Der Markt wird immer schwieriger. Kinos mit nur einem Saal haben es schon länger schwer.»

Schlosskinoleiter Mato Prosenik. Bild: Andrea Stalder

Das Schlosskino habe zwar oft mit einer schwarzen Null abgeschlossen, sei mitunter aber auch quersubventioniert worden durch die drei Säle des Liberty Cinema in Weinfelden. Und das könne kein Dauerzustand sein, sagt Schmölder. Betreibe beispielsweise ein Verein ein Kino, sei es möglich, bei der öffentlichen Hand Fördergelder zu beantragen. Aber das habe er nie gewollt. Er habe den Anspruch, als Unternehmer zu wirtschaften.

Am Schlosskino hängen auch Arbeitsplätze. Nebst Mato Prosenik, der seit Ende 2004 als sympathischer Standortleiter wirkt, ist noch eine zweite Person fest angestellt. Zudem beschäftige man noch vier studentische Aushilfen in Teilzeit, sagt Schmölder. «Am liebsten wäre mir, wenn Mato auch unter einem zukünftigen Betreiber im Schlosskino arbeiten könnte.» Soweit ist man in den Verhandlungen bekanntlich noch nicht. Schmölder verspricht aber, dass man um eine gute Lösung bemüht sei.

Pläne für ein Multiplexkino am Bahnhof verliefen im Sand

Im Schlosskinosaal. Bild: Andrea Stalder

Am Kinostandort Frauenfeld und mit dem Schlosskino hätte es auch anders laufen können. Denn Schmölder hatte vor einem Jahrzehnt grosse Pläne in der Kantonshauptstadt. 2011 trat er mit dem Vorhaben an die Stadt, im Umfeld der Stadtkaserne, konkret im P+R-Gebäude, ein Mehr-Saal-Kino zu bauen. Er dachte daran, den denkmalgeschützten Bau um mehrere Etagen aufzustocken.

«Pläne eines Architekten lagen vor.»

Die Stadt habe das Projekt wohlwollend zur Kenntnis genommen. Letzten Endes sei die Idee aber im Sand verlaufen, bedauert Schmölder. «Sag niemals nie» sei sein Grundsatz. Aber in diesem Fall glaube er nicht mehr an eine Realisierung.