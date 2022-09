Energie Stromsparen ist ein wenig verboten: Stadt Frauenfeld darf Strassenbeleuchtung auf Kantonsstrassen nicht komplett abschalten Der städtische Energieversorger Thurplus hat entschieden, aufgrund einer möglichen Strommangellage die Strassenbeleuchtung nachts auszuschalten. Jetzt muss die Stadt auf Geheiss des Kantons wieder zurückkrebsen. Fussgängerstreifen auf Kantonsstrassen müssen in der ganzen Nacht beleuchtet bleiben. Mathias Frei Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.30 Uhr

Wegen mehrerer Fussgängerstreifen bleibt die Rheinstrasse die ganze Nacht beleuchtet. Bild: Mathias Frei

Eine Gretchenfrage, aber zwei Antworten. Ist Verkehrssicherheit wichtiger als Stromsparen? Das kantonale Tiefbauamt sagt Ja, die Stadt Frauenfeld Nein. Eigentlich wollte die Stadt in der aktuellen Energiekrise mit gutem Beispiel vorangehen. Vergangenen Montag kündigte der städtische Energieversorger Thurplus an, auf Basis eines Massnahmenplans bis Ende März unter anderem nachts zwischen 1 und 5 Uhr die öffentliche Strassenbeleuchtung mit Ausnahme des Bahnhofplatzes komplett abzuschalten.

Andy Heller, Kantonsingenieur. Bild: Reto Martin

Die Strassenbeleuchtung verbraucht in Frauenfeld 1,7 Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom pro Jahr. Das geht ins Geld: 303'500 Franken betragen dafür die jährlichen Energiekosten. Mit der Abschaltung in den vier Nachtstunden hätte die Stadt in den kommenden sechs Monaten, bis Ende März, rund 300'000 kWh einsparen können. Daraus wird nun aber nichts. Denn das kantonale Tiefbauamt verschickte am Mittwoch eine Weisung, gestützt auf einen Regierungsratsbeschluss. Dort heisst es betreffend Strassenbeleuchtung an Kantonsstrassen:

«Die Fussgängerstreifen und ihre Annäherungsbereiche sind nachts so zu beleuchten, dass die querenden Fussgänger erkennbar sind.»

Unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit sei es aber möglich, in verkehrsarmen Zeiten die Beleuchtungsstärke zu reduzieren und die Strassenlampen je etwa eine halbe Stunde später ein- und früher auszuschalten.

Nur 30 Trafostationen können abgeschaltet werden

Fabrizio Hugentobler, Stadtrat sowie Departementsvorsteher Thurplus, Freizeit und Sport. Bild: PD

Die Sache mit den Fussgängerstreifen, die über Kantonsstrassen führen, ist nun das Problem. In Frauenfeld gibt es 30 solche Querungen. Zudem gibt es rund 100 Trafostationen auf Stadtgebiet, die auch die öffentliche Strassenbeleuchtung mit Strom versorgen. Stadtrat Fabrizio Hugentobler als Departementsvorsteher Thurplus, Freizeit und Sport erklärt:

«Dabei gibt es anschlusstechnisch keinen Unterschied zwischen Gemeinde- und Kantonsstrassen.»

Andernorts sei das nicht anders. Das heisst: Im Gebiet einer Trafostation kann nur die ganze Strassenbeleuchtung abgeschaltet werden. Eine Abschaltung nach Unterscheidung der Besitzverhältnisse der Strassen ist nicht möglich. Durch die kantonale Weisung könnten in Frauenfeld nur noch rund 30 Trafostationen in den Quartieren abgeschaltet werden, sagt Hugentobler. Alle anderen Trafostationen bedienen auch die Strassenbeleuchtungen entlang der Kantonsstrassen, die im Bereich von Fussgängerstreifen beleuchtet bleiben müssen.

Nur in den eingefärbten Gebieten auf Stadtgebiet ist eine Komplettabschaltung der öffentlichen Strassenbeleuchtung von 1 bis 5 Uhr möglich. Bild: PD

Fabrizio Hugentobler: «Eine verpasste Chance»

Das heisst: Eine Komplettabschaltung ist nur noch an Quartierstrassen möglich. Es sei schade, wie es nun gekommen sei, sagt Hugentobler. Er spricht von einer «verpassten Chance». Thurplus habe schon länger an besagtem Massnahmenplan gearbeitet. Wie Hugentobler sagt, wollen die sechs Städte im Thurgau diese Problematik nun gemeinsam angehen.

Mit LED-Leuchtmitteln wäre es möglich, die Beleuchtungsstärke zu reduzieren. Wie Stadtrat Hugentobler sagt, arbeitet Thurplus seit einigen Jahren daran, auf LED umzustellen. Die Umrüstung erfolge rollend, wenn Ersatz angezeigt sei. Aktuell beträgt der LED-Anteil auf Stadtgebiet 50 Prozent. Hugentobler sagt:

«Die Umrüstung ist eine so grosse Investition, dass sie nicht innert drei oder vier Jahren erfolgen kann.»

Neu werden in Frauenfeld alte Leuchtmittel durch intelligente LED-Lampen ersetzt. Diese können einzeln angesteuert werden und entsprechend einzeln abgeschaltet werden.

Kantonale Tiefbauämter streben schweizweit einheitliche Handhabe an

Wie Kantonsingenieur Andy Heller erklärt, gewichtet der Kanton die Verkehrssicherheit zumindest aktuell noch höher als das Einsparpotenzial an Energie. Gemäss einer nationalen Norm müssen «Fussgängerstreifen und ihre Annäherungsbereiche nachts so beleuchtet werden, dass die querenden Fussgänger erkennbar sind». Heller sagt:

«Der Fussgänger hat am Fussgängerstreifen Vortritt. Deshalb muss er gesehen werden.»

Der Thurgau sei bei der Frage der Fussgängerstreifenbeleuchtung angesichts einer möglichen Strommangellage einer der ersten Kantone mit einem Entscheid. Natürlich werde man sich aber in dieser Sache zeitnah unter den Kantonsingenieuren besprechen. Denn: «Es kann nicht sein, dass im Kanton Zürich das gilt bei Fussgängerstreifen und ein paar Kilometer weiter im Thurgau etwas anderes.»

