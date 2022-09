Energie Wenn das nur gut geht in der dritten Lesung des Fernwärmereglements: Die Juristen im Frauenfelder Gemeinderat sind sich uneins Alle hoffen, dass das Fernwärmereglement zu einem Abschluss kommt. Vor der dritten Lesung des Reglements müssen die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte für sich aber noch einige offene Fragen beantworten. So sind sich die Juristen im Rat noch uneins, ob es zusätzlich eine explizite Delegationsnorm braucht. Mathias Frei 30.09.2022, 16.56 Uhr

Zum Glück sind noch die Herbstferien dazwischen. So bleibt Zeit für die nötige Kontemplation. Für den 16. November ist die dritte Lesung des Fernwärmereglements im Gemeinderat traktandiert. Und allerorten hört man, dass die Hoffnung da sei, dass das Reglement dann zu einem guten Abschluss komme.

Vor dem Showdown im Grossen Bürgersaal laden Stadtrat und Thurplus zu einer informellen Sitzung mit Fachpersonen aus allen Fraktionen in den Bereichen Recht und Energie. Dieses Treffen soll eine schlüssige Entscheidungsgrundlage liefern, damit hernach die Geschäftsprüfungskommission (GPK) Bau und Werke etwaige Anträge in den Gemeinderat bringen kann. So erklärt es Stadtrat Fabrizio Hugentobler als Departementsvorsteher Thurplus, Freizeit und Sport, der zur informellen Sitzung einlädt.

Pascal Frey machte den Anfang Das Fernwärmereglement kam in der Julisitzung, also noch vor den Sommerferien, erstmals in den Gemeinderat. Pascal Frey (SP) hatte damals den Antrag auf zweite Lesung gestellt und konnte eine Mehrheit (20 Ja, 14 Nein, 1 Enthaltung) hinter sich bringen, weil er nicht nur von den beiden linken Fraktionen, sondern auch von SVP/EDU unterstützt worden war. Der SP-Fraktionspräsident hatte sich daran gestört, dass das Reglement den Gemeinderat von der Tarifhoheit entbindet. Und er enervierte sich darüber, dass dieser Umstand in der Botschaft zum Reglement falsch dargestellt werde. Er sehe nicht ein, sagte Frey, weshalb der Gemeinderat nicht den Tarifrahmen definieren sollte. Die Wärmelieferungen seien langfristig vertraglich geregelt. Es wäre auch möglich gewesen, eine Indexierung ins Reglement aufzunehmen, so Frey. Stadtrat Fabrizio Hugentobler argumentierte im Nachgang dieser Sitzung gegenüber dieser Zeitung, die Abkehr von der bisherigen Praxis bei der Energie-Tarifhoheit sei wohl ein Paradigmenwechsel, jedoch im Umstand begründet, dass man bei Fernwärme im Gegensatz zu Strom und Gas voll im Markt stehe. Betreffend Tarifrahmen, den weiterhin der Gemeinderat vorgeben soll, bezog sich Hugentobler auf Artikel 11 des Reglements. Demnach sei der untere Rahmen des Tarifs durch die Eigenwirtschaftlichkeit vorgegeben, die Obergrenze werde durch den marktgängigen Preis definiert. (ma)

Wie soll der Gemeinderat bei der Tarifgestaltung mitwirken?

Am Ursprung der dritten Lesung stand in der Sitzung vom 24. August das Votum von CH-Gemeinderat Roland Wetli, der als Jurist auf Verwaltungsrecht spezialisiert ist. Den Antrag auf dritte Lesung stellte schliesslich René Gubler (SVP) und kam damit knapp durch (16 Ja, 14 Nein, 2 Enthaltungen). Auf Anfrage dieser Zeitung sagt Wetli mit ein paar Wochen Abstand, aktuell gehe es darum, wie die Anpassungen am Reglement konkret aussehen sollten, damit sie den Vorgaben der Gemeindeordnung und den weiteren rechtlichen Anforderungen genügten.

«Zentral ist die Frage, welche Mitwirkungsmöglichkeiten der Gemeinderat bei der Tarifgestaltung haben soll.»

Für Wetli steht der Artikel 31 Ziffer 2 der Gemeindeordnung (GO) im Fokus. Dieser regelt die rechtsetzenden Befugnisse des Gemeinderats. Demnach ist der Rat unter anderem zuständig für den Erlass und etwaige Änderungen von Reglementen über Gebühren und Beiträge.

Die Grenzen der Delegationsnorm

Für Wetli ist der Wortlaut der GO eindeutig. Die Rechtsetzungskompetenzen bei Gebühren und Beiträgen würden beim Gemeinderat liegen. Diese demokratische Legitimation (durch den Gemeinderat respektive ein fakultatives Referendum) habe in Frauenfeld einen hohen Stellenwert.

«Dies wurde von den Stimmberechtigten an der Urne so beschlossen und hat Verfassungsrang.»

So weit, so gut. Diese grundsätzliche Problematik hatte schon Pascal Frey (SP) bei der ersten Lesung des Reglements angestossen. Nun aber kommt der Begriff der Delegationsnorm ins Spiel. Übersetzt: Der, welcher das Sagen hat, überträgt dieses Recht jemand anderem. Wetli sagt, eine Delegation dieser Kompetenzen an den Stadtrat sei nur ausnahmsweise sowie in engen Grenzen möglich und müsse durch den Gemeinderat in einem Reglement beschlossen werden.

Der Gemeinderat müsse die Gebühren in den Grundzügen festlegen, stellt Wetli fest. Dazu gehöre zwingend auch ein Tarifrahmen.

«Für Tarifanpassungen, die sich innerhalb des Rahmens bewegen, ist der Stadtrat zuständig; für Tarifanpassungen, die den Rahmen unter- oder überschreiten, braucht es die Mitwirkung des Gemeinderats.»

Nur so sei gewährleistet, dass der Gemeinderat die Verantwortung für die Gebühren, die ihm die Stimmberechtigten explizit übertragen hätten, wahrnehmen könne. Und nur so könne der Gemeinderat bei der Tarifgestaltung in strategischen Fragen – also nicht in operativen Details – mitreden. Dabei gehe es durchaus um existenzielle Fragen, wie die aktuelle Energiekrise zeige. Indes verstosse eine Blankodelegation der Tarifkompetenzen an den Stadtrat, wie sie dieser im Reglement vorschlage, gegen die Gemeindeordnung.

Legitime Diskussion, ob das genügt

In der zweiten Lesung stimmten die Fraktionen Mitte/EVP und FDP gegen eine dritte Lesung. Beda Stähelin, Mitte-Gemeinderat und Rechtsanwalt, ist auch mit einigen Wochen Abstand der Meinung, dass im Reglement bereits eine Delegationsnorm festgehalten ist. Er verweist auf Artikel 34, wo es heisst: «Der Stadtrat erlässt eine Verordnung zu diesem Reglement und einen Gebührentarif.» Stähelin sagt:

«Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob das ausreicht.»

Betreffend Tarifrahmen nimmt er wie Stadtrat Hugentobler Bezug auf Artikel 11. Das ist keine Blankodelegation. Denn die Leitplanken seien einerseits durch die Eigenwirtschaftlichkeit, andererseits durch den Marktpreis gesetzt.

Nicht Stähelins Meinung ist SVP-Gemeinderat Daniel Geeler, der kürzlich die Wahl zum Berufsrichter am Bezirksgericht Frauenfeld schaffte. Geeler wird wie Stähelin auch an der eingangs erwähnten informellen Sitzung teilnehmen. Er sagt:

«Roland Wetlis Auffassung erscheint mir plausibel.»

Er gehe deshalb davon aus, dass es sowohl einen expliziten Tarifrahmen als auch eine Delegationsnorm brauche im Fernwärmereglement.

Es stellt sich noch die Frage, wieso Wetli diese Problematik nicht vor der zweiten Lesung im Gemeinderat der GPK übermittelt hat, wodurch möglicherweise eine dritte Lesung hätte vermieden werden können. Wetli ist selber nicht GPK-Mitglied. Er sei davon ausgegangen, dass die GPK Freys Anliegen aufnehme und eine neue Delegationsbestimmung beschliesse. Deshalb habe er sich erst mit dieser Problematik befasst, als kurz vor der zweiten Lesung das GPK-Protokoll verschickt worden war. Weil die GPK aber überraschenderweise an der Fassung des Stadtrats festhielt, habe er sich der Thematik nochmals im Detail angenommen.