Exodus Telefonate, Stress und ein Privatjet: Die Organisatoren des Open Air Frauenfeld ziehen Bilanz – jetzt hat das grosse Aufräumen begonnen Das Open Air Frauenfeld 2022 ist vorbei und die Bilanz fällt positiv aus. Herausfordernd war die diesjährige Ausgabe aber durchaus. Viola Stäheli Jetzt kommentieren 10.07.2022, 16.09 Uhr

Die Massen an Festivalbesuchern verlassen die Frauenfelder Allmend.

«Auf den Dosen ist Pfand drauf, deswegen nehmen wir die wieder mit. Und für das gute Gewissen», sagt Marc Riedel von Villingen im Schwarzwald. Schwer bepackt sind er und seine Freunde, mit denen er die vergangenen vier Tagen am Open Air Frauenfeld (OAF) gefeiert hat. «Die Sachen, die wir mitbringen, taugen für mehrere Festivals, deswegen lassen wir die nicht hier», sagt der Schwarzwälder, der noch eine Zugfahrt von anderthalb Stunden vor sich hat, bis er Zuhause ist.

Marc Riedl, Torsten Münch, Andreas Duffner (von rechts nach links). Bild: Tobias Garcia

So sieht das auch Noah Husistein aus dem ausserrhodischen Heiden. «Wir lassen nur einen Stuhl hier, der war schon an drei Festivals und ist langsam durch. Und der Pavillon und ein Schlafsack haben es auch nicht geschafft. Beides nehmen wir nicht mehr mit», sagt er. Das neugekaufte Zelt und die restlichen Stühle müssen aber nach Meinung von Husistein und seinen Freunden noch mindestens drei Festivals überstehen. Bevor sie sich aber wirklich ans Zusammenräumen machen, geniessen sie noch die letzten Augenblicke und lassen einen Joint kreisen.

«Wer Sex, Drugs and Rock’n’Roll erleben will, muss vor die Bühne. Hinter der Bühne ist das kaum zu sehen, viele Künstler rauchen und trinken nicht.»

Joachim Bodmer, Mediensprecher Open Air Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Das sagt Joachim Bodmer, OAF-Mediensprecher. Ob das bei Tyla Yaweh, der sich bei seinem Auftritt übergeben musste, tatsächlich auch zutrifft, ist allerdings fraglich.

So viele Ausfälle wie noch nie

Bodmer zieht eine durch und durch positive Bilanz. Am ausverkauften Festival haben rund 180'000 Hip-Hop-Fans an vier Tagen zu Darbietungen von 80 internationalen Acts friedlich gefeiert, nennenswerte Zwischenfälle hat es keine gegeben. «Das OAF hat nahtlos an seine letzte Ausgabe im Jahr 2019 angeknüpft», sagt Bodmer.

Eine grosse Herausforderung an der diesjährigen Ausgabe seien aber die vielen Ausfälle gewesen. Insgesamt neun Künstler mussten ihre Auftritte wegen Anreiseprobleme, die durch das Chaos im europäischen Flugbetrieb entstanden, oder aufgrund von Corona absagen. So viele Absagen hat es in der Geschichte des OAF noch nie gegeben. Bodmer sagt:

«Wenn eine solche Hiobsbotschaft eintrifft, dass ein Künstler beispielsweise irgendwo festhängt, beginnt das Telefonieren.»

Aufgrund des grossen Netzwerkes gelang es, für acht von neun Ausfällen Ersatz zu finden. Dies war aber mit erheblichem Stress und vielen zu lösenden Folgeproblemen verbunden. «Beispielsweise erklärte sich die deutsche Gruppe BHZ bereit, anstelle von Baby Keem aufzutreten. Aber das Problem war, dass sie mit keinem Flug mehr rechtzeitig in Frauenfeld gewesen wären und es auch keine passende Zugverbindung gab», führt Bodmer aus. Die Lösung war ein überteuerter Privatjet, mit dem es dann aber auch noch Probleme gab. «Letztlich war BHZ rechtzeitig auf der Bühne und legte einen grossartigen Auftritt hin», meint Bodmer.

Angesprochen auf eine allfällige Sicherheitslücke wegen des ruppigen Sicherheitspersonals und Fans auf den Bühnen verneint Bodmer. «Eine solche hat es am Festival nicht gegeben. Auch das Vorgehen der Sicherheitsleute war nicht problematisch.» In den Medien kursieren kritisch kommentierte Videos, die das harsche Vorgehen von Sicherheitsleuten gegen Fans zeigen, die sich unbefugt Zugang zur Bühne verschafft haben. Tue man dies, müsse man damit rechnen, von der Bühne gestossen zu werden, so Bodmer. Er meint:

«Die Sicherheitsleute müssen in Sekundenbruchteilen entscheiden, wie sie die Sicherheit der Künstler gewährleisten können. Es bleibt keine Zeit für Diskussionen.»

Unschön sei aber der Zwischenfall mit Roddy Ricch, der einen Fan von der Bühne gekickt habe.

Geringeres Gewicht an Abfall zu erwarten

Aufgrund der trockenen Bedingungen rechnet der Veranstalter mit einem geringeren Gewicht an Abfall. «Das Wetter war perfekt», sagt Bodmer. Überhaupt keinen Abfall lässt sich auf dem Zeltplatz von Tanisha Manta aus Aarau finden. «Wir haben alles immer gleich entsorgt.» Für sie kommt es nicht in Frage, das Zelt und den Pavillon stehen zu lassen, auch wenn beides so schwer ist, dass sie es nur mit einem grünen Abfallrollcontainer abtransportieren kann.

Manisha Manta und ihre Kollegin vor der Abreise. Das Gepäck ist bereit, Abfall liegt keiner herum. Bild: Tobias Garcia

«Es gibt drei Sachen, die ich auf jeden Fall ans OAF mitbringe und wieder nach Hause nehmen: Eine Luftmatratze zum Schlafen, eine Powerbank um das Handy zu laden und ein kleines Schloss, um das Zelt zu verschliessen. Das Zelt kann man dann zwar immer noch aufschneiden, aber das wäre mehr Aufwand als einfach nach einem unverschlossenen Zelt weiterzusuchen», meint Manta.

