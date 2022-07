Exklusivität Hedonismus im geheimen Unforeseen-Zelt am Open Air Frauenfeld: Einblick in die Welt zwischen Bühne und Backstage Hinter einer kleinen Türe auf dem Festivalgelände befindet sich die geheime Backstageparty Red Bull Unforeseen. Ein Blick hinter die Kulissen eines exklusiven Besucherkreises, wo es nebst Tanz- und Feuershows auch ein Tattoo-, Friseur- und Schminkstudio gibt. Samuel Koch Jetzt kommentieren 08.07.2022, 12.20 Uhr

Die russische Feuertänzerin Sascha während ihrer Show. Bild: Tobias Garcia

Zum geheimen Partyraum führt eine kleine, unscheinbare Tür links von der überdimensionalen South Stage. Über der Tür steht Unforeseen, platziert über einem Auge und einem Schloss. Letzteres gilt es zu knacken, um am Open Air Frauenfeld (OAF) in die exklusive Welt zwischen Bühne und Backstage einzutauchen. Wer den Code knackt, erhält vom österreichischen Energiedrinkhersteller mit den roten Bullen eines von wenigen Dutzend roter Bändeli, um für vor der kleinen, unscheinbaren Tür am muskulösen Türsteher vorbeizukommen.

Dahinter führt ein dunkler, mit einer Nebelmaschine mystisch gestalteter Gang in ein riesiges Zelt mit exklusivem Flair. Besucher, Rapper und Organisatoren geben sich die Klinke in die Hand, geniessen, trinken, feiern zu farbigen Lichtshows und zu wummernden Bässen. An der zu Teilen durchsichtigen Zeltdecke unter dem Sternenhimmel hängen eine riesige und mehrere kleinere Discokugeln. Die vielen Blicke in ihren Bann ziehen Sascha und Karina von der Zürcher Agentur Datt'Style. Freizügig gekleidet räkeln sie sich an der Polestange oder mit brennenden Feuerstäben am Boden. Karina stammt aus der Slowakei, lebt aber seit einigen Jahren in der Schweiz. Nach ihrem Auftritt sagt sie schwer atmend:

Karina, Tänzerin aus der Slowakei. Bild: Tobias Garcia

«Es ist crazy. Wir haben noch mehr Auftritte am Freitag und am Samstag.»

Unforeseen – unvorhergesehen – ist aber viel mehr als nur Feuer- und Tanzshows. Die grosse, gewachsene Dragqueen Milky Diamond aus Zürich geniesst die Exklusivität an der Unforeseen-Backstageparty. Mit leuchtendem Becher in der Hand sagt sie: «Ich bin nur hier, das Open-Air-Gelände ist mir too much.»

Dragqueen Milky Diamond mit leuchtendem Becher. Bild: Tobias Garcia

Gratis Tattoos, Friseur und Schminkbar

Im Pool mit aufblasbaren Flamingos chillt Alexander aus Dortmund. Alexander sei sein zweiter Name, mehr will er nicht verraten. «Ich bin krankgeschrieben», meint er und lacht. Als er den Pool gesehen habe, war für ihn klar, dass er reinspringt. Und warum ist er krankgeschrieben? «Weil ich am Open Air Frauenfeld sein will.»

Plötzlich schreit jemand, der gerade erst den Raum betreten hat: «Hier kann man sich gratis Tattoos stechen lassen!» Alexanders Begleiter entgegnet ganz hibbelig und beinahe mit Freudentränen in den Augen:

«Wow, gratis Tattoos! Ich mach alles!»

Ein neues Tattoo auf ihrer Rippe trägt Dajana aus dem Kanton Zürich. Amor Prohibido, verbotene Liebe. Das erinnert die Zürcherin an ihre Kindheit, an das gleichnamige Lied der mexikanischen Sängerin Selena, dessen Titel ihr unter die Haut ging und sie immer mit sich herumträgt.

Amor Prohibido von der mexikanischen Sängerin Selena. Video: Youtube

Andere lassen sich im Unforeseen-Zelt frisieren oder schminken. Das WC ähnelt demjenigen eines Fünfsternehotels: mit Glitzer umrahmten Spiegeln, flauschigen Fauteuils und goldenen Wasserhähnen. Zurück im Partyraum führt Open-Air-Sprecher Joachim Bodmer eine Entourage herum. «Ich muss gleich weiter», sagt er beim Vorbeigehen. Und spätabends mischt sich auch CEO René Götz unters Partyvolk, während ein Rapper auf einem 50-Euro-Nötli einen Joint baut und andere Hedonisten eine Zigarre paffen.

Die russische Feuertänzerin Sascha heizt an der Backstageparty ein. Bild: Tobias Garcia
Dragqueen Milky Diamond. Bild: Tobias Garcia
Die Tänzerinnen Sascha und Karina von Datt'Style. Bild: Tobias Garcia
Dajana lässt sich ein Tattoo stechen. Bild: Tobias Garcia
Der richtige Lippenstift darf nicht fehlen. Bild: Tobias Garcia

Wie die professionellen Tänzerinnen an die Polestange wirft sich Xenia aus Kreuzlingen, während sie an einem Lolli lutscht. Sie sagt:

Xenia aus Kreuzlingen tanzt an der Polestange. Bild: Tobias Garcia

«Wir erhalten Einblick in etwas, was man sonst nicht sieht. Das ist schon sehr cool!»

Mit dem roten Unforeseen-Bändeli erhält man auch Zugang zu einer Plattform in unmittelbarer Nähe zur South-Stage-Bühne. Während dort Lil Uzi Vert und Roddy Rich performen, herrscht «Ellböglete».

