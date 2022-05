Frauenfeld empfängt Barbara Dätwyler als Grossratspräsidentin

Fest «Es ist eine grosse Ehre, und ich freue mich so sehr»: Würdiger Empfang für Barbara Dätwyler als erste Frauenfelder Grossratspräsidentin seit 24 Jahren Tatütata, Arabisch und Schülerlied: Die Stadt Frauenfeld und viele Gäste bereiteten der neuen Grossratspräsidentin Barbara Dätwyler einen würdigen Empfang. Samuel Koch Jetzt kommentieren 18.05.2022, 20.38 Uhr

Küsschen hier, Umarmungen da. Eine Welle der Gratulationen schwappt Barbara Dätwyler am späten Mittwochnachmittag auf dem Oberen Mätteli entgegen, als die neue Grossratspräsidentin aus dem roten Jeep der Frauenfelder Feuerwehr mit Baujahr 1949 aussteigt.

Die Farbe passt bestens zur Partei der höchsten Thurgauerin – wie vieles an diesem grossen Fest. Rund 200 Gäste erwarten die SP-Politikerin. Alles, was Rang und Namen hat, ist da. Fähnriche verschiedener städtischer Vereine stehen Spalier, die Stadtmusik spielt. Und selbst ein verkleidetes Fräuli mit ihrem Leuli an der Kette bereitet Dätwyler einen würdigen Empfang.

Fräuli uns Leuli auf dem roten Teppich. Bild: Samuel Koch

Wenige Minuten zuvor steigt Dätwyler – nach der souveränen Wahl am Vormittag und einer Stärkung bei Altgenosse Walter Hugentobler im Kloster Fischingen – an der Seite von der neuen Regierungsratspräsidentin Cornelia Komposch und Weibelin Claudia Schneider beim Marktplatz in den Jeep von Chrigel, bekannt als «Pümpel». «Gratulation!», schreit ein Lenker aus seinem vorbeifahrenden Auto: «Tue denn nöd zwüescht.» – «Nanei», meint sie und lacht.

Tempo, Temperament und Temperatur

Mit Blaulicht und viel Tatütata bringt «Pümpel» die drei Damen durch die Altstadt in Richtung Mätteli, wo von der Stadtkanzlei alles perfekt vorbereitet ist. Stadtpräsident Anders Stokholm nimmt Dätwyler am roten Teppich in Empfang. Im Innern der ID-Hallen tritt Stokholm als Erster ans Mikrofon.

Tempo, Temperament und Temperatur. Diese drei T kämen ihm bei seiner Stadtratskollegin Dätwyler in den Sinn. Temperatur wegen ihrer Warmherzigkeit, Tempo wegen ihrer steilen Politkarriere und zu Temperament triggert Stokholm Dätwyler mit dem Wort Kässeli. Prompt entlockt es ihr ein «oooochh». Im Namen der ganzen Stadt und des Stadtrates wünscht Stokholm Dätwyler viel Freude und viel Erfolg.

Witz, Bibelvers und Thurgauer Lied mal etwas anders

Gemeinderatspräsident Samuel Kienast bringt viele zum Lachen. Nach einem Witz und einem Bibelvers – wie er es auch im Stadtparlament durchzieht – beginnt er aus Zeitgründen, das Thurgauer Lied ganz ohne Vokale vorzutragen. Immer wieder machen Lacher die Runde, ausgelöst von einem Sprechgesang, der tönt wie Arabisch. Herzig und emotional wird es beim Barbara-Dätwyler-Lied des Schülerchors vom Spannerschulhaus. «Politik ist momentan ganz ihre Welt», singen sie und ernten viel Applaus.

Der Schülerchor kurz vor seinem Auftritt in der ID-Halle. Bild: Samuel Koch

Dätwyler selbst – nach Eva Tobler 1998 die nächste Grossratspräsidentin aus Frauenfeld – freut sich auf Menschen und Begegnungen. Sie sagt:

«Es ist eine grosse Ehre und ich freue mich so sehr.»

Dann erheben sich alle fürs originale Thurgauer Lied. Und bevor wieder Küsschen, Umarmungen und Gratulationen folgen, schiesst der Ehrenschützzug der Stadt mehrere ohrenbetäubende Salven ab. Auf Dätwylers Wunsch, versteht sich.

