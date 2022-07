Festival «Corona-Schnellheilung»: Zwei Tage nach Frauenfeld-Absage standen Metallica wieder auf der Bühne – so reagiert der Veranstalter Wegen eines Coronafalls sagte Metallica als Headliner ihr Konzert am Out in the Green Frauenfeld ab. Zwei Tage später trat die US-Band bereits in Belgien auf, derzeit in Spanien. Live Nation, seit 2017 Mehrheitsaktionär der Frauenfelder First Event AG, nimmt Stellung. Samuel Koch Jetzt kommentieren 07.07.2022, 12.30 Uhr

Die US-Band Metallica während ihres Auftritts vom Sonntag im spanischen Bilbao mit James Hetfield und Kirk Hammett. Bild: EPA/Miguel Tonia (03.07.2022)

«Corona-Schnellheilung. Und im Himmel ist Jahrmarkt!» So lautet nur einer von zahlreichen Kommentaren von frustrierten und enttäuschten Fans, die sich auf den Auftritt der US-Metalband Metallica am Out in the Green von vergangener Woche gefreut haben. Am Mittwochmorgen, an demselben Tag wie der geplante Auftritt, mussten die Organisatoren des Out in the Green trotz Rückkehr der Rockmusik nach 20-jähriger Abstinenz auf der Grossen Allmend in Frauenfeld die Band-Absage verkünden. Der Grund: ein Coronafall «in der Entourage von Metallica».

Zurück bleibt ein Defizit, weil statt wie von 36'000 verkauften Tickets im Vorfeld lediglich 25'000 den Weg ans Out in the Green gefunden haben. 11'000 Ticketinhaber haben also ihr Geld vollumfänglich retourniert bekommen, viele weitere Tausend dürften vom Angebot Gebrauch gemacht haben, wegen der Metallica-Absage mit 50 Franken zumindest einen Teil der Ticketkosten zurückerstattet zu erhalten. Zurück bleiben aber auch ein paar Fragezeichen, zumal Metallica am Freitag, zwei Tage nach der Absage, im belgischen Werchter am seit den 70er-Jahren bestehenden und gleichnamigen Rockfestival auftraten.

Bei der Frauenfelder First Event AG, die das Out in the Green heuer zurückgebracht hat und derzeit das Open Air Frauenfeld mit täglich 50'000 Hip-Hop-Fans organisiert, ist die Enttäuschung ebenfalls spürbar. «Die Absage ist ein grosser Schock für uns. Wir dachten, dass wir nach zwei Jahren Pandemiepause über dem Berg seien», sagte Sprecher Joachim Bodmer wenige Stunden nach der Bekanntgabe. Den Metallica-Auftritt in Belgien will er nicht kommentieren.

In Frauenfeld folgte die Absage nach Diskussionen zwischen 3 und 6 Uhr morgens, wie First-Event-AG-Präsident Wolfgang Sahli am Konzerttag gegenüber dieser Zeitung sagte. «Aber für uns war von Anfang an klar, dass wir es auch ohne Metallica durchziehen», ergänzte er. Trotz Defizit, über dessen Höhe noch nichts bekannt ist.

Die Aktienmehrheit der First Event AG hält seit 2017 der US-amerikanische Unterhaltungskonzern Live Nation Entertainment, einer der grössten Spieler in diesem Geschäft auf dem weltweiten Markt. Live Nation hält Musikgrössen wie Madonna, U2 oder Jay-Z unter Vertrag, verkauft jährlich 500 Millionen Tickets für rund 40'000 Konzerte, ist im Besitz von 117 Veranstaltungsorten weltweit, darunter 40 Festivals, 60 grosse Konzertsäle, 14 Klubs und vier Stadien, wie die «NZZ am Sonntag» aktuell berichtet.

Testresultate als grosse Unbekannte

Deshalb richten sich die Fragen nun an Live Nation, welche die Tour von Metallica organisiert. Die US-Band ist allerdings vertraglich an Universal Music gebunden. Das Management von Metallica habe Live Nation am Dienstagabend gegen 20 Uhr erstmals über die Erkrankung eines Mitglieds der Familie informiert, gegen Mitternacht sei dann vom Management die definitive schriftliche Absage des Auftritts in Frauenfeld eingegangen, sagt Live-Nation-Sprecherin Katharina Wenisch. Und weiter:

«Uns ist nicht bekannt, wann das relevante Metallica-Familienmitglied positiv getestet beziehungsweise wann es freigetestet wurde.»

Deshalb könne Live Nation den Auftritt zwei Tage später am Werchter nicht bewerten oder in einen Zusammenhang mit Frauenfeld bringen. «Wir alle müssen derzeit mit dem Damoklesschwert eines Konzertausfalls leben», ergänzt Wenisch und erwähnt nebst Metallica die Absagen der Rolling Stones oder von Herbert Grönemeyer, die durch die Pandemie betroffen seien und eine derartige Absage nicht leicht nehmen würden.

Universal Music verweist die Fragen weiter an die Konzertagentur Mainland mit Sitz in Zürich. Sie organisiert das Programm für die Frauenfelder Festivals und gehört seit 2018 ebenfalls zu Live Nation. Nach der Absage des Metallica-Managements als Vertragspartner habe die Aufgabe von Live Nation und First Event AG nur noch darin bestanden, die Kommunikation zu erledigen.

Die Band Sabaton bei ihrem Auftritt. Bild: Tobias Garcia Das Out in the Green ist in vollem Gange. Bild: Tobias Garcia Hier schlagen Rockerherzen höher. Bild: Tobias Garcia Die Band Sabaton bei ihrem Auftritt. Bild. Tobias Garcia Die Band Sabaton bei ihrem Auftritt. Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Langsam füllt sich das Gelände. Bild: Tobias Garcia Langsam füllt sich das Gelände. Bild: Tobias Garcia Auch in der Stadt Frauenfeld trifft man die Rockfans an. Bild: Belinda Schmid Die Vorfreude ist gross. Bild: Belinda Schmid Bild: Belinda Schmid Bild: Belinda Schmid Bild: Belinda Schmid Ansturm kurz vor der Türöffnung. Bild: Tobias Garcia Endlich dürfen die Rockfans aufs Gelände. Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia

Mehr als 100 erfolgreiche Konzerte mit Metallica

Gibt es also in einem weltweiten Geschäft mit Millionengagen für Künstler gegenseitiges Vertrauen? «Wir arbeiten seit mehreren Jahrzehnten vertrauensvoll mit Metallica zusammen und haben in dieser Zeit mehr als 100 erfolgreiche Konzerte mit der Band veranstaltet», teilt Wenisch mit. Keine einzige Veranstaltung sei je kurzfristig abgesagt worden. Und weiter:

«Wir haben nicht den geringsten Zweifel an der Integrität von Metallica, die stets ihrer Verantwortung gegenüber ihrem Publikum und ihren Vertragspartnern gerecht geworden sind.»

Über Vertragsinhalte kommuniziert Live Nation ebenso wenig wie die First Event AG in Frauenfeld. Für Live Nation steht fest, dass die Absage aufgrund von Corona transparent kommuniziert und sie damit ihrer Verpflichtung gegenüber dem Publikum und der Öffentlichkeit in vollem Umfang gerecht geworden seien. Wenisch meint: «Die Pandemie und ihre Folgen für das Live-Musikgeschäft sind so offensichtlich und gravierend, dass man nicht neue Verschwörungstheorien in die Welt setzen sollte.»

Mittlerweile hat die US-Band Metallica ihre Tour in Spanien mit Konzerten in Bilbao (Sonntag) und Madrid (Mittwoch) vor Zehntausenden Rockfans fortgesetzt. Weiter geht es in Lissabon und dann zurück in die USA zu weiteren drei Konzerten bis Mitte August. In Frauenfeld bleiben Frust und Enttäuschung sowie das Defizit. Deshalb bleibt es fraglich, ob und wie es in Zukunft mit dem Out in the Green weitergeht. Nach dem Konzerttag sagte Bodmer: «Was wir weiter planen, geben wir bekannt, sobald es spruchreif ist.»

