Von Komödie bis Drama: Acht Filme am Open-Air-Kino Frauenfeld

Filmkultur Grosses Kino: Komödien, Science-Fiction-Streifen und Naturdokumentationen laufen in Frauenfeld unter freiem Himmel Das Open-Air-Kino Frauenfeld zeigt im Innenhof des Staatsarchivs acht Filme an acht Abenden: aus der Schweiz, Deutschland, aber natürlich auch aus den USA. Für den kleinen Hunger gibt es Waffeln und natürlich wieder die beliebten Flammkuchen. Mathias Frei 04.08.2022, 17.28 Uhr

Am Open-Air-Kino Frauenfeld im Jahr 2018. Bild: Reto Martin

Es ist wieder Open-Air-Kino-Zeit. Da mischen auch die Frauenfelder Filmfreundinnen, die das Cinema Luna betreiben, seit Jahren mit. Anfangs noch mit über 1000 Besucherinnen und Besuchern pro Abend auf der Freie-Strasse findet das Open-Air-Kino Frauenfeld (OAKFF) nun schon seit einigen Jahren im Innenhof des Staatsarchivs statt, wo es noch Platz hat für 300 Filmfreundinnen und Filmfreunde. Am Freitag, 5. August, geht es los. Insgesamt stehen an acht Abenden acht Filme auf dem Programm.

Trailer von «Stürm: Bis wir tot sind oder frei». Video: PD

Gastronomisches Angebot stammt aus der Region

Türöffnung im Hof des Staatsarchivs ist jeweils um 20.15 Uhr. Eine Stunde später ist Filmbeginn. Ein Eintritt kostet 15 Franken. Online können Tickets über eventfrog.ch erstanden werden. Die Veranstalter teilen mit:

«Die Filme werden grundsätzlich bei jeder Witterung gezeigt.»

Sollte aus Sicherheitsgründen die Vorstellung nicht durchgeführt werden können, werde vor Ort informiert. Ab 20.15 Uhr ist die Bar geöffnet, und der Flammkuchenofen wird eingeheizt. Dazu gibt es auch Waffeln, beides handgemacht und frisch zubereitet. Die Veranstalter lassen verlauten, man lege grossen Wert auf die regionale Herkunft des gastronomischen Angebots. Denn: «Wir sind überzeugt, dass lokale Produkte ideal zu unserem Kino passen.» Das Bier beziehe man wir von der gegenüberliegenden Strassenseite und den Wein aus den umliegenden Rebbergen. Zur Nachbesprechung eines Films sei die Bar an den beiden Wochenenden auch nach der Filmvorführung offen.

Trailer von «Belfast». Video: PD

Lustiges und Nachdenkliches

Zum Auftakt am Freitag läuft die dänische Komödie «Riders Of Justice». Soldat Markus kehrt nach dem Tod seiner Frau in die Heimat zurück. Plötzlich steht Mathematiker Otto vor der Tür, der behauptet, dass Markus' Frau nicht zufällig gestorben sei. Weiter geht es mit dem Science-Fiction-Film «Dune» (Samstag, 6. August). Das Wochenende beschliesst am Sonntag, 7. August, die Komödie «Swan Song». Am Montag, 8. August, steht die «International Ocean Film Tour» auf dem Programm. Der Dokumentarfilm zeigt fünf Geschichten rund um die Ozeane. Der Schweizer Film «Stürm: Bis wir tot sind oder frei» läuft am Dienstag, 9. August. Am Folgetag (10. August) ist das Drama «Belfast» zu sehen. Die deutsche Komödie «Contra» ist am Donnerstag, 11. August, zu sehen. Und zum Schluss läuft am Freitag, 12. August, das Drama «Licorice Pizza».