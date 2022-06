Gachnanger Unternehmer betätigt sich neu in der Eventbranche

Event «Etwas Besonderes bieten»: Mit der Bütikofer Gastro AG fasst der Gachnanger Unternehmer in der Eventbranche Fuss Auto- und Immobilienunternehmer Ruedi Bütikofer widmet sich einem neuen Geschäftsfeld: der Eventbranche. Vier Projekte fasst er unter dem Dach der Bütikofer Gastro AG zusammen: ein Restaurant in Frauenfeld, einen Club in St.Gallen, ein Diner in Weinfelden und einen mobilen Eventtruck. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 25.06.2022, 04.30 Uhr

Eine Visualisierung des Restaurants Attica in Frauenfeld zuoberst im Geschäftshaus Goldäcker 2. Visualisierung: PD

«In Frauenfeld besteht das Bedürfnis nach interessanter Gastronomie», sagt Ruedi Bütikofer. Er will etwas Spezielles bieten, mehr als reine Gastwirtschaft. Dieser Gedanke hat den Unternehmer dazu bewogen, sein Tätigkeitsfeld zu erweitern. Das Ziel der neu gegründeten Bütikofer Gastro AG ist es, Anbieter exklusiver Veranstaltungen zu sein, etwa Firmen- und Markenevents. Auf diese Idee gekommen ist Bütikofer durch seine rund 30-jährige Tätigkeit mit Autohäusern im Thurgau und Zürich.

Ruedi Bütikofer, Unternehmer. Bild: Janine Bollhalder

«Als Garagist ist man bereits Eventmanager. Es gilt, Autos verkaufen und dazu etwas Besonderes zu bieten.»

Erfolgreich ist Bütikofer damit schon: «Der Club Garage in St.Gallen ist mit dem Swiss Location Award ausgezeichnet worden.» Damit gehört die «Garage» zu den besten Clubs und Bars der Schweiz und hat sich gegen 950 Konkurrenten durchgesetzt. Die «Garage» ist der ehemalige Club Elephant in St.Gallen. Im Jahr 2020 hat Bütikofer Teile aus der konkursiten Elephant Gastro AG gekauft und in die neu gegründete Bütikofer Gastro AG integriert.

Eine Lounge im Club Garage in St.Gallen. Bild: PD

Restaurant 20 Meter über dem Boden

Die «Garage» hat im März dieses Jahres seine Türen geöffnet – und das war auch der Startschuss für die Bütikofer Gastro AG. Mit dem durch die «Garage» gesammelten Know-how und der Unterstützung von Fachkräften arbeitet Bütikofer nun an weiteren ähnlichen Projekten unter dem Dach seines neuen Unternehmens. Etwa am Restaurant Attica, gelegen zuoberst im Geschäftshaus Goldäcker 2 in Frauenfeld. Das «Attica» ist ein wichtiger Bestandteil der Bütikofer Gastro AG, wie der Unternehmer erklärt:

«Es gibt neben der Restaurantküche auch eine Catering- und Produktionsküche, in der Halb- und Fertigprodukte produziert werden, die dann an die anderen Betriebe oder an Events geliefert werden.»

Das in einer Höhe von 20 Metern gelegene Restaurant, geplant mit mediterranem Flair, offener Küche und weitläufiger Terrasse, soll voraussichtlich im Herbst eröffnen. Nebst einer Raucherlounge ist auch ein Eventraum geplant, beides mit jeweils eigener Terrasse sowie sogenannte Chefs tables – Tische, an denen die Gäste vom Koch persönlich betreut werden. Im gesamten Restaurant gibt es rund 180 Sitzplätze. Auf der Karte sollen die Gäste mediterrane und regionale Gerichte finden.

Blick ins Restaurant Attica. Visualisierung: PD

Fitness mit Bütikofer Active Zwei Drittel der obersten Etage des Geschäftshauses Goldäcker 2 gehören zum Restaurant Attica. Auf dem verbleibenden Drittel richtet die Bütikofer Active AG ein Fitness- und Wellnesszentrum ein. «Geplant ist ein persönliches und exklusives Fitnessstudio mit Wellnessbereich und Day Spa», erklärt Ruedi Bütikofer. Im Gegensatz zu anderen bekannten Fitnessstudios soll die Mitgliederzahl überschaubar bleiben. Für den Unternehmer ist das Fitnesszentrum neben dem Restaurant Attica die perfekte Ergänzung für das Bürogebäude Goldäcker 2. «Durch die verschiedenen Angebote bringen wir Menschen zusammen und hauchen der Immobilie Leben ein.» (jab)

Eine Visualisierung des Innenlebens des «HD Diners» in Weinfelden. Visualisierung: PD

Etwas später, im Frühling des kommenden Jahres, ist die Eröffnung des «HD Diners» geplant. Bütikofer ist sowohl offizieller Thurgauer als auch Zürcher Vertreter von Harley Davidson und möchte mit dem Diner einen Treffpunkt für Gleichgesinnte schaffen. «Ich möchte der Community einen Rahmen geben», erklärt der Unternehmer. Das «HD Diner» befindet sich direkt neben Bütikofers Harley Davidson-Garage an der Mühlfangstrasse in Weinfelden.

Bei fixen Eventlocations will es Bütikofer aber nicht belassen. Aktuell befindet sich der Bütikofer-Truck noch im zürcherischen Rümlang, wo die Bauarbeiten für die neue Töffgarage des Unternehmers laufen. Die Motorräder finden derweil Platz auf den 120 Quadratmetern Ausstellungsfläche des mobilen Event- und Showrooms. Der Truck kann dann ab Herbst gemietet werden, «für ganz spezielle Anlässe», wie Bütikofer sagt.

Der Bütikofer-Truck, ein mobiler Event- und Showroom. Bild: PD

