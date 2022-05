Festival Alles Wichtige vor dem Out in the Green Frauenfeld im Juni mit Headliner Metallica: Von A wie Anreise bis Z wie Zeltplatz Nach über 20 Jahren erlebt das legendäre Rockfestival Out in the Green am 29. Juni seine Wiedergeburt, das die Frauenfelder First Event AG nebst dem gewöhnlichen Open Air Frauenfeld organisiert. Ende Juni treten an einem einzigen Konzerttag auf der Grossen Allmend sechs Bands auf. Hier gibt es die wichtigsten Infos in Kürze. Samuel Koch Jetzt kommentieren 28.05.2022, 04.20 Uhr

Legendäre US-Metalband Metallica während eines Konzerts in Las Vegas: Gitarrist Kirk Hammett, Schlagzeuger Lars Ulrich, Frontmann James Hetfield und Bassist Robert Trujillo. Bild: Getty Images/

Ethan Miller (25. Februar 2022)

Herr Bodmer, in rund einem Monat ist es so weit, das Out in the Green kehrt zurück. Sind Sie bereit?

Joachim Bodmer: Die Vorbereitungen laufen gut, und wir sind im Plan – auch wenn wir nach zwei Jahren Zwangspause ein wenig aus der Übung gekommen sind. Aber am meisten freuen wir uns, endlich wieder einmal mit so vielen Menschen zusammen unvergessliche Konzerte geniessen zu können.

Joachim Bodmer, Mediensprecher Out in the Green. Bild: Andrea Stalder

Ist Corona nicht mehr im Hinterkopf?

Doch. Aktuell sieht es aber gut aus. Wir können die Veranstaltungen wahrscheinlich ohne Auflagen durchführen. Allerdings legen wir uns – mit der Erfahrung aus zwei Jahren Pandemie – noch nicht auf ein Szenario fest. Wir gehen davon aus, dass beide Festivals (Anm. der Red.: Out in the Green und Open Air Frauenfeld) wie geplant durchgeführt werden können. Wir stehen dafür in engem Kontakt mit den Behörden und sind auch bereit, zu reagieren, falls dies eine veränderte Lage nötig machen würde.

Wie unterscheidet sich die Infrastruktur des Out in the Green von derjenigen des Open Airs Frauenfeld?

Natürlich unterscheiden sich die beiden Festivals in vielen Details. Am augenfälligsten ist aber, dass es am Out in the Green kein Camping geben wird. Zudem steht statt der Doppelbühne nur eine Hauptbühne. Diese ist aber gigantisch gross – grösser als alles, was wir je gebaut haben. Metallica will das so. Alleine die Dimensionen der LED-Screens übersteigen diejenigen eines grossen Einfamilienhauses.

Wie hoch sind die festgelegten Dezibelgrenzen?

Wir halten uns strikt an die Vorgaben der Behörden sowie an die gesetzlichen Bestimmungen. Unter dem Strich werden die Lärmemissionen beim Out in the Green tiefer sein als beim gewohnten Open Air Frauenfeld. Alleine die Betriebszeiten sind massiv kürzer, die Anreisenden kommen ohne oder mit weniger Gepäck, das Gelände ist kleiner und – last, but not least – das Out in the Green 2022 dauert einen Tag.

Wie viele der 50'000 Tickets sind bereits verkauft?

Der Vorverkauf läuft gut. Es gibt noch Tickets. Ob es auch an der Festivalkasse Tickets geben wird, können wir aktuell nicht sagen. Wir sind mit dem Vorverkauf grundsätzlich sehr zufrieden.

Die Vorfreude ist vielerorts gross, bei Ihnen auch?

Auf jeden Fall. Wir freuen uns sehr, endlich wieder Festivalluft schnuppern zu können. Und wir freuen uns, nach knapp 20 Jahren Hip-Hop und Rap, der Bevölkerung in Frauenfeld mit dem legendären Out in the Green den Rock zurückzubringen.

Die Bühne des ersten Open Air in Frauenfeld im Jahr 1987, das damals noch «Out in the Green» hiess. Bild: PD Auf der Bühne standen 1987 unter anderem Barclay James Harvest und Status Quo. Bild: PD Eine Marktgasse gab es schon 1987. Bild: PD «Frauenfeld erlebte begeisterndes Open air»: Diesen Titel setzte die «Thurgauer Zeitung» über ihren Text zum ersten Out in the Green im Juli 1987. Der Artikel handelt von einem friedlichen Fest mit 30'000 Besuchern, «Campingunfällen» und gefragten Getränken. Bild: Archiv «Thurgauer Zeitung» Die Neville Brothers treten am 8. Juli 1995 am «Out in the Green» in Frauenfeld auf. Aaron Neville, links, und Charles Neville, rechts, in Aktion. Bild: Keystone Im gleichen Jahr war auch Chuck Berry im Thurgau zu Gast. Bild: Keystone Und auch Elton John beehrte 1995 das Frauenfelder Open Air. Bild: Keystone Eng war es vor der Bühne schon 1995. Bild: Keystone David Bowie gab das letzte Konzert des «Out in the Green» 1997. Bild: Keystone Im gleichen Jahr ebenfalls beim «Out in the Green» zu Gast: Sting. Bild: Keystone Nicht ganz so berühmt wie Sting und David Bowie, aber im deutschsprachigen Raum unter anderem dank einer legendären Pressekonferenz trotzdem in Erinnerung geblieben: «Tic Tac Toe». Bild: Keystone Auch 1998 waren Stars in Frauenfeld. Hier im Bild: Mick Jagger von den Rolling Stones. Bild: Keystone Nicht immer war das Wetter gut, wie dieses Bild aus dem Jahr 2000 zeigt. Bild: Alexandra Wey Sogar Nessie war 2000 in Frauenfeld zu Gast. Bild: Urs Müller Zwar war das «Out in the Green» 2000 noch kein Hip-Hop-Festival, doch erste Acts dieses Genres waren in Frauenfeld schon zu Gast. Zum Beispiel «Die Fantastischen Vier». Bild: Alexandra Wey Der Schweizer Musiker Bligg, damals noch Rapper, trat 2004 in Frauenfeld auf. Bild: Kristina Basler Mary J Blige trat 2004 auf der Hauptbühne in Frauenfeld auf. Bild: Susann Basler Ein reines Hip-Hop-Festival war das Open Air damals aber noch immer nicht. Auch Pink trat 2004 in Frauenfeld auf... Bild: Susann Basler ...ebenso wie Motörhead. Bild: Nana do Carmo 2007 kam es auf dem improvisierten Parkplatz in der Nähe der Allmend zu einem grossen Brand. Rund 50 Autos brannten. Bild: Susann Basler 2008 war die Ausrichtung des Open Air bereits deutlich klarer. Hip-Hop-Megastar Jay-Z bei seinem Auftritt.





Bild: André Albrecht Und auch der deutsche Rapper Jan Delay war in Frauenfeld zu Gast.





Bild: André Albrecht Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Sitzgelegenheiten. Bild: Susann Basler Wo ein Open Air stattfindet, bleibt viel Müll zurück, so auch 2008 in Frauenfeld. Bild: Susann Basler Ob sich dieser Musikfan das Konstrukt patentieren liess? Bild: Susann Basler 2009 war das Wetter deutlich besser. Bild: Stefan Schaufelberger Deshalb suchten die Musikfans Abkühlung im nahegelegenen Fluss. Bild: Nana Do Carmo Nahezu alle Hip-Hop-Grössen waren irgendwann in Frauenfeld zu Gast. 2009 zum Beispiel 50 Cent... Bild: Reto Martin ...und Kanye West. Bild: Stefan Schaufelberger Von oben lassen sich die Ausmasse des Festivals im Jahr 2010 besser erkennen. Bild: Benjamin Manser Eine temporäre Zeltstadt für wenige Tage entsteht jedes Jahr in Frauenfeld. Bild: Benjamin Manser 2010 (im Bild) und 2018 war US-Rapstar Eminem zu Gast. Bild: Stefan Schaufelberger 2011 gehörten Cypress Hill zu den ganz grossen Namen. Bild: Nana do Carmo Lauryn Hill trat am Open Air Frauenfeld 2012 auf. Bild: Reto Martin 2013 waren mehrere Altstars des Hip-Hops in Frauenfeld. «A Tribe Called Quest» genauso... Bild:Reto Martin ...wie Run DMC. Bild: Reto Martin 1987 wunderte sich die Presse noch, dass Barclay James Harvest eine eigene Lichtanlage mitnehmen wollte, 2014 kamen Künstler mit einer ganzen Lichtshow. Hier im Bild: M.I.A. Bild:Nana Do Carmo Zur Hip-Hop-Kultur gehört neben der Rap-Musik auch das Breakdancen. Bild: Nana Do Carmo Musiker mit Maske sah man in Frauenfeld immer wieder. Hier im Jahr 2014: Cro. Bild: Urs Jaudas Und im Jahr 2015 Marsimoto. Bild: Reto Martin Innert weniger Tage entsteht in Frauenfeld jeweils ein imposantes Bühnenbild. Bild: Donato Caspari Konfetti beim Konzert von K.I.Z. 2016. Bild: Andrea Stalder Open Air und trotzdem nicht aufs Training verzichten: In Frauenfeld seit einigen Jahren möglich. Bild: Reto Martin 2017 gehörte Mac Miller zu den grossen Namen in Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder Tausende Besucherinnen und Besucher strömen jedes Jahr auf die Allmend. Bild: Thi My Lien Nguyen Auch Schweizer Künstlerinnen sind in Frauenfeld zu sehen und zu hören. 2018 zum Beispiel Danitsa... Bild: Reto Martin ...und Lo&Leduc. Bild: Andrea Stalder Einer der bekanntesten deutschen Rapper: Sido. Bild: Andrea Stalder Beim bisher letzten Open Air Frauenfeld zu Gast: Cardi B. Bild: Andrea Stalder Beim Open Air Frauenfeld geht's immer auch um den Style. Bild: Andrea Stalder Nicht nur Künstler tragen Masken, auch die Fans. Bild: Andrea Stalder

Für die Anreise mit ÖV organisieren die SBB sowohl für die Hin- als auch für die Rückfahrt verschiedene Extrazüge von und in Richtung Winterthur/Zürich, Weinfelden/Konstanz/Romanshorn und Wil/St.Gallen. Shuttlebusse transportieren die Besucherinnen und Besucher gratis vom Bahnhof auf die Allmend und zurück. Wer mit dem Auto kommt, fährt via Autobahnausfahrt Frauenfeld West auf einen der zahlreichen Parkplätze westlich des Konzertgeländes, wofür eine Gebühr von zehn Franken anfällt. A7-Ost via Langdorfkreisel dürfen nur Inhaber von VIP-Tickets nutzen. VIP-Parking ist laut Veranstaltern im Ticketpreis inbegriffen. Wegen des Verkehrs kann es in und um Frauenfeld zu Überlastungen kommen.

Der Stadtrat von Frauenfeld hat der First Event AG als Veranstalterin an seiner Sitzung von Mitte April die Bewilligung für das Out in the Green am 29. Juni und das Open Air Frauenfeld (OAF) vom 6. bis 9. Juli «unter den Bedingungen des Organisationshandbuchs 2022» bewilligt. Das Handbuch, das die Grundlage zur Bewilligung von Armasuisse und der Stadt bildet, wurde wie in den Jahren zuvor in enger Zusammenarbeit aller beteiligter Stellen (VBS, Sicherheitsorgane, Kanton, Stadt, Naturschutz, Pächter, SBB, Postauto) erarbeitet und regelt alle Aspekte wie Sicherheit, Sanität und Verkehr.

Die beiden vergangenen Jahre konnte das OAF wegen der Pandemie nicht über die Bühne gehen, selbst für das redimensionierte «Frauenfeldli» im Herbst 2021 entzogen die Behörden den Veranstaltern wegen fehlender Intensivplätze wenige Wochen vor dem Festival die Bewilligung. «Aufgrund der aktuell entspannten Lage stellen die Organisatoren nun ein Gesuch, das die veränderten Bedingungen berücksichtigt und die wirtschaftlichen Einbussen der beiden Vorjahre wettmachen soll», heisst es in der Bewilligung des Stadtrates. Diese könne jedoch kurzfristig an die epidemiologische Lage angepasst werden.

Bekanntlich werden an Festivals auch gerne Drogen konsumiert. Die Veranstalter tolerieren das aber nicht. Die Suchthilfe stehe auf dem Gelände für Fragen über Alkohol und Drogen zur Verfügung, heisst es.

Das Konzertgelände mit Einlass beim Haupteingang westlich der Pferderennbahn öffnet für die 50'000 zugelassenen Besucherinnen und Besucher am Mittwoch, 29. Juni, um 12 Uhr und schliesst wieder am Donnerstag, 30. Juni, um 1 Uhr.

Es soll auch heutzutage noch gute Seelen geben, die verloren gegangene Gegenstände wie Wertsachen abgeben, um es dem Pechvogel zurückzugeben. Dafür befindet sich beim Infopoint zwischen Haupteingang und Festivalgelände ein Fundbüro. Wird Verlorenes bis zum Ende des Konzerttages nicht abgeholt, landet es im Polizeiposten Frauenfeld an der St.Gallerstrasse 17 mit Telefonnummer 058 345 24 60.

Unter dem Stichwort Tiere schreiben die Veranstalter:

«Ein Musikfestival ist für Tiere eine Qual. Deshalb: Lasst eure geliebten Vierbeiner bitte zu Hause. Auch können wir sie aus hygienischen Gründen nicht auf dem Gelände dulden. Danke fürs Verständnis!»

Wir stimmen den Organisatoren zu und sagen: G wie Gugus!

Barrierefreiheit ist auf dem Frauenfelder Festivalgelände gegeben. Durch den VIP-Eingang erhalten Konzertbesucher mit Handicap Zugang auf ein rollstuhlgängiges Podest. Zudem stehen Behindertentoiletten zur Verfügung. Bändel für den Einlass können von einer Begleitperson, die als Einzige mit aufs Podest darf, beim VIP-Eingang eingelöst werden.

Soziale Medien sind allgegenwärtig, an Konzerten und Festivals sowieso. Kleine Digicams und Smartphones dürfen benutzt werden. Aber Achtung: Professionelle Foto- und Videoaufnahmen sind verboten. Die Veranstalter halten die Besucher über ihre Kanäle auf Instagram und Facebook 24/7 übers Wetter und allfällige Notfallmassnahmen auf dem Laufenden.

Wie bereits in den vergangenen Jahren bezahlen Besucher von Konzerten auf der Grossen Allmend ohne Bargeld. Auf dem ganzen Festivalgelände kann nur mit EC- oder Kreditkarte bezahlt werden. Für jedes verkaufte Getränk auf dem Konzertgelände erhebt der Veranstalter ein Depot von zwei Franken. Alkoholische Getränke sind ab 16 Jahren, Spirituosen und Mischgetränke mit Spirituosen sind erst ab 18 Jahren erhältlich. Im Zweifel muss eine ID vorgewiesen werden. Getränke von ausserhalb dürfen nicht mitgeführt werden. Mehr dazu unter V wie Verbotenes.

Bei der Rückkehr des Out in the Green nach über 20-jähriger Abstinenz gastiert die erfolgreiche und weltbekannte US-amerikanische Metalband Metallica als Headliner. Die in den 80ern gegründete Metalband aus Kalifornien hat mit Liedern wie «One», «Whiskey In The Jar» oder «Nothing Else Matters» gemäss eigenen Angaben millionenfach Alben verkauft. «Frauenfeld rocks», sagt Metallica-Frontmann James Hetfield.

Leise Musik sei kein Genuss, zu laute auch nicht, meinen die Veranstalter. Deshalb halten sie sich an die im Handbuch festgelegten Lautstärkeregeln. Wer die Rockmusik weniger laut geniessen möchte, erhält auf dem Gelände gratis Gehörschutzpfropfen beim Infopoint, am Bühnengraben oder an Bars.

Die Konzerte sind auch für Kinder ab acht Jahren zugelassen, wobei bis zu einem Alter von 16 Jahren die Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person Pflicht ist. Kinder bis zu einem Alter von zwölf Jahren erhalten kostenlosen Eintritt.

Das Konzertgelände auf der Allmend befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Naturschutzgebiet, dieses ist teils von nationaler Bedeutung. Für die Beseitigung des Abfalls sind auf dem ganzen Gelände sogenannte Abfallinseln mit separaten PET- und Alu-Sammelbehältern aufgestellt. Aufräumtrupps sammeln den Abfall rund um die Uhr ein.

Das Out in the Green und OAF sind zwei unterschiedliche Veranstaltungen der First Event AG. Wohingegen das Rockfestival heuer nur einen Tag dauert, finden beim OAF als grösstes Hip-Hop-Festival Europas täglich 50'000 Besucher den Weg auf die Allmend. Das ergibt über alle vier Tage eine Gesamtbesucherzahl von 180'000.

Headliner Metallica steht von 21 bis 23 Uhr auf der Bühne. Davor sind in Frauenfeld folgende Bands zu sehen:

Zeitplan des Out in the Green: Chaoseum, SUI (14.00 bis 14.40 Uhr)

Hollywood Undead, USA (15.00 bis 15.40 Uhr)

Eluveitie, SUI (16.00 bis 17.00 Uhr)

Sabaton, SWE (17.30 bis 18.45 Uhr)

Five Finger Death Punch, USA (19.15 bis 20.30 Uhr)

Metallica, USA (21.00 bis 23.00 Uhr)

In den umliegenden Quartieren Langdorf und Kurzdorf sowie im Zentrum werden voraussichtlich viele Besucher unterwegs sein. Die Veranstalter versichern aber, die im Handbuch festgesetzten Lärmemissionen und die Beschränkungen der Spielzeiten einzuhalten. «Wir halten uns strikt an die Vorgaben der Behörden sowie an die gesetzlichen Bestimmungen», sagt Bodmer.

Nach über 20-jähriger Abstinenz erlebt die Rockmusik mit dem Out in the Green in Frauenfeld ihre Renaissance, wo 1987 der Grundstein für das heute erfolgreiche Open Air Frauenfeld mit seiner Hip-Hop-Ausrichtung gelegt wurde. 2002 ertönten am Ministry of Rock letztmals harte Töne und Gitarrenriffs, unter anderem mit Gotthard, Simple Minds und Rammstein.

Mit einer Sanität und einem Ärzteteam wird während der ganzen Zeit Erste Hilfe angeboten. Das Sanitätszentrum befindet sich links neben der Bühne.

Nebst Tagestickets für 139 Franken gibt es am Out in the Green VIP-Tickets für 250 Franken sowie Parkplatz-Voucher für zehn Franken. Bisher ist das Rockfestival nicht ausverkauft, weshalb möglicherweise auch die Tageskassen geöffnet sein könnten. Für jedes Ticket erhalten die Besucher am Eingang einen Konzertbändel, der gegen das Ticket umgetauscht wird. Bändel werden nur gegen das Vorweisen eines amtlichen Ausweises wie etwa einer ID abgegeben.

Im Fall eines Unwetters empfehlen die Organisatoren, bewaldete Flächen und Bäume zu meiden und Schutz in Fahrzeugen zu suchen. «Besucher, die freie Plätze in den Fahrzeugen haben, sollen dies mit angeschaltetem Warnblinker signalisieren und Besucher ohne eigenes Fahrzeug bei sich aufnehmen», heisst es. Kommt ein Unwetter auf, soll man sich nicht in der Nähe von metallischen Gegenständen aufhalten, die Instruktionen der Sicherheitskräfte befolgen und sich an den Evakuierungsplan halten.

Nebst den bereits aufgeführten Regeln führt der Veranstalter eine ganze Liste an verbotenen Gegenständen, die nicht aufs Festivalgelände mitgeführt werden dürfen, darunter etwa Glasflaschen, Speisen aller Art, Laptops und Tablets, Sportgeräte, Feuerwerk oder Waffen aller Art.

Wasser lassen können Besucher an allen beschrifteten WCs auf dem Festivalgelände. Zudem stehen für den Durst oder zur Abkühlung gratis Trinkwasserstellen zur Verfügung.

Für die Frauenfelder Wiedergeburt des Rocks konnte die First Event AG die Namens- und Logorechte von Gert Hubatka übernehmen, der diese 2002 nach dem Konkurs der damaligen Event AG als Veranstalterin vom Konkursamt übernommen hatte. Hubatka nennt weder eine Verkaufssumme noch geht er auf Fragen nach der Anzahl Dezimalstellen der Summe ein. Das tut auch die First Event AG nicht. «Wir kommunizieren keine Zahlen, aber es lief alles fair und freundlich ab», sagt Bodmer. Unter dem Strich hätten aber alle gewollt, dass die Fans ihr altes Festival zurückbekommen.

Keine Sorge! Yogakurse zur Entspannung bieten die Veranstalter auf dem Gelände keine an. Sie halten aber fest:

«Trink ausreichend alkoholfreie Getränke und iss genug während des Konzerts! Das hilft dir, fit und klar zu bleiben.»

Im Gegensatz zum gewöhnlichen, mehrtägigen Open Air Frauenfeld gibt es am Out in the Green keinen Zeltplatz für Übernachtungen.

