Energie «Windturbinen dort, wo Bau nicht das zerstört, was wir erhalten wollen»: Gegner des Windparks in Thundorf laden zur Info mit dem Umweltaktivisten Elias Meier ein Der Ton war sanft, der Trend aber klar. Man wolle den Menschen ermöglichen, sich ein Bild vom geplanten Windpark Thundorf zu machen. Das hiess es am Infoabend der Windparkgegner namens IG Lebensqualität Wellenberg am Montagabend in Thundorf. Christof Lampart 21.06.2022, 16.05 Uhr

Interessierte Thundorferinnen und Thundorfer studieren eine Karte der IG Lebensqualität Wellenberg über Schattenwurf. Bild: Christof Lampart

Der geplante Windpark Thundorf liefert noch längst keinen Strom. Doch allein das Projekt vermag schon heute die Bevölkerung zu elektrisieren. Nur so war es zu erklären, dass sich trotz schönsten Sommerwetters am Montagabend an die 100 Personen im Thundorfer Gemeindesaal einfanden. Zuerst, um an den zahlreichen Infotafeln sich einen ersten Überblick über die Ausgangslage und das Projekt zu verschaffen. Später, um dem Solothurner Umweltaktivisten Elias Meier zuzuhören. Der Präsident der Umweltschutzorganisation Freie Landschaft Schweiz (FLCH) schilderte, welche Folgen der Bau eines Windparks fürs Dorf und die Region haben könnte.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Einladung erfolgte vom Verein Lebensqualität Wellenberg, der es sich auf die Fahnen geschrieben hat, die «Lebensqualität der Bevölkerung zu schützen», wie Vereinspräsident Géza Kenessey erklärte. Man sei keineswegs gegen die Förderung alternativer Energien. Im Gegenteil, aber:

«Windturbinen sollen dort erstellt werden, wo deren Bau nicht das zerstört, was wir erhalten wollen.»

Das sagte Kenessey. An diesem Abend gehe es darum, Fakten zu präsentieren, «damit Sie sich alle ein Bild über das Windparkprojekt machen und danach für sich entscheiden können, wie Sie dazu stehen», erklärte der Vereinspräsident.

«Unregelmässig und unvorhersehbar»

Eine klare Meinung vertrat auch Elias Meier. Der Umweltaktivist ist generell ein erklärter Gegner von Windparks in der Schweiz. Zum einen verschandelten sie die Landschaft, zum anderen produzierten sie nur unregelmässig und unvorhersehbar. Deshalb müsste man, um hierzulande stets genügend Strom zu haben, Windparks mit weiteren Kraftwerken absichern. Und da kämen vor allem Gaskraftwerke in Frage, was hinsichtlich der angestrebten Energiewende aber kontraproduktiv sei. Meier sagte:

Elias Meier, Präsident Freie Landschaft Schweiz (FLCH). Bild: Christof Lampart

«Wegen ihrer fluktuierenden Produktion können Windparks keinen wirksamen Beitrag zur Energiewende leisten.»

Die Stromlücke, mit der die Schweiz zeitnah durch den Ausstieg aus dem Atomstrom und dem Verstromen von fossilen Energieträgern konfrontiert werde, belaufe sich auf 75’000 Kilowattstunden. Eine Windturbine, wie sie im Thundorfer Windpark geplant sei, erzeuge fünf bis sieben Gigawattstunden im Jahr. Das bedeute, dass man mit dem Thundorfer Windpark allein nicht viel ausrichten könne. «Wenn wir 1000 Windturbinen aufstellen, dann würde es relevant, aber stellt euch dann mal die Landschaft zwischen Genf und dem Thurgau vor», meinte Meier.

Interessierte informieren sich und diskutieren im Gemeindesaal. Bild: Christof Lampart

Solarenergie hat genügend Potenzial

Den Einzigen, welchen der Bau von Windparks nachhaltig nutze, seien die Energiekonzerne, die am Projekt beteiligten Gemeinden und die Landbesitzer, auf denen Parzellen die Windräder zu stehen kämen. Diese erhielten rund 20’000 bis 30’000 Franken jährlich und verdienten sich dabei eine goldene Nase. Eine viel einfachere und schönere Lösung ist laut Elias Meier auch schon vorhanden: die Solarenergie. Deren Potenzial belaufe sich auf jährlich 67 Terawattstunden, was in der ganzen Schweiz genüge, um die Windenergieproduktion «komplett zu ersetzen, ohne auch nur eine Landschaft zu zerstören oder die so schon bedrohte Biodiversität zu schädigen», meinte Meier.

Entscheidende Versammlung im Mai 2023 Derzeit scheidet der Bau eines Windparks auf dem Wellenberg in der Gemeinde Thundorf die Geister. Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) treiben ihr Projekt mit acht geplanten Turbinen mit Rotorenhöhen von 246 Metern voran. Wegweisend für den einstigen Bau des Windparks ist die Thundorfer Gemeindeversammlung im Mai 2023, an welcher das Stimmvolk über die kommunale Zonenplanänderung befinden wird. Der Gemeinderat plädiert dafür, die IG Lebensqualität Wellenberg dagegen. (sko)