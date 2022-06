Festival Ausgelassene Stimmung und Defizit wegen Metallica-Absage: Durchzogene Bilanz für Out in the Green Frauenfeld Nach der Absage von Headliner Metallica pilgerten am Mittwoch noch 25'000 Rockfans auf die Allmend zum Out in the Green. 11'000 Personen haben ihr Ticket zurückerstatten lassen, weshalb für den Veranstalter unter dem Strich rote Zahlen resultieren. 30.06.2022, 10.24 Uhr

Frauenfeld, 29. Juni 2022, TG – Out in the Green: Rockfestival ist zurück mit Rezension von Sabaton. Tobias Garcia

Trotz der kurzfristigen Absage des Headliners Metallica aufgrund eines Coronafalls in der Entourage der Band strömten am Mittwoch über 25’000 Rockfans ans Out in the Green nach Frauenfeld. Ursprünglich wurden rund 36’000 Tickets für das Festival verkauft. Entsprechend haben rund 11’000 Käuferinnen und Käufer ihr Ticket nach der Absage des Headliners retourniert, wie die First Event AG am Donnerstagmorgen mitteilt.