Frauenfeld: Erdsonden und Wärmepumpen boomen neben Fernwärme

Energie Fast wie Yin und Yang: In Frauenfeld boomen Erdsonden und Wärmepumpen – und kommen dabei dem Fernwärmeausbau nicht in die Quere In Frauenfeld-West und in der Altstadt plant der Stadtrat den Ausbau von Fernwärmenetzen. Das passt gut zum Trend, der vor allem in Einfamilienhausquartieren klar in Richtung Wärmepumpen und Erdsonden geht. Stadtrat Fabrizio Hugentobler begrüsst das und sagt, dass es einen Mix brauche, um die Wärmewende zu schaffen. Mathias Frei Jetzt kommentieren 20.08.2022, 04.10 Uhr

Eine Erdsondenbohrung in einem Stadtzürcher Einfamilienhausgarten. Bild: Gaetan Bally (Keystone)

Als ob es nichts anderes zu bauen gibt. Seit diesem Mittwoch liegen acht neue Baugesuche beim Amt für Hochbau und Stadtplanung öffentlich auf. Bei deren fünf geht es um Wärmepumpen oder Erdsonden. In Sachen Wärmeenergie soll in Frauenfeld Erdgas mittelfristig abgelöst werden von erneuerbaren Energietechnologien. Das ist das Ansinnen des Stadtrats, für die Umsetzung zeichnet Thurplus verantwortlich.

Wärme aus der Umgebungsluft oder aus der Erde Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe nutzt die Umgebungsluft als Wärmequelle. Dabei wird die Luft angesaugt und an einen Wärmeübertrager weitergeleitet. In diesem zirkuliert ein Kältemittel, das aufgrund seiner thermischen Eigenschaften Aggregatzustand bereits bei geringer Temperatur ändert. Kommt es mit der zugeführten «warmen» Aussenluft in Verbindung, erwärmt es sich so lange, bis es zu verdampfen anfängt. Da die Temperatur des dabei entstehenden Dampfes noch niedrig ist, strömt der Dampf weiter an einen Verdichter. Dieser erhöht den Druck, wodurch auch die Temperatur ansteigt. Hat der Kältemitteldampf das gewünschte Temperaturniveau erreicht, strömt er weiter zum nächsten Wärmeübertrager, dem Verflüssiger. Hier überträgt er seine Wärme auf das Heizsystem und kondensiert. Erdsonden funktionieren zusammen mit Sole-Wasser-Wärmepumpen und nutzen die im Erdreich gespeicherte thermische Energie. Die Bohrtiefe beträgt beim normalen Wohnbau zwischen 50 und 300 Meter. Die in einem U-Rohr zirkulierende Sole nimmt die Erdwärme auf. Diese wird weitergegeben an eine Wärmepumpe, wo dann die bereits beschriebenen Prozesse ablaufen. (ma)

Und die Frauenfelderinnen und Frauenfelder machen brav mit. Sie installieren Luft-Wasser-Wärmepumpen und Erdsondenanlagen mit Wärmepumpen, als gäbe es kein Morgen. Und was noch viel wichtiger ist: dort, wo es der Stadtrat gemäss städtischem Wärme-Kälte-Konzept für sinnvoll erachtet. Das wiederum finden Stadtrat Fabrizio Hugentobler als Departementsvorsteher Thurplus, Freizeit und Sport sowie Thurplus-Geschäftsführer Peter Wieland «erfreulich», wie sie sagen.

Innert vier Jahren von 7 auf 56 Erdsonden-Bewilligungen

Von August 2021 bis Juli 2022 hat das Amt für Hochbau und Stadtplanung insgesamt 44 Baubewilligungen für Wärmepumpen erteilt. Bei deren 28 ging es um einen Heizungsersatz. 10 Wärmepumpen waren für Neu- und Umbauten, und in 6 Fällen handelte es sich um die Beheizung eines Schwimmbads. Bei den Erdsonden ist die Anzahl der Baubewilligungen sogar noch höher und liegt bei 56. In 37 Fällen ging es um einen Heizungsersatz. 19-mal wurden Anlagen für Neu- und Umbauten bewilligt.

«Die Anzahl Baubewilligungen für Wärmepumpen und Erdsonden ist in den vergangenen Jahren massiv gestiegen.»

Das sagt Andreas Bühlmann. Er ist Bauberater beim Amt für Hochbau und Stadtplanung. Diese Aussage manifestiert sich in den nackten Zahlen. Im Zeitraum von August 2018 bis Juli 2019 bewilligte die Stadt gerade einmal 8 Wärmepumpen und 7 Erdsondenanlagen. Ein Jahr später waren es bereits 21 Wärmepumpen und 6 Erdsonden.

Baugesuche für Erdsondenanlagen sind im Normalfall unkompliziert. Und seit der Kanton auf Anfang 2016 die Verbotszone für Erdwärmesondenbohrungen auf Frauenfelder Stadtgebiet massiv verkleinert hat, sind Erdsonden südlich der Autobahn fast überall möglich. Bei Luft-Wasser-Wärmepumpen, die Frischluftzufuhr brauchen und deshalb aussen an Gebäuden installiert werden, gilt es, die Lärmimmissionen im Auge zu behalten. Eine Bewilligung wird nur erteilt, wenn der entsprechende Grenzwert eingehalten wird.

Erdsonden kommen in den gepflegten Einfamilienhausquartieren gut an

Peter Wieland, Geschäftsleiter Thurplus. Bild: PD

Zurück zur Freude von Stadtrat Hugentobler und Thurplus-Geschäftsleiter Wieland. Zweiterer sagt:

«In Sachen Heizwärmeerzeugung gehen Wärmepumpen und Erdsonden in die richtige Richtung.»

Wie Wieland weiss, ist die Nachfrage bei diesen beiden Technologien derzeit so gross ist, dass es zu Lieferschwierigkeiten kommt. Aber es ist eben auch der Umstand, dass die Frauenfelderinnen und Frauenfelder dort auf diese Art der Heizwärme setzen, wo es das städtische Wärme-Kälte-Konzept auch vorsieht. Konkret sind das die typischen Einfamilienhausquartiere in Frauenfeld, also Huben, Herten-Bannhalde und auch der südliche Teil von Ergaten-Talbach.

Gemäss Wärme-Kälte-Konzept sind das die Zonen 8 und 4. Vor allem in den Zonen 5, 6, 7 und 8 sieht der Stadtrat primär «lokale Wärmequellen mit der Prüfung von kleinen Wärmeverbünden» im Vordergrund. Zone 1 wird durch den bestehenden kalten Wärmering erschlossen. In den Zonen 3 und 4 wären zukünftig auch grössere Wärmenetze möglich, die sogenannte Wärme Ost und Wärme Süd-West.

Zone 2: Perimeter der Wärme West. Bild: PD

Dass in Zone 2, dem Gebiet der Wärme West, auch noch einige Wärmepumpen und Erdsondenanlagen entstehen sollen, verwundert nicht. Denn dieses Gebiet ist in Sachen Besiedlung sehr heterogen, nebst den Mehrfamilienhausgebiete gibt es eben auch vor allem im Süden und Osten der Zone 2 ältere Einfamilienhausbestände.

Fernwärme: Frauenfeld-West mit tieferer Anschlussdichte als Altstadt

Am 25. September befindet das Frauenfelder Stimmvolk über zwei Kredite in der Höhe von gesamthaft 40 Millionen Franken. Es geht dabei um den Bau respektive Ausbau eines Fernwärmenetzes in Frauenfeld-West (Zone 2) und in der Altstadt (Zone 1). Dass in der Zone 2 mit einer tieferen Anschlussdichte als in der Altstadt zu rechnen sei, hat der Stadtrat immer wieder betont. In Frauenfeld-West liegt der Wert gemäss Botschaft an den Gemeinderat bei 60 Prozent. In der Altstadt sollen es derweil 75 Prozent sein, weil dort die Alternativen fehlen. Für Erdsonden (vor allem für die Bohrungen) und für Luft-Wasser-Wärmepumpen fehlt in diesem Rayon schlichtweg der Platz.

Fabrizio Hugentobler, Stadtrat und Departementsvorsteher Werke, Freizeitanlagen und Sport. Bild: Andrea Stalder

Stadtrat Hugentobler betont in jüngerer Vergangenheit fast schon gebetsmühlenartig, dass es in Zukunft einen Mix brauche. Er sagt:

«Ich bin überzeugt, dass die Stadt alle Möglichkeiten ausschöpfen muss, um die Wärmewende schaffen zu können.»

Es gehe bei der Volksabstimmung vom 25. September nicht darum, eine Technologie gegen andere alternative Technologie auszuspielen. Fernwärme sei nicht «the one and only thing», sondern eine von mehreren Zukunftstechnologien. Wärmepumpen und Erdsonden seien situativ absolut valable Alternativen. Dass die Frauenfelderinnen und Frauenfelder vermehrt auf diese Alternativen setzen, findet er begrüssenswert. Man wolle den Hauseigentümerinnen und -eigentümern nichts vorschreiben, sondern ihnen bei der Fernwärme Perspektiven aufzeigen und wirtschaftlich gute Angebote machen.

