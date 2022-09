Auch in Frauenfeld wird Strom teurer, aber Tarife sind versichert

Energie Dank Vollkasko kein Super-GAU: Auch in Frauenfeld wird der Strom teurer, aber zum Glück hat Thurplus die fixen Einkaufspreise versichert Die Tarifgestaltung beim Strom ist nicht einfach. Weil der Frauenfelder Energieversorger Thurplus auf eine gestaffelte Beschaffung setzt, wird die Preisentwicklung ein wenig geglättet. Und dank eines Vollversorgungsvertrags hat man das ganze 2023 fixe Einkaufspreise. Die Kosten für diese Versicherung werden aber nicht zu einer bösen Überraschung im Jahr 2024. Mathias Frei 15.09.2022, 04.30 Uhr

Hochspannungsleitungen im Schweizer Mittelland. Bild: Claudio Thoma

Es ist kompliziert. Das ist nicht nur ein Beziehungsstatus in den sozialen Medien. Auch mit den Strompreisen ist es kompliziert. Das Einfache: Die Tarife steigen. Überall. Und jene Energieversorger, die kommendes Jahr keine Erhöhung ankünden, müssen 2024 umso mehr aufschlagen. In Frauenfeld passt Thurplus die Tarife ebenfalls an. Kostet heute eine Kilowattstunde (KWh) im Basistarif (Hochtarif) 21,49 Rappen, werden daraus nächstes Jahr 34,29 Rappen. Das entspricht einer Erhöhung um gesamt knapp 60 Prozent. Positiv ist dafür, dass der Grundpreis, den es pro Stromanschluss zu entrichten gilt, sinkt von elf Franken monatlich auf zehn.

Sicherheit dank gestaffelter Beschaffung

Diese Tariferhöhung ist eigentlich erstaunlich tief. Sind doch die Einkaufspreise für Strom innert Jahresfrist um mehr als 600 Prozent gestiegen. Thurplus verrechnet der Kundschaft aktuell 8,40 Rappen im Tarifteil Energie. Nächstes Jahr sind es 20 Rappen. Das ist eine Steigerung um lediglich 138 Prozent. Dahinter steckt die Beschaffungsstrategie von Thurplus. Das Zauberwort heisst «gestaffelt».

Peter Wieland, Thurplus-Geschäftsleiter. Bild: PD

Thurplus kauft Strom gestaffelt in neun Etappen ab drei Jahren im Voraus auf dem Terminmarkt ein. Der Kauf erfolgt automatisiert, sobald vordefinierte Parameter eintreffen. Das hat zur Folge, dass Thurplus zwar nicht zu Tiefstpreisen kauft, aber eben auch nicht zu Höchstpreisen. Zweiteres schenkt aktuell deutlich mehr ein. Der Thurplus-Geschäftsleiter Peter Wieland sagt:

«Wir dürfen nicht spekulieren, sondern müssen für möglichst stabile Tarife sorgen.»

Die eingekaufte Energiemenge fusst auf Erfahrungswerten aus den Vorjahren und Annahmen betreffend Verbrauch. Es ist unmöglich, eine Punktlandung bei der effektiven Verbrauchsmenge zu schaffen. Entweder hat man für den Tag X zu viel oder zu wenig Strom gekauft. Zu viel ist aktuell kein Problem. Dafür finden sich schnell Abnehmer. Hat man aber zu wenig Strom eingekauft, wird es ziemlich teuer. Denn diese Energie muss auf dem sogenannten Spotmarkt live beschafft werden.

Gas wird ab Oktober 2,022 Rappen teurer Auch beim Erdgas sind die Marktpreise für das Lieferjahr 2023 innert eines Jahres um mehr als 500 Prozent gestiegen. Auch bei diesem Energieträger setzt Thurplus aber auf eine über drei Jahre im Voraus gestaffelte Beschaffung, was dazu führt, dass die reinen Energiekosten nur um 100 Prozent steigen. Konkret steigt per 1. Oktober der Preis pro Kilowattstunde (kWh) für Heizgas (bis 2000 kWh Jahresverbrauch) von 8,438 Rappen auf 10,24 Rappen. Grundgebühr (5 Franken/Monat), CO 2 -Abgabe (2,169 Rappen/kWh) und Konzessionsabgabe (0,03 Rappen/kWh) bleiben unverändert. Neu und bis Ende April 2023 erhebt Thurplus zusätzlich ein Winter-Netznutzungsentgelt von 0,22 Rappen/kWh. Damit finanziert die Erdgas Ostschweiz AG als vorgelagerte Regionalnetzbetreiberin die vom Bundesrat verordneten Massnahmen zur Stärkung der Versorgungssicherheit für den Winter 2022/23, wie Thurplus-Geschäftsleiter Peter Wieland erklärt. Für einen normalen Haushalt, der mit Erdgas heizt, steigt der Preis pro kWh also um 2,022 Rappen an. Das entspricht einer Steigerung von 19 Prozent. Im Gegensatz zum Strom besteht beim Gas keine gesetzliche Vorgabe, dass der Tarif vorab kommuniziert wird und für ein Jahr fixiert bleibt. Wie Wieland sagt, bleibt der nun kommunizierte Gastarif ohne weitere Marktverwerfungen zumindest für die Heizperiode 2022/23 stabil. (ma)

Dank Ausgleichsreserven berechenbare Tarife

Thurplus hat – im Gegensatz zu vielen anderen Energiegrundversorgern – aber für den Fall der Spotmarktbeschaffung vorgesorgt mit Ausgleichsreserven. Dieses Geld wird aber nicht für die aktuell massiv höheren Spotmarktpreise verwendet, sondern ist eine Art Versicherungsprämie. Das nennt sich Vollversorgungsvertrag, gewissermassen eine Vollkaskoversicherung. Der Energieeinkäufer von Thurplus verrechnet die Spotmarktpreise nicht weiter, sondern muss sie aus der eigenen Tasche berappen. Thurplus hat entsprechend stabile und vor allem berechenbare Einkaufspreise. In früheren Jahren wurde der Aufwand für die sogenannte Glättung der Kundschaft jeweils nachverrechnet. Diese Kosten waren in der Vergangenheit für die Preiskalkulation vernachlässigbar und wurden erst im Folgejahr verrechnet. Diesen Modus vivendi hat Thurplus aufgrund der massiv angestiegenen Kosten nun angepasst. Wieland sagt:

«In den Stromtarifen 2023 sind entsprechend die Ausgleichreserven 2022, aber auch die Ausgleichsreserven 2023 enthalten.»

Wie es andere Energieversorger aktuell handhaben, weiss er nicht. Er geht aber davon aus, dass dort, wo ohne Vollversorgung gearbeitet wird, die 2023er-Ausgleichsenergie weiterhin erst mit den 2024er-Tarifen nachverrechnet werden. Thurplus hingegen setze auf transparente Tarife, sagt Wieland. Es gibt also keine böse Überraschung im Jahr 2024. Wie sich die Preise in den kommenden Jahren entwickeln, weiss Wieland nicht. Sicher ist: «Energie wird für Endkunden auch 2024 nicht günstiger.»

Ungewissheit bei den Marktkunden

Das Areal von Thurplus aus der Vogelperspektive. Bild: Reto Martin

Der Umstand, dass die Stromtarife für das Folgejahr jeweils per 31. August der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (Elcom) gemeldet werden müssen, macht es für Thurplus nicht einfach. Denn Grossverbraucher (ab 100’000 kWh/Jahr) können jetzt Tarife vergleichen und gegebenenfalls wechseln. Thurplus muss betreffend Verbrauch in der Grundversorgung und bei den Marktkunden Annahmen treffen, ohne zu wissen, ob die bisherigen Marktkunden auch bleiben oder ob neue Grossverbraucher dazukommen. Durch die vom Gesetzgeber vorgegebene Durchschnittspreismethode sind die Grundversorgertarife in Frauenfeld leicht höher als in ländlichen Gemeinden, weil es dort keine oder viel weniger Marktkunden gibt. Auch für die Mehrheit der Marktkunden beschafft Thurplus die Energie gestaffelt, was die Preise glättet und das Risiko minimiert. Wieland weiss von Unternehmen, die sich in der Vergangenheit von Thurplus abwendeten und bis zu 50 Prozent des Strombedarfs auf dem Spotmarkt beschafften. Diese Strategie dürfte aktuell und zukünftig teuer werden.

«Unsere Tarife entsprechen der Kundenstruktur von Frauenfeld, sind absolut kompetitiv und vor allem von den Beschaffungskosten rückversichert.»

Das sagt Peter Wieland. Der Energiepreis an sich halte sich eng an die Gestehungskosten. Und beim Anteil der Netznutzung verrechne man beim Thurplus-Anteil (40 Prozent) bei weitem nicht das, was gesetzlich möglich sei. Die weiteren Tarifbestandteile sind vorgegeben, sei es vom Gemeinderat (Abgaben an das Gemeinwesen) oder vom Bund (Systemdienstleistungen und Einspeisevergütung).