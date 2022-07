Festival «Waren vor den Sicherheitsleuten da»: Wenige Hip-Hop-Fans schlagen sich vor Absperrgittern zum Open Air Frauenfeld Nacht um die Ohren – OAF-Macher freut's Für die privilegiertesten Besucherinnen und Besucher öffnen die Schleusen zum Open Air Frauenfeld am Mittwoch um 8 Uhr. Das hindert einige aber nicht daran, bereits am Dienstagabend vor dem Haupteingang auf den Einlass zu warten. Mit dabei haben sie so einiges, vor allem aber Schlafsäcke und Bier. Samuel Koch Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.00 Uhr

G. Faraon ist der erste Fan, der beim Eingang auf den Einlass wartet. Bild: Samuel Koch

Auf den ersten Blick ist weit und breit keine Seele erkennbar. Bei genauerem Hinsehen aber lässt sich hinter einer Abfallinsel ein blauer Pavillon ausmachen. Es ist ruhig, am Mittwoch kurz vor 22 Uhr vor dem Haupteingang zum Open Air Frauenfeld (OAF). G. Faraon, der seinen Vornamen nicht in den Medien lesen will, sitzt gemütlich in seinem Campingstuhl.

Sein Kollege sei gerade dabei, Würste zu organisieren. Deshalb sind zwei vollbepackte Einkaufswagen mit Zelten, Kühlboxen und jede Menge Utensilien seine derzeit einzige Gesellschaft. Faraon sagt:

«Das letzte Mal waren wir zu spät, jetzt übernachten wir halt hier.»

Der ursprüngliche Plan des Münchwilers war, schon in den Mittagsstunden auf dem OAF-Gelände zu sein. Doch er und sein Freund hätten verpennt, wie er sagt. Immerhin hätten sie es vor den ersten Sicherheitsleuten geschafft, die nach ihnen einige Hip-Hop-Fans vor dem Anstürmen im Wartebereich abgehalten haben sollen.

Grüne Mülltonnen mit Material für vier Festivaltage

Aus der Ferne ertönt erste Hip-Hop-Musik, während die Dämmerung langsam von der Nacht verdrängt wird. Die Sicherheitsleute bei der Shuttlebus-Station haben ein Nachsehen, weshalb nach 22 Uhr eine Handvoll weiterer OAF-Besucher ankommt.

Je mit einer grünen Mülltonne mit ihrem Material für vier Tage und zuvor eine lange Nacht positionieren sich drei junge Männer zielgerichtet direkt vor den Absperrgittern. Ueli Münger, Benjamin Weber und Thomas Lemmenmeier sind aus dem Aach-Thur-Land angereist und übernachten wenige Meter vor dem Haupteingang. Weber sagt:

«Wie übernachten im Schlafsack, freuen uns aber auch auf Gesellschaft.»

Thomas Lemmenmeier, Benjamin Weber und Ueli Münger sitzen und übernachten vor den Absperrgittern. Bild: Samuel Koch

Weber und Münger stammen aus Bischofszell - «Bischdrufzell», präzisiert letzterer und lacht. Nebst Schlafsäcken, Campingstühlen und ihren grünen Tonnen haben sie ebenfalls Bier dabei, um das lange Warten etwas erträglicher zu machen. Am Mittwoch pünktlich um 8 Uhr wollen sie sich auf dem Campingplatz B einen guten Platz sichern und dann das Festival geniessen. «Wir freuen uns auf Tyler, the creator, Playboy Carti und Shindi», sagt Münger und nimmt einen Schluck aus der Dose.

Plötzlich Motorenlärm von zwei Quads, überraschend fahren die OAF-Macher Wolfgang Sahli mit Begleitung und René Götz vor. VR-Präsident Sahli sagt:

«Wir freuen uns, die Leute endlich wieder zurück auf der Allmend zu sehen.»

Der Smalltalk ist herzlich, die Vorfreude ist sowohl bei den Fans als auch bei den Organisatoren nach drei Jahren festivalfreier Zeit spürbar. Sahli erzählt von der Entstehung des Festivals, von der Infrastruktur, die für die kommenden Tage bereit sei, von der Vorfreude auf die kommenden Tage. Insgesamt werden in Frauenfeld bis in der Nacht auf Sonntag täglich 50'000 Besucherinnen und Besucher erwartet, was das OAF zum grössten Hip-Hop-Festival Europas macht.

Posen für ein Foto und dann brausen Sahli und Götz auf ihren Quads wieder davon. Davor wünschen sie und die drei jungen Besucher sich ein schönes, erfolgreiches Open Air. Und viel Spass.

Weber, Lemmenmeier und Münger neben den OAF-Machern auf ihren Quads: CEO René Götz hinten und Präsident Wolfgang Sahli mit Begleitung vorne. Bild: Samuel Koch

