Festival Von A wie Alkohol bis Z wie Zoo: Alles Wichtige zum Open Air Frauenfeld mit Sido, Loredana und Asap Rocky Nach dem Out in the Green folgt vom 6. bis 9. Juli auf der Grossen Allmend das eigentliche Open Air Frauenfeld, das grösste Hip-Hop-Festival Europas mit täglich 50'000 Besucherinnen und Besuchern. Vor der Anreise gibt's hier die wichtigsten Informationen. Samuel Koch Jetzt kommentieren 05.07.2022, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Playboi Carti, Asap Rocky, Sido, Danitsa, Megan Thee Stallion , J. Cole, Loredana und Stereo Luchs (von oben links im Uhrzeigersinn). Bilder: Reto Martin, Andrea Stalder, Goran Basic, Pius Amrein, AP, Imago Images

Alkoholische Getränke sind ab 16 Jahren, Spirituosen und Mischgetränke mit Spirituosen sind erst ab 18 Jahren erhältlich. Im Zweifel muss eine ID vorgewiesen werden. Getränke von ausserhalb dürfen nicht mitgeführt werden. Mehr dazu unter V wie Verpflegung. Als kleiner Tipp schreiben die Veranstalter auf ihrer Website:

«Trink ausreichend alkoholfreie Getränke und iss genug während des Open Airs! Das hilft dir, fit und klar zu bleiben.»

Ein stimmungsvolles Ambiente und bequeme Air-Lounges laden zum Relaxen und Chillen ein. «Schau zu dir, bleib fit und sei sicher unterwegs.»

Wegen des angrenzenden Naturschutzgebietes Hau-Äuli, eines von nationaler Bedeutung, ist das Baden in der Thur nicht mehr erlaubt. Zudem ist das städtische Hallen-, Frei- und Sprudelbad derzeit wegen des Neubaus komplett geschlossen. Als Alternative zum Baden ist an der Murg unweit des Haupteingangs ein Badeplatz eingerichtet. Mehr dazu unter E wie Eintreffen.

Ein heute verbotenes Bild: Open-Air-Fans baden in der Thur. Bild: Mario Testa

(28.6.2018)

In den beiden vergangenen Jahren konnte das OAF wegen der Pandemie nicht über die Bühne gehen, selbst für das redimensionierte «Frauenfeldli» im Herbst 2021 entzogen die Behörden den Veranstaltern wegen fehlender Plätze auf den Intensivstationen wenige Wochen vor dem Festival die Bewilligung. Zu aktuell steigenden Zahlen sagt OAF-Sprecher Joachim Bodmer:

Joachim Bodmer, Mediensprecher Open Air Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

«Grundsätzlich sind wir vor Ort bestens ausgerüstet und vorbereitet. Zudem stehen wir mit den Behörden in engem Kontakt und können so sofort auf veränderte Umstände reagieren.»

Bekanntlich werden an Festivals auch gerne Drogen konsumiert. Die Veranstalter tolerieren das aber nicht. Die Suchthilfe steht auf dem Gelände für Fragen über Alkohol und Drogen zur Verfügung, heisst es.

Für die Anreise mit ÖV erhalten die Besucherinnen und Besucher dank einer Zusammenarbeit des OAF mit den SBB 20 Prozent Rabatt auf ein Zugbillett. Shuttlebusse sorgen von Mittwoch bis Sonntag gratis für einen Transport vom Unteren Mätteli auf die Allmend.

Wer mit dem Auto anreist, fährt via Autobahnausfahrt Frauenfeld West auf einen der zahlreichen Parkplätze westlich des Konzertgeländes, wofür eine Gebühr von maximal 40 Franken anfällt. Die Ausfahrt A7-Ost via Langdorfkreisel dürfen nur Inhaber von VIP-Tickets nutzen. VIP-Parking ist laut Veranstaltern im Ticketpreis inbegriffen.

Wer mit einem Wohnmobil kommt, braucht einen zusätzlichen Stellplatz-Voucher, die allerdings ausverkauft sind. Wegen des Verkehrs kann es in und um die Stadt zu Überlastungen kommen.

Es soll auch heutzutage noch ehrliche Menschen geben, die verloren gegangene Gegenstände wie Wertsachen abgeben, um es den Pechvögeln zurückzugeben. Dafür befindet sich das Festival-Fundbüro am gut gekennzeichneten Infopoint zwischen Festivalgelände und Camping A (bei der Bändelkontrolle).

Nach dem Festival landen die Fundsachen im Polizeiposten Frauenfeld an der St.Gallerstrasse 17, erreichbar unter Telefonnummer 058 345 24 60 oder E-Mail info@openair-frauenfeld.ch. Das Fundbüro ist ab Mittwoch, 13. Juli, zu erreichen.

Die Bühne des ersten Open Air in Frauenfeld im Jahr 1987, das damals noch «Out in the Green» hiess. Bild: PD Auf der Bühne standen 1987 unter anderem Barclay James Harvest und Status Quo. Bild: PD Eine Marktgasse gab es schon 1987. Bild: PD «Frauenfeld erlebte begeisterndes Open air»: Diesen Titel setzte die «Thurgauer Zeitung» über ihren Text zum ersten Out in the Green im Juli 1987. Der Artikel handelt von einem friedlichen Fest mit 30'000 Besuchern, «Campingunfällen» und gefragten Getränken. Bild: Archiv «Thurgauer Zeitung» Die Neville Brothers treten am 8. Juli 1995 am «Out in the Green» in Frauenfeld auf. Aaron Neville, links, und Charles Neville, rechts, in Aktion. Bild: Keystone Im gleichen Jahr war auch Chuck Berry im Thurgau zu Gast. Bild: Keystone Und auch Elton John beehrte 1995 das Frauenfelder Open Air. Bild: Keystone Eng war es vor der Bühne schon 1995. Bild: Keystone David Bowie gab das letzte Konzert des «Out in the Green» 1997. Bild: Keystone Im gleichen Jahr ebenfalls beim «Out in the Green» zu Gast: Sting. Bild: Keystone Nicht ganz so berühmt wie Sting und David Bowie, aber im deutschsprachigen Raum unter anderem dank einer legendären Pressekonferenz trotzdem in Erinnerung geblieben: «Tic Tac Toe». Bild: Keystone Auch 1998 waren Stars in Frauenfeld. Hier im Bild: Mick Jagger von den Rolling Stones. Bild: Keystone Nicht immer war das Wetter gut, wie dieses Bild aus dem Jahr 2000 zeigt. Bild: Alexandra Wey Sogar Nessie war 2000 in Frauenfeld zu Gast. Bild: Urs Müller Zwar war das «Out in the Green» 2000 noch kein Hip-Hop-Festival, doch erste Acts dieses Genres waren in Frauenfeld schon zu Gast. Zum Beispiel «Die Fantastischen Vier». Bild: Alexandra Wey Der Schweizer Musiker Bligg, damals noch Rapper, trat 2004 in Frauenfeld auf. Bild: Kristina Basler Mary J Blige trat 2004 auf der Hauptbühne in Frauenfeld auf. Bild: Susann Basler Ein reines Hip-Hop-Festival war das Open Air damals aber noch immer nicht. Auch Pink trat 2004 in Frauenfeld auf... Bild: Susann Basler ...ebenso wie Motörhead. Bild: Nana do Carmo 2007 kam es auf dem improvisierten Parkplatz in der Nähe der Allmend zu einem grossen Brand. Rund 50 Autos brannten. Bild: Susann Basler 2008 war die Ausrichtung des Open Air bereits deutlich klarer. Hip-Hop-Megastar Jay-Z bei seinem Auftritt.





Bild: André Albrecht Und auch der deutsche Rapper Jan Delay war in Frauenfeld zu Gast.





Bild: André Albrecht Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Sitzgelegenheiten. Bild: Susann Basler Wo ein Open Air stattfindet, bleibt viel Müll zurück, so auch 2008 in Frauenfeld. Bild: Susann Basler Ob sich dieser Musikfan das Konstrukt patentieren liess? Bild: Susann Basler 2009 war das Wetter deutlich besser. Bild: Stefan Schaufelberger Deshalb suchten die Musikfans Abkühlung im nahegelegenen Fluss. Bild: Nana Do Carmo Nahezu alle Hip-Hop-Grössen waren irgendwann in Frauenfeld zu Gast. 2009 zum Beispiel 50 Cent... Bild: Reto Martin ...und Kanye West. Bild: Stefan Schaufelberger Von oben lassen sich die Ausmasse des Festivals im Jahr 2010 besser erkennen. Bild: Benjamin Manser Eine temporäre Zeltstadt für wenige Tage entsteht jedes Jahr in Frauenfeld. Bild: Benjamin Manser 2010 (im Bild) und 2018 war US-Rapstar Eminem zu Gast. Bild: Stefan Schaufelberger 2011 gehörten Cypress Hill zu den ganz grossen Namen. Bild: Nana do Carmo Lauryn Hill trat am Open Air Frauenfeld 2012 auf. Bild: Reto Martin 2013 waren mehrere Altstars des Hip-Hops in Frauenfeld. «A Tribe Called Quest» genauso... Bild:Reto Martin ...wie Run DMC. Bild: Reto Martin 1987 wunderte sich die Presse noch, dass Barclay James Harvest eine eigene Lichtanlage mitnehmen wollte, 2014 kamen Künstler mit einer ganzen Lichtshow. Hier im Bild: M.I.A. Bild:Nana Do Carmo Zur Hip-Hop-Kultur gehört neben der Rap-Musik auch das Breakdancen. Bild: Nana Do Carmo Musiker mit Maske sah man in Frauenfeld immer wieder. Hier im Jahr 2014: Cro. Bild: Urs Jaudas Und im Jahr 2015 Marsimoto. Bild: Reto Martin Innert weniger Tage entsteht in Frauenfeld jeweils ein imposantes Bühnenbild. Bild: Donato Caspari Konfetti beim Konzert von K.I.Z. 2016. Bild: Andrea Stalder Open Air und trotzdem nicht aufs Training verzichten: In Frauenfeld seit einigen Jahren möglich. Bild: Reto Martin 2017 gehörte Mac Miller zu den grossen Namen in Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder Tausende Besucherinnen und Besucher strömen jedes Jahr auf die Allmend. Bild: Thi My Lien Nguyen Auch Schweizer Künstlerinnen sind in Frauenfeld zu sehen und zu hören. 2018 zum Beispiel Danitsa... Bild: Reto Martin ...und Lo&Leduc. Bild: Andrea Stalder Einer der bekanntesten deutschen Rapper: Sido. Bild: Andrea Stalder Beim bisher letzten Open Air Frauenfeld zu Gast: Cardi B. Bild: Andrea Stalder Beim Open Air Frauenfeld geht's immer auch um den Style. Bild: Andrea Stalder Nicht nur Künstler tragen Masken, auch die Fans. Bild: Andrea Stalder Bassgitarrist Pär Sundström der schwedischen Heavy-Metal-Band Sabaton und Five-Finger-Death-Punch-Leadsänger Ivan Moody beim Out in the Green 2022, das die Rockmusik nach vielen Jahren Abstinenz zurück auf die Allmend bringt. Bilder: Tobias Garcia

Auf dem Camping sind höchstens kleine Einweggrills erlaubt. Gas- oder Campingkocher sind ebenso verboten wie Gaskartuschen. Auf den Campingplätzen gibt es bediente Feuerstellen. Eigene sind untersagt.

Barrierefreiheit ist auf dem Frauenfelder Festivalgelände gegeben. Durch den VIP-Eingang erhalten Open-Air-Besucher mit Handicap Zugang auf ein rollstuhlgängiges Podest. Zudem stehen Behindertentoiletten zur Verfügung. Bändel für den Einlass können von einer Begleitperson, die als Einzige mit aufs Podest darf, beim VIP-Eingang eingelöst werden.

Soziale Medien sind nicht mehr wegzudenken. Kleine Digicams und Smartphones dürfen benutzt werden. Aber Achtung: Professionelle Foto- und Videoaufnahmen sind verboten. Die Veranstalter halten die Besucher über ihre Kanäle auf Instagram und Facebook rund um die Uhr übers Wetter und allfällige Notfallmassnahmen auf dem Laufenden. So geschehen mit der Neuigkeit, dass Capital Bra im Line-up durch Ufo 361 ersetzt wird.

Wie bereits in den vergangenen Jahren bezahlen Besucher auf der Grossen Allmend ohne Bargeld. Auf dem ganzen Gelände kann nur mit EC- oder Kreditkarte bezahlt werden. Für jedes verkaufte Getränk auf dem Gelände erhebt der Veranstalter ein Depot von zwei Franken. Hier ein Erklärvideo zum Cashfree-System:

Cashfree einfach erklärt.

«200'000 Tagestickets, 80 Bands, 4 Tage, 1 unvergessliches Erlebnis: Wir können es kaum erwarten, euch alle wiederzusehen.» So freuen sich die Organisatoren auf das OAF, das zuletzt 2019 über die Bühne gehen konnte.

In einem Trap- und New-School-lastigen Line-up wird als Headliner unter anderem Tyler, The Creator (Mittwoch, ab 23.45 Uhr) auftreten, der in Frauenfeld zuletzt zweimal vergebens angekündigt wurde. Weitere grosse Namen für Branchenkenner sind Roddy Ricch, Lil Baby, RIN, J. Cole, Asap Rocky und Playboi Carti.

Die einzige Frau unter den Headlinern heisst Megan Thee Stallion, eine 26-jährige Rapperin aus Texas. Grundsätzlich ist das Line-up dominiert von Namen aus den USA, aber es kommen auch Künstler aus Madagaskar (Oboy), England (Tion Wayne) und Schweden (Yung Lean) in den Thurgau. Für die breite Masse stechen andere Namen heraus, etwa jener von Sido. Zudem stehen mit Loredana, Stereo Luchs oder Danitsa auch Schweizer Künstler im Line-up.

Leise Musik sei kein Genuss, zu laute auch nicht, meinen die Veranstalter. Deshalb halten sie sich an die im Handbuch festgelegten Lautstärkeregeln. Wer den Hip-Hop weniger laut geniessen möchte, erhält auf dem Gelände Gratis-Gehörschutzpfropfen beim Infopoint, am Bühnengraben oder an Bars.

Alles anzeigen

Generell ist der Einlass ans OAF für Besucher ab 16 Jahren gestattet. Jüngere Besucher benötigen eine schriftliche Bestätigung der Eltern. Kinder bis zwölf Jahre erhalten Gratiseintritt, allerdings nur in Begleitung einer erwachsenen Person.

Das Festivalgelände auf der Allmend befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Naturschutzgebiet Hau-Äuli. Für die Beseitigung des Abfalls sind auf dem ganzen Gelände sogenannte Abfallinseln mit separaten PET- und Alu-Sammelbehältern aufgestellt. Aufräumtrupps sammeln den Abfall rund um die Uhr ein, dessen Gesamtgewicht je nach Wetter variiert.

Zeltstadt auf der Allmend, rechts das Naturschutzgebiet Hau-Äuli. Bild: Reto Martin

(7.7.2018)

Das Campinggelände ist von Mittwoch, 6. Juli, 8 Uhr, bis Sonntag, 10. Juli, 12 Uhr, geöffnet. Beim Einlass finden Gepäckkontrollen statt. Je nach Ticketart unterschieden sich die Zugangszeiten am Mittwoch. Hier die Übersicht:

VIP- & Premium-Ticket: Mittwoch ab 8 Uhr

Early-Bird-Ticket: Mittwoch ab 8 Uhr

3-Tages-Ticket Plus: Mittwoch ab 10 Uhr

3-Tages-Ticket und OAForever-Ticket-Upgrade: Mittwoch ab 12 Uhr

4-Tages-Ticket: Mittwoch ab 12 Uhr

Das Festivalgelände für die Konzertbesuche ist am Mittwoch von 14 bis 4 Uhr sowie am Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils von 12 bis 4 Uhr geöffnet. Aufs Festivalgelände dürfen bloss Taschen und Rucksäcke bis zu einer Grösse von A4 eingeführt werden.

Rund ums Festivalgelände verteilt sind die verschiedenen Campingzonen A bis D sowie der VIP-Bereich. Ausser auf dem Campingplatz B benötigen die Besucher ein Upgrade, sprich ein zusätzliches Ticket. Um sein Zelt möglichst wieder zu finden, gibt es hier einen Plan. Als Tipp zur Anreise und zum Aufbau schreiben die Veranstalter:

«Bringt nur die Campingausrüstung mit, die ihr wirklich benötigt. Nehmt beim ersten Betreten der Campingflächen nur das Gepäck mit, das notwendig ist, um euer Zelt aufzubauen und einzurichten, also zum Beispiel das Zelt, einen Schlafsack, Luftmatratze oder Isomatte, und lasst alles andere zunächst im Fahrzeug.»

In den umliegenden Quartieren Langdorf und Kurzdorf sowie im Zentrum werden voraussichtlich viele Besucherinnen und Besucher unterwegs sein. Die Veranstalter versichern aber, die im Handbuch festgesetzten Lärmemissionen und die Beschränkungen der Spielzeiten einzuhalten. «Wir halten uns strikt an die Vorgaben der Behörden sowie an die gesetzlichen Bestimmungen», sagt Bodmer.

Wo sich Menschen tummeln, entsteht Abfall. Die Organisatoren appellieren deshalb an die Besucher, ihren Güsel nicht einfach auf den Boden zu werfen. Für die rund um die Uhr im Einsatz stehende Aufräumequipe sei dies eine grosse Hilfe. Möglichst ressourcenschonend sollen auch die Campingplätze zurückbleiben.

Wer mit einem Zelt auf den Camping geht, bezahlt für einen Zelt-Depot-Voucher 20 Franken. Wer sein Zelt zum Schluss wieder mitnimmt, bekommt das Depot zurück. Der Sonntag wird zeigen, wie wirksam diese Massnahme ist. Mit dem Geld, das übrig bleibt, unterstützt der Veranstalter die Kampagne «Love Your Tent».

Von den 200'000 Tagestickets sind für Donnerstag, Freitag und Samstag noch wenige Tickets zu haben, für den Mittwoch habe es noch Tagespässe. «Wir gehen davon aus, dass die drei Festivaltage komplett ausverkauft sein werden», teilt Open-Air-Sprecher Bodmer mit. Er warnt auch vor gefälschten Tickets und sagt:

«Wir wiederholen uns immer wieder: Kauft eure Tickets beim offiziellen Vorverkaufspartner und nicht von Unbekannten. So schützt sich der Gast am besten vor Fälschungen und ungültigen Tickets.»

Mit einer Sanität und einem Ärzteteam wird während der ganzen Zeit Erste Hilfe angeboten. Das Sanitätszentrum befindet sich links neben der Bühne.

Die Prognosen sagen fürs OAF einmal mehr wunderbares Sommerwetter voraus mit Temperaturen bis maximal 26 Grad. Daher ist es unerlässlich, genügend zu trinken. Genügend Trinkwasserstellen sind auf den Campingplätzen und auf dem Festivalgelände zu finden.

Open-Air-Wetteraussichten für Frauenfeld von SRF Meteo. Bild: Printscreen (4.7.2022)

Im Fall eines Unwetters empfehlen die Organisatoren, bewaldete Flächen und Bäume zu meiden und Schutz in Fahrzeugen zu suchen. Auf der OAF-Website heisst es:

«Besucher, die freie Plätze in den Fahrzeugen haben, sollen dies mit angeschaltetem Warnblinker signalisieren und Besucher ohne eigenes Fahrzeug bei sich aufnehmen.»

Kommt ein Unwetter auf, soll man sich nicht in der Nähe von metallischen Gegenständen aufhalten, die Instruktionen der Sicherheitskräfte befolgen und sich an den Evakuierungsplan halten.

Auf dem Gelände steht eine Filiale eines Hauptsponsors mit dem grossen, orangen M. Zudem wird ein vielfältiges Essensangebot geführt. «Ob ‹gutbürgerlich› schweizerisch, asiatisch, mexikanisch, italienisch oder vegetarisch – es wird an nichts fehlen.»

Beschränkt ist die Mitnahme von Getränken auf den Campingplatz. Dort dürfen einmalig drei Liter in frei wählbaren Einheiten mitgebracht werden. Aludosen sind erlaubt, Glasflaschen hingegen nicht. Auf das Festivalgelände dürfen nur PET-Flaschen à 0,5 Liter mitgeführt werden.

Wasser lassen können Besucher an allen beschrifteten WCs auf dem ganzen Gelände. Zudem stehen auf den Campings und im VIP-Bereich Duschstationen zur Verfügung.

So nass wird es dieses Jahr wohl kaum. Bild: Reto Martin

(6.7.2018)

Wie jedes Jahr sind auch in diesem Jahr gefälschte Tickets im Umlauf. Die Veranstalter warnen:

«Wir bitten euch, Vorsicht walten zu lassen.»

Das ist unser X-Faktor, zumal die Anzahl gefälschter Tickets die grosse Unbekannte ist.

You only live once (Yolo) – man lebt nur einmal. Nach diesem Motto reisen viele junge Besucherinnen und Besucher aus der Schweiz, aus ganz Europa und teils gar von weltweit nach Frauenfeld. Um das OAF auch danach in positiver Erinnerung zu halten, sagen VR-Präsident Wolfgang Sahli und CEO René Götz:

«Wir freuen uns, nach zwei Jahren Pandemie unsere Gäste endlich wieder am Open Air Frauenfeld begrüssen zu dürfen. Dieses Jahr sogar mit einer noch grösseren Bühne als 2019.»

Einen Zoo braucht es auf dem Festivalgelände nicht. Deshalb sollen die geliebten Vierbeiner zu Hause gelassen werden, appellieren die Veranstalter und schreiben: «Ein Musikfestival ist für Tiere eine Qual. Auch können wir sie aus hygienischen Gründen nicht auf dem Gelände dulden. Danke fürs Verständnis!»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen