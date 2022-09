Frauenfeld: Die nächsten Schritte beim Ausbau der Fernwärme

Energie «Jetzt müssen wir den Markt bearbeiten»: Nach dem Ja zum Fernwärmeausbau in Frauenfeld geht die Arbeit erst richtig los für Thurplus Am Tag nach dem klaren Verdikt des Frauenfelder Stimmvolks zugunsten der beiden Fernwärmeprojekte im Westen und in der Altstadt geht bei Thurplus die Planung los. Kommendes Jahr geht es einerseits mit der Heizzentrale los. Andererseits startet der Netzbau an der Häberlin- und der Schaffhauserstrasse. Mathias Frei Jetzt kommentieren 27.09.2022, 04.40 Uhr

In so einem Rohr liefert Thurplus zukünftig Fernwärme. Bild: Mathias Frei

Ende 2023, das wäre der Wunsch von Fabrizio Hugentobler. Dass Ende 2023, sicher aber Anfang 2024 die ersten Liegenschaften mit Heizwärme über das Fernwärmenetz West versorgt werden. Das dürfte an der Häberlinstrasse der Fall sein, wie der Stadtrat und Departementsvorsteher Thurplus, Freizeit und Sport am Tag nach dem Abstimmungserfolg der beiden Frauenfelder Fernwärme-Ausbauprojekte ausführt. Knapp 84 (Fernwärme West) respektive knapp 85 Prozent (Fernwärme Altstadt) legten am Sonntag ein Ja ein für die beiden Kredite, die sich gesamthaft auf 40 Millionen Franken belaufen.

Fabrizio Hugentobler, Stadtrat und Departementsvorsteher Thurplus, Freizeit und Sport. Bild: PD

Wie Hugentobler sagt, ist nun aber keine Zeit, um sich im Erfolg zu sonnen. Denn die grosse Arbeit beginne für den Frauenfelder Energieversorger Thurplus erst.

«Jetzt müssen wir den Markt bearbeiten.»

Es gilt, so viele Anschlüsse zu generieren, dass die beiden Fernwärmeprojekte zum Fliegen kommen. Im Westen geht man von einer Anschlussdichte von 60 Prozent aus, in der Altstadt von 75 Prozent. Es habe schon vor den beiden Abstimmungen vereinzelt Anfragen gegeben, sagt Hugentobler. Nun aber müssen die Liegenschaftenbesitzer in Frauenfeld-West von Thurplus nicht nur vom ökologischen Nutzen, sondern vor allem auch von der wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit überzeugt werden.

Auf 30 Jahre ist man wirtschaftlich

Das Areal von Thurplus an der Gaswerkstrasse. Bild: Reto Martin

Hugentobler sagt, man müsse bei einem Heizungsersatz Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Thurplus geht von einer Lebensdauer des zu bauenden Fernwärmenetzes inklusive aller Infrastruktur von 25 bis 30 Jahren aus. In dieser Zeit müsse eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sicher einmal ersetzt werden, sagt der Stadtrat. Das heisst:

«Auf zehn Jahre ist unsere Fernwärme leicht teurer als eine Wärmepumpe oder Erdsonde. Auf 30 Jahre dagegen sind wir wirtschaftlich.»

Damit die wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile auch zum Tragen kommen, brauchen die Liegenschaftenbesitzer Perspektiven. Diese kann Hugentobler nun aufzeigen. Der Perimeter in Frauenfeld-West soll in fünf Etappen erschlossen werden. Start ist 2023. Die letzte Etappe steht 2028/29 an.

Für Osterweiterung bräuchte es 2027 weiteren Volksentscheid

Los geht es kommendes Jahr an der Häberlinstrasse (Burgerholz- bis Schaffhauserstrasse) und entlang der Schaffhauserstrasse. Der Kanton plant für 2023 die ordentliche Sanierung der Schaffhauserstrasse (Abschnitt Sonnenhofstrasse bis Schaffhauserkreisel). Da mache es Sinn, grad gleichzeitig die Wärmeleitungen in den Boden zu legen, sagt Hugentobler. 2024/25 ist das alte Kurzdorf an der Reihe, 2026/27 folgt das Westfeld, wo es Gewerbe gibt. Und in den Jahren 2028/29 soll das Gebiet im Bereich Hummel-/Wespenstrasse/Bienenweg erschlossen werden. Ennet der Bahnlinie im Wannenfeld soll es schon 2024/25 die Wärmeerschliessung geben. Dafür braucht es aber noch die Leitung unter den Gleisen Richtung Süden.

Der Perimeter für den Fernwärmeausbau in Frauenfeld-West. Bild: PD

Damit aber das Netz überhaupt mit Wärme geflutet werden kann, braucht es die Wärmeübergabe. Diese ist laut Stadtrat Hugentobler auf dem Areal der Zuckerfabrik vor den Zuckersilos.

«Das Baubewilligungsverfahren planen wir im ersten Halbjahr 2023.»

Zu einem späteren Zeitpunkt sei es möglich, für das Gebiet der Kleinen Allmend in Sachen Heizwärmeerschliessung Synergien zu nutzen. Zudem gibt es die Idee, die Fernwärme West Richtung Murg respektive Bahnhof auf beiden Seiten der Bahnlinie zu erweitern. Dafür bräuchte es dann wieder eine Volksabstimmung, die nach heutigem Stand etwa im Jahr 2027 stattfinden könnte. Ab dem Abstimmungstermin würde der Zeithorizont der Realisierung bei rund fünf Jahren liegen.

Warten auf den Mitwirkungsprozess für die Freie-Strasse

Beim Altstadt-Fernwärmeausbau können nun die Verträge mit dem Kanton abgeschlossen werden. Die dortige Heizzentrale kommt ins Untergeschoss des Regierungsgebäude-Erweiterungsbaus. In diesem Bereich hängt Thurplus am Bauzeitplan des Kantons. Beim Netzausbau hängt man sich an das städtische Amt für Tiefbau und Verkehr betreffend Umgestaltung der Freie-Strasse in eine Begegnungszone. Dafür geht Thurplus nun in die Planung.

Der Perimeter für den Fernwärmeausbau in der Altstadt. Bild: PD

Hugentobler geht davon aus, dass diese Fernwärme-Planungen schneller abgeschlossen sein werden als der Mitwirkungsprozess für die Freie-Strasse. Er sagt:

«Wir müssen bereit sein, damit wir dann sofort loslegen können.»

Positiv ist bei der Wärmeerschliessung, dass nun die Zeit weniger drängt als im Westen. Liegenschaftenbesitzer haben kaum Alternativen, wenn sie von Öl oder Gas auf eine erneuerbare Heizenergie umstellen wollen. Gleichwohl sei es auch in der Altstadt wichtig, möglichen Wärmeabnehmern möglichst bald konkrete Perspektiven aufzeigen zu können.

