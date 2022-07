Wolfgang Sahli und René Götz: Köpfe des Open Air Frauenfeld

Festival «Sind Unternehmer, nicht Unterlasser»: Das lokal verankerte OK um Wolfgang Sahli und René Götz macht den Erfolg des Open Air Frauenfeld aus Wolfgang Sahli, VR-Präsident der OAF-Veranstalterfirma First Event AG, wohnt mit seiner Frau seit vergangenem Dezember in Frauenfeld. Für den OAF-CEO René Götz kommt ein Umzug von Zürich in den Thurgau aktuell noch nicht in Frage. Denn er hat schulpflichtige Kinder. Sahli und Götz haben das Festival auf der Grossen Allmend gross gemacht. Mathias Frei Jetzt kommentieren 04.07.2022, 11.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wolfgang Sahli, Verwaltungsratspräsident der First Event AG, und Geschäftsführer René Götz in ihrem Sitzungszimmer bei der Altrag AG in Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Er zieht einen Kamm hervor, macht sich vor dem Fototermin die Haare. «Meine Frau sagt, meine Eitelkeit könne man nicht stoppen», meint Wolfgang Sahli und lacht. Sahli ist der Macher hinter dem Open Air Frauenfeld (OAF), Verwaltungsratspräsident der First Event AG und hat das OAF seit 2004 zu dem entwickelt, was es heute ist: Europas grösstes Hip-Hop-Festival. Dieses Jahr wäre das OAF, das erstmals während vier Tagen ein urbanes Konzertprogramm bietet, mit gesamthaft 200'000 Besucherinnen und Besuchern ausverkauft. Und es sieht nicht schlecht aus, dass die letzten paar hundert Tickets bis zum Festivalstart am Mittwochmittag weg sind.

Juni 2021: Wolfgang Sahli und René Götz nach der ersten Absage (OAF) und vor der zweiten («Frauenfeldli») in diesem Jahr. Bild: Arthur Gamsa

Sahli hat den Namen Frauenfeld gross gemacht wie wenige andere. Dem Open Air sei Dank. Der leutselige Bald-68-Jährige kann es gut mit Menschen. Er ist ein «glatter Cheib» – der aber liefert. Ein Patron alter Schule, der sich um seine Leute, die ihn stützen und gute Arbeit abliefern, sorgt. Natürlich sagt Sahli:

«Das Open Air Frauenfeld ist keine One-Man-Show.»

Das muss er sagen als Patron. Und es stimmt auch. Da sind noch Jörg Müller, Andrea Läderach, Sandro Keller, Joachim Bodmer – und vor allem ist da noch René Götz, der OAF-CEO. Ohne Götz ginge es nicht, sagt Sahli. «Wir ergänzen uns optimal.» Dann einigen wir uns darauf, dass Wolfgang Sahli «Primus inter Pares» ist, der Erste unter Gleichen. Den Titel Wolfgang I. hat er ja bereits. Den bekam er 2015, als er zum Frauenfelder Obernarren erkoren wurde.

Marteria und Casper bei ihrem Auftritt auf der South Stage. (Bild: Andrea Stalder) Marteria und Casper bei ihrem Auftritt auf der South Stage. (Bild: Andrea Stalder) Marteria und Casper bei ihrem Auftritt auf der South Stage. (Bild: Andrea Stalder) Marteria und Casper bei ihrem Auftritt auf der South Stage. (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) Marteria und Casper bei ihrem Auftritt auf der South Stage. (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) Marteria und Casper bei ihrem Auftritt auf der South Stage. (Bild: Andrea Stalder) Marteria und Casper bei ihrem Auftritt auf der South Stage. (Bild: Andrea Stalder) Marteria und Casper bei ihrem Auftritt auf der South Stage. (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder) (Bild: Andrea Stalder)

Tochter Janine ist neu auch im OK

2021 konnte zwar das OAF nicht stattfinden, dafür aber ein Helferfest mit René Götz (von hinten) und Wolfgang Sahli. Bild: Andrea Stalder

Sahli ist gebürtiger Aargauer, lebte über 40 Jahre lang im Kanton Zürich und ist mittlerweile seit vergangenem Dezember in Frauenfeld daheim. Seine Frau und er hätten etwas Kleineres gesucht für den dritten Lebensabschnitt – und Frauenfeld gefunden, erzählt er. In Huben oben. Ihre drei erwachsenen Kinder sind schon längst ausgezogen. Tochter Janine tritt aber in Papas Fussstapfen. Sie gehört neu auch dem OAF-OK an. Wolfgang Sahli sagt:

«Frauenfeld ist mehr als nur eine zweite Heimat. Wir fühlen uns hier daheim.»

Wolfgang Sahli am OAF 2019. Bild: Andrea Stalder

Sie seien sehr nett aufgenommen worden. Für die Nachbarn hätten sie auch bereits eine Einweihungsparty geschmissen. Aber ohne fette Beats aus den Boxen. Denn Sahli sagt selber, das sei nicht seine Musik. Sowieso sei er nicht so der Soundtyp. Ihn habe schon immer mehr Technik fasziniert. In jungen Jahren sei er auf Revox-Tonbandgeräte gestanden. Sahli hat drei Ausbildungen erfolgreich abgeschlossen: zuerst Autoersatzteile-Verkäufer, danach eine KV-Lehre. Und zum Schluss liess er sich noch zum Dekorateur ausbilden. Heute ist er erfolgreicher Festivalmacher und Garagist. Mit der Marke VW begann er 1982, seine Sahli & Frei AG in Effretikon feiert heuer ihr 40-jähriges Bestehen. Das Unternehmen ist heute schweizweit bekannt für das Veredeln von schönen, PS-starken Autos. Aus gut wird noch besser. Seine Frau und sein Sohn arbeiten in der Firma mit. «Aktuell läuft der Generationenwechsel», sagt Sahli.

Cardi B. Andrea Stalder Cardi B lässt die Massen am Open Air Frauenfeld am ersten Tag so richtig toben Reto Martin Andrea Stalder Andrea Stalder Andrea Stalder Andrea Stalder Andrea Stalder Andrea Stalder Andrea Stalder Andrea Stalder Future-Konzert von der Hebebühne aus fotografiert. Andrea Stalder Andrea Stalder Andrea Stalder Andrea Stalder Reto Martin Reto Martin Andrea Stalder Andrea Stalder Andrea Stalder Reto Martin Reto Martin Reto Martin Andrea Stalder Andrea Stalder Andrea Stalder Andrea Stalder Andrea Stalder Andrea Stalder Andrea Stalder Andrea Stalder Andrea Stalder Andrea Stalder Andrea Stalder Andrea Stalder Andrea Stalder Andrea Stalder Andrea Stalder Andrea Stalder Andrea Stalder Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Reto Martin Travis Scott. Andrea Stalder Der US-Rapper Lil Baby. Keystone Die Fans sind von Lil Baby begeistert. Keystone ... Keystone Camping-Leben am Openair Frauenfeld. Keystone Wie setzen sich die Zeltstangen zusammen? Keystone Erst das mühsame Einrichten, dann ab an die Party. Keystone Camping-Leben am Openair Frauenfeld. Keystone Belcalis Marlenis Almanzar alias Cardi B. Keystone Was für eine Show. Keystone ... Keystone ... Keystone Das Erinnerungs-Selfie für die Diskussion nach der Show. Keystone

An der Fasnacht und am Mitsommerfest

Wolfgang Sahli und René Götz stossen 2016 auf die OAF-Festivaleröffnung an. Bild: Andrea Stalder

Für die Garage hat Sahli sowieso kaum mehr Zeit. Die First Event AG sei die letzten zwölf Monate ein 120-Prozent-Job gewesen. Zuerst vergangenen Herbst das Big-Air-Festival in Chur: ein Grosserfolg. Dann das Out in the Green, für das der Headliner Metallica höchst kurzfristig absagen musste, und nun das OAF. Sahli ist in Frauenfeld angekommen. Hier schätzt man ihn. Er ist regelmässiger Gast an der Fasnacht, das verpflichtet als alt Obernarr. Auch am Mitsommerfest habe es ihm gefallen, sagt er. Nur die Bechtelisnacht kennt er noch nicht. Dass das OAF so gross geworden ist, liegt auch am Umstand, dass die Organisation lokal verankert ist. Die in Frauenfeld bekannten Gesichter würden Vertrauen und Akzeptanz schaffen, sagt OAF-Geschäftsführer Götz. Und Sahli lobt die Zusammenarbeit mit allen involvierten Stellen, von der Stadt über die Armasuisse bis zur Kantonspolizei und dem Kantonsspital. Sahli sagt:

Frauenfelder Obernarr 2015 mit Begleiterinnen: Wolfgang Sahli. Bild: Donato Caspari

«Man muss geben, um nehmen zu können.»

Denn ihm ist durchaus bewusst, dass dieses Riesending OAF auch eine Belastung sein kann für die Frauenfelderinnen und Frauenfelder. Allen recht machen, das kann Sahli nicht, das weiss er – aber den meisten. Frauenfeld profitiert in vielerlei Hinsicht vom OAF.

(Bilder: Stefan Hilzinger)

Der Extrovertierte und der Überlegte

Wolfgang Sahli am OAF 2013. Bild: Reto Martin

Und dann ist da René Götz. Am Fototermin trägt er Schwarz, während Sahli in Weiss ankommt. Das sei nicht abgesprochen gewesen, lachen sie. Götz hatte in jüngeren Jahren Erfolg mit Clubs in Zürich, wo House, Techno und Minimal lief. Götz ist ebenso Macher wie Sahli und derzeit täglich in Frauenfeld, an Sitzungen und auf dem Gelände. Weil er kleine Kinder hat, die in Zürich in die Schule gehen, ist aktuell ein Umzug nach Frauenfeld kein Thema. «Vielleicht später einmal», meint der 52-Jährige. Man merkt, dass Götz und Sahli auch abseits des OAF Freunde sind, obwohl sie so verschieden sind. Sahli der Extrovertierte, Götz der Überlegte, der Beobachter. Was sie eine, sagt Sahli, sei:

«Wir sind Unternehmer, nicht Unterlasser.»

Im November 2003 stellen sich die Köpfe hinter dem Open Air Frauenfeld vor: auf dem Bild Andy Locher (Musikprogramm), Pressesprecher Joachim Bodmer, Geschäftsführer René Götz und André Rindlisbacher (Vereine und Sicherheit). Bild: Susanna Petrin

Sie sind stolz auf das, was sie erreicht haben. In St.Gallen seien es pro Tag 25'000 Besucherinnen und Besucher. Auf der Grossen Allmend müssten sie dagegen für täglich 50'000 bereit sein. Das sei schon eine andere Liga. Aber sie ruhen sich nicht auf den Lorbeeren aus. Ein ausverkauftes OAF sei jedes Jahr aufs Neue eine Herausforderung, sagen sie. Und dass sie hofften, dass das Festival ohne Unfälle vonstattengehe. Sahli hat übrigens kürzlich zugesagt, dass er diese Herausforderung auch für die kommenden fünf Festivals sucht. So lange bleibt er der First Event AG als VR-Präsident sicher noch erhalten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen