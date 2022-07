Festival Ausverkaufte Tickets, ruppige Security und eine geheime Backstage-Party: Ein Rückblick zum Open Air Frauenfeld 2022 Während eines viertägigen Open Airs – notabene dem grössten Hip-Hop-Festival Europas – passieren viele Dinge. Ein Überblick zum Open Air Frauenfeld 2022 mit Gesprächen zwischen Besuchern und Veranstaltern, 150 Kilometer marschierenden Fans sowie kickende und sich übergebende Rapper. Samuel Koch Jetzt kommentieren 11.07.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aufnahme des Open-Air-Geländes aus dem Luftballon. Bild: PD/Remo Meile

Anders als an anderen Schweizer Festivals bildet sich einen Tag vor Türöffnung am Mittwochmorgen kaum eine Menschentraube vor dem Eingang zum Open Air Frauenfeld (OAF). Ein paar Vereinzelte haben sich trotzdem zum Ziel gesetzt, die Nacht vor den Absperrgittern zu verbringen. So wie drei Thurgauer um Benjamin Weber. Ein paar Stunden später sagt er mit Augenringen und Bedauern:

«Das nächste Mal komme ich nicht mehr am Abend vorher.»

Dafür konnte er sich von Angesicht zu Angesicht mit den OAF-Machern Wolfgang Sahli und René Götz unterhalten, die sich am Dienstagabend voller Vorfreude mit ihren Quads unter die wenigen ausharrenden Besucher mischten. Bevor sie wieder davonbrausen, sagt Sahli: «Wir freuen uns, die Leute endlich wieder zurück auf der Allmend zu sehen.»

Benjamin Weber, Thomas Lemmenmeier und Ueli Münger neben den OAF-Machern auf ihren Quads: CEO René Götz hinten und Präsident Wolfgang Sahli mit Begleitung vorne. Bild: Samuel Koch

Am Mittwoch kurz nach 8 Uhr öffnen sich für die ersten Besucher die Schleusen zum OAF – oder heisst es OAFF? Tatsache ist, das Open Air Frauenfeld selbst nutzt konsequent die Bezeichnung OAF. Auf Social Media und in den Google Trends jedoch wird deutlich häufiger OAFF eingetippt. Eine Umfrage dieser Zeitung bestätigt die Uneinigkeit. 44 Prozent sagen OAF, 51 Prozent OAFF. Die restlichen fünf Prozent sind unentschlossen.

Zurück zur Türöffnung: Während viele mit vollbepackten Grüntonnen und Wägeli auf die Grosse Allmend stürmen, haben andere bloss ihre Handtäschli dabei. Je nach Ticket erhalten die Gäste früher oder später Einlass – pro Stunde passieren rund 2000 Besucher die Eingänge. Fast schon traditionell treffen sich die Organisatoren bei der Türöffnung, um mit einem Cüpli auf die bevorstehenden Festivaltage anzustossen. «Sieh dir nur diese Freude an!», sagt OAF-Präsident Sahli begeistert.

Viele besiedeln mit Grüntonnen das Open-Air-Gelände. Bild: Andrea Tina Stalder

Nach zehn Jahren Unterbruch pilgern vom Sonntag bis Mittwoch 34 Freiwillige vom Bundesplatz ans Open Air. «100 Miles» heisst die Aktion, die alle an den Rand der körperlichen Fähigkeiten bringt. Einige müssen unterwegs sogar Forfait geben und aussteigen. Immerhin: Für alle, die es geschafft haben, stehen aufgebaute Zelte bereit, es gibt gratis einen VIP-Bändel und Gadgets. Teilnehmerin Anina Oehninger sagt:

«An unseren Füssen haben wir Blasen unter bereits bestehenden Blasen.»

Anina Oehninger. Bild: Andrea Tina Stalder

Aber das gemeinsame Erlebnis schweisst ebenso zusammen, wie es motiviert. «Ihr seid alle voll heftig», schreit ein Teilnehmer zur Gruppe, bevor es in vier Tage Festivalleben geht.

Eine Woche vor dem Start zum Open Air Frauenfeld ging gleichenorts mit dem Out in the Green ein eintägiger Konzerttag über die Bühne. Am frühen Morgen folgte dann die Ernüchterung, nachdem Headliner Metallica seinen Auftritt wegen eines Coronafalls in der Entourage abgesagt hat. Nebst einem Defizit für die Veranstalter wirft das bei vielen Fans Fragen auf, denn bereits am Freitag spielte die US-Band am belgischen Werchter-Festival. «Wir alle müssen derzeit mit dem Damoklesschwert eines Konzertausfalls leben», sagte Katharina Wenisch, Mediensprecherin des US-Unterhaltungsriesen Live Nation, der seit 2017 die Aktienmehrheit der Frauenfelder First Event AG besitzt.

Live-Konzert von Sabaton beim Out in the Green. Bild: Tobias Garcia (29.06.2022)

Live Nation zweifelt nicht im Geringsten an der Integrität von Metallica, die «stets ihrer Verantwortung gegenüber ihrem Publikum und ihren Vertragspartnern gerecht geworden sind». Wann das für die Absage in Frauenfeld relevante Metallica-Familienmitglied positiv getestet beziehungsweise freigetestet wurde, entzieht sich allerdings der Kenntnis von Live Nation und First Event AG.

Rund 2500 Helferinnen und Helfer machen das Open Air Frauenfeld überhaupt erst möglich. Auch für viele Vereine aus Frauenfeld bietet das Festival die Gelegenheit, mit Einsätzen ihre Finanzen aufzubessern. Bei der Güselkompanie hilft etwa die Pfadi Frauenfeld mit, die jeweils tonnenweise Abfall sammelt. Lohn für jeden Einzelnen gebe es nicht, dafür bedanke sich hie und da der eine oder andere Besucher mal mit einem Bier. Mitglieder vom Sportclub Frauenfeld zapfen an sieben Ständen Bier, was einen «schönen Betrag» einbringt. Und die Mitglieder der Narrengesellschaft Murganesen betreiben das «WC-Island», wo für 2 Franken in einem sauberen WC das Geschäft erledigt werden kann. Lohn für die Arbeit in den 16 Kabinen bekommt niemand, dafür gibt’s einen «substanziell wichtigen» Batzen ins Vereinskässeli.

Wenn nach Mitternacht die Konzerte auf den riesigen Bühnen zu Ende gehen, bleiben viele einfach wach, bis die Sonne aufgeht. Trotz sommerlichen Temperaturen tagsüber wird es nachts schon einmal frisch. Um 3.20 Uhr setzt sich einer beim Migrostürmli hin, raucht, kippt dann zur Seite, nickt ein. So die Beobachtung während einer nächtlichen Reportage. Darin heisst es weiter:

Die Schlafposition sieht ungemütlich aus. Nach ein paar Minuten kommt ein Securitymann und fragt: «Ghört de zu dir?» – Nein. Der Security weckt den Betrunkenen auf. Der reckt sich kurz auf, kippt wieder um. Bringt ja doch nichts: So lässt sich die Handbewegung des Sicherheitsmanns interpretieren.

Ab 4 Uhr schliesst das Festivalgelände. Kein Grund aber, um sich schon schlafen zu legen. An den Foodständen und den Bars herrscht weiter Hochkonjunktur. Bei «WC-Island» am Rande der Rennbahn schieben drei Endvierziger Schicht. Eine junge Frau will ihren WC-Gang mit einem Jeton bezahlen. Einer der Betreiber sagt: «Goht nöd. Choscht zwei Stutz.» Angetrunken lässt sie ein «huere behindereti Mensche» liegen und zieht von dannen. Und im Osten geht langsam die Sonne auf.

In den sozialen Medien machen Videos vom Open Air Frauenfeld die Runde, die für Schlagzeilen sorgen. Beim Konzert von Roddy Ricch in der Nacht auf Freitag stürmt ein Fan auf die Bühne. Die Security greift ein – und wird vom 23-jährigen US-Amerikaner tatkräftig unterstützt, der den Fan kurzerhand von der Bühne kickt. Ein anderes Video zeigt die Szene vom Auftritt von Lil Baby am Donnerstagabend. Dabei stürmt ebenfalls ein Besucher auf die Bühne. Die Security fasst ihn hart an und wirft ihn von der Bühne. Anders geht die Sache beim Konzert von Playboi Carti am Mittwochabend aus: Der Rapper beschützt einen Fan, der ebenso auf die Bühne stürmt und von den ruppigen Security-Einsatzkräften gefasst wird, und umarmt ihn.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Der Campingplatz D führt bis fast nach Felben-Wellhausen. Wer von dort bis zur Bühne will, muss Ausdauer beweisen. Bis zu einer halben Stunde dauert der Gang bis aufs Festivalgelände. Am hintersten Ende des Zeltplatzes ist selbst die Musik mit dem sonst so intensiven Bass nicht mehr zu hören. Dafür gibt es genügend Platz. Kein Wunder, denn das OAF 2022 ist entgegen der Auskunft der Veranstalter nicht ganz ausverkauft. Immer wieder werden im Internet Tickets oder vor den Eingängen Bändel feilgeboten. Gemäss Aussagen der Veranstalter befinden sich aber trotzdem annähernd 50'000 Hip-Hop-Fans auf dem Gelände.

Blick vom Ende des Camping D in Richtung Bühne. Bild: Janine Bollhalder

Exklusivität gibt's zwischen Bühne und Backstage, wo eine ausgewählte und beschränkte Anzahl Besucher durch eine kleine Türe neben der Hauptbühne in die Welt der geheimen Backstageparty Red Bull Unforeseen eintauchen kann. Nebst einer Bar und einem Pool erwarten das exklusive Partyvolk Feuer- und Tanzshows sowie ein Tattoo-, Friseur- und Schminkstudio. Hie und da mischen sich auch die OK-Mitglieder sowie vereinzelt Rapper ins Unforeseen-Zelt mit durchsichtigem Dach, durch das man die Sterne sehen kann.

Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Die russische Feuertänzerin Sascha heizt an der Backstageparty ein. Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Dragqueen Milky Diamond. Bild: Tobias Garcia Die Tänzerinnen Sascha und Karina von Datt'Style. Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Dajana lässt sich ein Tattoo stechen. Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Der richtige Lippenstift darf nicht fehlen. Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia

Tyla Yaweh. Bild: Belinda Schmid

Am Donnerstagnachmittag sorgt Rapper Tyla Yaweh während seines Auftritts auf der Bühne für einen Ekelmoment. Während seiner Performance muss sich der 27-jährige US-Amerikaner übergeben. Offensichtlich hat er mindestens zu tief ins Glas geschaut. Gerüchten zufolge wurde er am Donnerstagabend im Unforeseen-Zelt gesichtet. Auf Tiktok kursieren am Samstag unzensierte Aufnahmen des Auftritts.

16'500 Franken für acht Personen. Dieser Betrag steht auf dem Preisschild für eine Premium-Mansion, einer Luxus-Villa in einem Containerbau mit Betten, eigenen sanitären Anlagen und einer Lounge. Eine Gruppe um Thomas Tkac, Nick Basler und Niklas Droll aus Zug hat sich das aussergewöhnliche und teure Erlebnis geleistet. Bezahlt hat allerdings nur jemand. Wer das ist, wollten sie aber nicht preisgeben. Eine Umfrage dieser Zeitung hat ergeben, dass sich nur gerade elf Prozent von knapp 200 Personen wie die Zuger entscheiden würden. Vier Prozent sind unentschlossen. 85 Prozent hingegen würden diesen Preis nie im Leben bezahlen.

Seit der Nacht auf Sonntag ist das Open Air Frauenfeld zu Ende, womit der Exodus von der Grossen Allmend eingeläutet wurde. Die Veranstalter ziehen ein positives Fazit, obwohl 9 von 80 Acts wegen Corona oder Problemen im europäischen Flugbetrieb nicht wie geplant auftreten konnten. Für die meisten fand das OK rasch Ersatz, um das Partyvolk bei Laune zu behalten. Für Zahlen zum Abfall sei es noch zu früh, heisst es auf Anfrage. Aber viele haben ihre sieben Sachen wieder mitgenommen. Und das trockene Wetter sorge für eine eher positive Abfallbilanz.

Auch die Kantonspolizei Thurgau zieht ein positives Fazit. Nebst rund 50 Anzeigen gab es 1800 Konsultationen bei der Sanität und ein paar Einsätze der Feuerwehr wegen kleinerer Brände. Auffallend sind ein Dutzend unbewilligter Drohnenflüge, wobei drei Piloten zur Anzeige gebracht werden konnten. Positiv gestimmt sind auch die Armasuisse und die Stadt Frauenfeld. Das Naturschutzgebiet habe nicht gelitten, das Gelände werde in den nächsten zwei Wochen wieder komplett geräumt sein, sagt Waffenplatzkommandant Felix Keller. Und nach drei Komplettabsagen und der Absage von Metallica beim Out in the Green attestiert Stadtpräsident Stokholm den Veranstaltern viel Engagement und eine hohe Frustrationstoleranz. Er zeigt sich erleichtert, dass die junge, durch Corona leidtragende Generation beim Open Air mit grosser Ausstrahlung Verpasstes habe nachholen können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen