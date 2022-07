Premium-Mansion für 16'500 Franken: Wer sich am Open Air Frauenfeld nebst einem Ticket luxuriöse Zustände erkauft

Am Open Air Frauenfeld ist eine stolze Summe fällig, für wer nur zu acht eine Dusche und ein WC teilen und zu zweit in einem Container schlafen will. Im Vergleich zum letzten Mal sei der Service einiges besser geworden, finden Nick Basler, Niklas Droll und Thomas Tkac aus Zug. Wer den Besuch finanziert hat, wollen sie nicht verraten.