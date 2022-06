Gemeinderat Frauenfeld befindet über neues Fernwärme-Reglement

Energietechnologie Basis für mehr als 40 Millionen Franken: Stadtrat Frauenfeld unterbreitet dem Gemeinderat ein neues Reglement für die Fernwärme Damit der geplante Ausbau der Fernwärmeversorgung in Frauenfeld ein rechtliches Fundament hat, braucht es ein neues Reglement. Dieses ermächtigt Thurplus, neue Versorgungslösungen erarbeiten zu können. Der Rechtserlass soll deshalb in Kraft treten, auch wenn das Stimmvolk am 25. September die zwei Kredite über gesamthaft 40 Millionen Franken versenken sollte. Mathias Frei Jetzt kommentieren 21.06.2022, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Aus der Vogelperspektive: das Areal von Thurplus. Bild: Reto Martin

Das Reglement des Stadtarchivs trat am 1. April 1983 in Kraft – und ist es immer noch, ohne eine Revision. Eine kürzere Halbwertszeit hat das Reglement über die Fernwärmeversorgung vom 13. Dezember 2017, das anfangs nur den von der Abwasserreinigungsanlage gespeisten Wärmering betraf. Der besagte Gesetzestext wurde 2021 erweitert, damit er übergangsmässig auch für den durch Thurplus übernommenen Wärmeverbund West anwendbar ist. Und nun soll das Reglement bereits zum alten Eisen gehören. Es soll aufgehoben respektive ersetzt werden durch das Reglement über die Errichtung und den Betrieb von Fernwärmeversorgungen. «Damit es übergangsmässig auch für den durch Thurplus übernommenen Wärmeverbund West anwendbar ist», schreibt der Stadtrat in der Botschaft zum neuen Reglement.

40 Millionen für zwei grosse Ausbauprojekte Der Stadtrat plant den Ausbau der Fernwärme im Westen und in der Altstadt. Auf den 25. September ist die Volksabstimmung terminiert. Denn es geht um ziemlich genau 40 Millionen Franken – 30,1 Millionen für die Fernwärme West und deren 9,9 Millionen für die Altstadt Fernwärme, jeweils aufgeteilt auf Leitungsbau und Fernwärmezentrale. Im Westen soll die Wärme hauptsächlich vom Holzheizkraftwerk der Bioenergie Frauenfeld kommen. Gerechnet wird mit einem Absatz von jährlich 18,8 Millionen Kilowattstunden (KWh). Die Altstadt wird an den bestehenden Wärmering angehängt, der kalte Abwärme der Abwasserreinigungsanlage bezieht. Der zusätzliche Wärmeabsatz: 4,2 Millionen KWh im Jahr. (ma)

Der geplante Perimeter für die Fernwärmeversorgung im Westen der Stadt. Bild: PD/Stadt Frauenfeld

Nun sind aber zwei grosse Ausbauprojekte bei der Frauenfelder Fernwärme geplant: für insgesamt 40 Millionen Franken im Westen der Kantonshauptstadt sowie in der Altstadt (siehe Kasten). Man habe entschieden, für die bestehenden und die geplanten neuen Fernwärmeversorgungen ein neues, einheitliches Reglement zu erstellen, das für alle bestehenden und die künftigen Fernwärmeversorgungen gelten soll, schreibt der Stadtrat in der Botschaft, über die der Gemeinderat am 6. Juli zu befinden hat.

«Damit können zum einen der Vollzug und die Handhabung vereinfacht werden. Zum anderen wird damit eine Gleichbehandlung der Kundinnen und Kunden der Fernwärmeversorgungen in rechtlicher Hinsicht erreicht.»

Das geplante Fernwärmeversorgungsgebiet in der Altstadt. Bild: PD/Stadt Frauenfeld

Zukünftig sollten die Kundinnen und Kunden in Frauenfeld, von Sonderfällen abgesehen, mit einheitlichen Regelungen und allgemein gültigen Tarifen mit Wärme versorgt werden. Andere bestehende Rechtserlasse, darunter auch das im Sommer 2020 in Kraft gesetzte Werkbetriebe-Reglement über die Rechtsstellung und Aufgaben, tangieren die Fernwärme als neues Standbein nicht oder gehen im Fall des Werkbetriebe-Reglements nicht auf Details ein.

Für neue Wärmenetze braucht es mehr personelle Ressourcen

Der Betrieb der bestehenden Fernwärmeversorgungen könne von Thurplus im Rahmen des heutigen Stellenplans gewährleistet werden, schreibt der Stadtrat. Für die Entwicklung von Wärmelösungen, wie es auch das Werkbetriebe-Reglement fordert, würden die personellen Ressourcen aber nicht reichen. In der Botschaft ist zu lesen:

Bei der Präsentation der Fernwärmeausbau-Vorlage im Mai 2022: Ulrich Trümpi, Bereichsleiter Planung und Projektierung Thurplus, Thurplus-Geschäftsleiter Peter Wieland und Stadtrat Fabrizio Hugentobler. Bild: Reto Martin

«Mit dem neuen Reglement wird der bisherige enge Rahmen betreffend Fernwärme für Thurplus erweitert, um ihrem Leistungsauftrag im Wärmebereich nachkommen zu können.»

Das dazu notwendige Aufgabenspektrum werde grösser. Dies betreffe besonders konzeptionelle Aufgaben in der Entwicklung von Fernwärmenetzen und die fachliche und organisatorische Führung von Ausbauprojekten. Bei Thurplus werde entsprechend eine Stelle Gesamtprojektleitung «zur Entwicklung von Konzepten für Fernwärmenetze in Frauenfeld» geschaffen und nach Bewilligung des Stadtrats zeitnah besetzt.

Das neue Reglement muss im Gegensatz zu den beiden Ausbauprojekten nur vom Gemeinderat bewilligt werden. Zwar werde der Rechtserlass durch die beiden konkreten Projekte im Westen und in der Altstadt notwendig.

«Unabhängig davon benötigt Thurplus das neue Reglement zur Entwicklung von Wärmeprojekten.»

Darum soll es in Kraft gesetzt werden, auch wenn das Stimmvolk am 25. September Nein sagen sollte zu den beiden Krediten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen