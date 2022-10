Gas: Preisüberwacher wünscht sich von Frauenfeld tiefere Rendite

Auch beim Erdgas sind die Marktpreise für das Lieferjahr 2023 innert eines Jahres um mehr als 500 Prozent gestiegen. Thurplus setzt aber auf eine über drei Jahre im Voraus gestaffelte Beschaffung, was dazu führt, dass die reinen Energiekosten nur um 100 Prozent steigen. Konkret ist per 1. Oktober der Preis pro Kilowattstunde (kWh) für Heizgas (bis 2000 kWh Jahresverbrauch) von 8.438 Rappen auf 10.24 Rappen gestiegen. Grundgebühr (5 Franken/ Monat), CO 2 -Abgabe (2.169 Rappen/kWh) und Konzessionsabgabe (0.03 Rappen/kWh) bleiben unverändert. Neu und bis Ende April 2023 erhebt Thurplus zusätzlich ein Winter-Netznutzungsentgelt von 0.22 Rappen/ kWh. Damit finanziert die Erdgas Ostschweiz AG als vorgelagerte Regionalnetzbetreiberin die vom Bundesrat verordneten Massnahmen zur Stärkung der Versorgungssicherheit für den Winter 2022/23. Für einen normalen Haushalt, der mit Erdgas heizt, steigt der Preis pro kWh um 2.022 Rappen an – eine Steigerung von 19 Prozent. Im Gegensatz zum Strom besteht beim Gas keine gesetzliche Vorgabe, dass der Tarif vorab kommuniziert wird und für ein Jahr fixiert bleibt. Thurplus geht davon aus, dass der nun kommunizierte Tarif ohne weitere Marktverwerfungen zumindest für die Heizperiode 2022/23 stabil bleibt. (ma)