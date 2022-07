Energie «Verbessert Ökobilanz des neuen Hallenbades»: Frauenfelder Gemeinderat entscheidet über zusätzlichen Kredit für mehr Fotovoltaik auf dem Badidach Der Stadtrat legt dem Gemeinderat eine Botschaft von Thurplus für den Bau einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Neubaus des Hallenbades Frauenfeld vor, das sich derzeit in Bau befindet. Der Kredit beläuft sich auf 620'000 Franken, ein Teil davon ist aber bereits bewilligt. Mit dem Zusatzkredit soll die ursprünglich geplante Fläche an Fotovoltaik fast verdoppelt werden. Samuel Koch Jetzt kommentieren 06.07.2022, 17.00 Uhr

Eine FV-Beteiligungsanlage von Thurplus auf dem Dach der Firma Keller-Stahl. Bild: Andrea Stalder

Der Zeit sei dank. Der tickenden Uhr wegen soll das Dach der neuen Badi, die derzeit für knapp 40 Millionen Franken noch bis im Herbst 2023 errichtet wird, mit mehr Fotovoltaikanlagen bestückt werden. So steht es in der Botschaft des Stadtrates zu Thurplus für eine Kreditfreigabe von 620'000 Franken für den Bau einer Fotovoltaik(FV)-Anlage auf dem Dach des Frauenfelder Hallenbad-Neubaus.

Das kommt bekannt vor? In Tat und Wahrheit ist der Bau einer FV-Anlage auf dem Badidach nichts Neues, zumal bereits mit dem im Herbst bewilligten Baukredit 329'000 Franken aus dem Energiefonds in eine städtische Solaranlage auf einer Fläche von 1186 Quadratmetern und einer Leistung von 230 Kilowatt-Peak (Einheit für Bezeichnung von Spitzenleistungen von FV-Anlagen) zu investieren. Mit dem Bau aber hätten die Fachplaner den Neubau weiterentwickelt und kostenoptimiert, schreibt der Stadtrat in der Botschaft. Und weiter:

«Durch optimierte Anordnungen von Dachaufbauten vergrösserte sich die Dachfläche, welche zusätzlich solarisiert werden kann.»

Dadurch biete sich die Gelegenheit, die FV-Fläche beinahe zu verdoppeln. Von 1186 auf 1890 Quadratmeter, von 230 auf 390 Kilowatt-Peak, von einem erwarteten Jahresertrag von 200'000 auf 350'000 Kilowatt-Stunden (kWh) – alles angegeben in Maximalwerten.

Entsprechend den Strategien von Thurplus und Stadtrat

Visualisierung der neuen Badi vom Vorplatz aus. Bild: PD

Gründe für diesen Ausbau gibt es für den Stadtrat nebst der zusätzlichen Produktion auch andere:

Gründe für den Stadtrat für den Ausbau: Tiefere Kosten pro Kilowatt-Peak und damit eine verbesserte Wirtschaftlichkeit

95 Prozent der produzierten Energie fliessen in den Betrieb des Hallen- und Sprudelbades, was eine selten hohe Eigenverbrauchsquote darstellt

Nutzung eines grossen und geeigneten Dachs, mit dem das Potenzial vollständig genutzt wird

Die Kreditvorlage entspreche einerseits der FV-Strategie von Thurplus, womit der Stadtrat seine Werke beauftragt hat, diese unter anderem mit einem FV-Ausbau von zusätzlichen fünf Prozent bis 2027 umzusetzen. Das wiederum entspricht gemäss Botschaft einer jährlichen Produktion von 7,5 Gigawattstunden (GWh), also eine Million kWh. Andererseits sei damit auch das energiepolitische Programm des Stadtrates bis ins Jahr 2026 berücksichtigt, um die FV-Produktion bis 2030 auf 37,2 GWh gesteigert werde.

Visualisierung der neuen Badi vom Freibad aus. Bild: PD

Wie war das jetzt mit den Kosten? Für Thurplus handelt es sich bei den 620'000 Franken Bruttoinvestitionen um eine einmalige Ausgabe über 300'000 Franken, weshalb der Gemeinderat darüber entscheidet. Zudem war das Projekt nicht Bestandteil des laufenden Investitionsbudgets von Thurplus, heisst es weiter. Daher legt der Stadtrat dem Stadtparlament den gesamten Kredit vor mit folgenden Zahlen:

Kostenaufteilung: Investitionskosten gemäss indikativem Angebot, also dem zu erwartenden Kaufpreis: 463'500 Franken

Reserve von 25 Prozent wegen hoher Unsicherheiten durch weitere Preissteigerung beim Material: 116'000 Franken

Kosten Anschluss Stromnetz: 9000 Franken

Vorsteuerkürzung Förderbeiträge: 31'500 Franken

Total Bruttoinvestitionen: 620'000 Franken

Fördergelder Bund: – 116'800 Franken

Fördergelder Energiefonds Stadt: – 329'000 Franken

Total Nettoinvestitionen: 175'000 Franken

Als jährliche Kosten während der 30-jährigen Betriebszeit fallen laut dem Stadtrat durch Abschreibungen, Zinsen und Opex-Betriebskosten 22'000 Franken an. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit zwischen Thurplus und dem städtischen Amt für Freizeitanlagen und Sport als Betreiberin der Badi resultiere weder ein Gewinn noch ein Verlust. Der Stadtrat schreibt:

«In Zukunft ist mit ansteigenden Stromtarifen zu rechnen, womit der Strombezug von einer FV-Anlage noch rentabler wird.»

Grundsätzlich verbessere die Anlage die Ökobilanz des neuen Hallen- und Sprudelbades durch die zusätzliche Produktion. Die jährlichen Kosten unterbieten die sonst anfallenden Strombezugskosten von bis zu 45'000 Franken, weshalb die Stadt jährlich rund 20'000 Franken spart. Ausserdem reduzieren sich durch die Investitionen die Kosten vom bereits bewilligten Hallenbad um rund 329'000 Franken.

