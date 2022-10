Energiekrise: Kunsteisbahn-Schliessung in Frauenfeld kein Thema

Energiekrise Eisschmelze nur im äussersten Notfall: Die Schliessung der Kunsteisbahn Frauenfeld steht vorläufig nicht zur Diskussion Die Stadt Frauenfeld hat sich für diesen Winter angesichts der prekären Situation um Strom und Gas ein Ziel gegeben: 15 Prozent weniger Energie verbrauchen. Gleichwohl ist es kein Thema, die Kunsteisbahn und vor allem das Aussen-Eisfeld zu schliessen - ausser auf Anweisung von Kanton oder Bund. Denn es gehe um die soziale Verantwortung gegenüber der Bevölkerung. Christof Lampart Jetzt kommentieren 09.10.2022, 17.00 Uhr

Erstmals öffentlicher Eislauf: Am Samstag war viel los in der Frauenfelder Eishalle. Bild: Christof Lampart

Die Tage werden aktuell wieder kürzer und kälter. Doch wo im Normalfall bis anhin einfach nonchalant die Heizung hochgedreht wurde, heisst es in diesem Winter für Private und die öffentliche Hand, schmerzhafte Einsparungen bei den Temperaturen und am Komfort vorzunehmen. Schuld daran ist der Ukraine-Krieg und die daraus resultierenden internationalen Lieferengpässen bei Gas und Öl.

Roman Brülisauer, Amtsleiter Freizeit und Sport. Bild: Andrea Stalder

Frauenfeld verfolgt deswegen seit einigen Wochen das Ziel, 15 Prozent an Wärme und Energie bei den öffentlichen Liegenschaften einzusparen – und kommt gut voran, wie es auf Nachfrage heisst. Zum einen kann einer der traditionellen Energiefresser, das Hallenbad, wegen des laufenden Neubaus noch bis Herbst 2023 von der Liste der energieintensiven Sportanlagen gestrichen werden. Und zum anderen schlagen die vielen kleinen, bis anhin getroffenen Massnahmen positiv an.

«Die Einsparungen von 15 Prozent sollten wir bei den Sportanlagen erreichen.»

Fabrizio Hugentobler, Stadtrat und Departementsvorsteher Thurplus, Freizeit und Sport. Bild: PD

Das sagt Roman Brülisauer, Leiter des Amtes für Freizeit und Sport. Dabei seien es nicht grosse Energiesparmassnahmen, die sich sofort umsetzen lassen, aber auch viele kleine Schritte brächten viel. «So schalten wir beispielsweise das Licht beim Eingangsbereich zur Kunsteisbahn erst ein, wenn es Nacht ist und nicht bereits beim Einnachten», meint er. Massives Einsparpotenzial böte auch das Eisbahn-Aussenfeld. Doch dieses abzustellen, kann sich Stadtrat Fabrizio Hugentobler als Departementsvorsteher Thurplus, Freizeit und Sport nur dann vorstellen, falls Kanton oder Bund den Schritt verlangten. Er sagt:

«Aktuell verschwenden wir keine Gedanken an dieses Szenario und werden am 15. Oktober mit der Saison auf dem Ausseneisfeld starten.»

Endlich wieder auf den Schlittschuhen stehen: Das war am Samstag erstmals wieder möglich. Bild. Christof Lampart

Der Faktor der sozialen Verantwortung

Tatsächlich sprechen viele Gründe für eine Aufrechterhaltung der gesamten Eisbahninfrastruktur über die ganze Saison hinweg. Nachdem das Hallenbad nicht zur Verfügung steht, ist die Eisbahn eines der wenigen Sportvergnügen, die sich auch weniger begüterte Familien im Winterhalbjahr leisten können. Stadtrat Hugentobler sagt:

«Nicht jede Familie kann sich einen Skiurlaub leisten. Für diese Menschen stellt die Ausseneisbahn eine willkommene Abwechslung dar.»

Zum Buben jagen in der Eishalle dem Puck nach. Bild: Christof Lampart

Auch Sportvereine – und da vor allem der Eishockeyclub Frauenfeld und der Eissportclub Frauenfeld – sind auf das Vorhandensein von zwei Eisfeldern angewiesen. Hinzu kommen Verbandstrainings, Übungseinheiten der Sportschule Frauenfeld und viele andere Anlässe. Für Hugentobler steht damit fest, dass bei einem temporären Herunterfahren der Ausseneisbahn das Ausmass an Energieeinsparung in keinerlei Verhältnis zum angerichteten Schaden stünde:

«Wir haben da eine soziale Verantwortung gegenüber der Bevölkerung.»

Und auch wenn 2023 die Strompreise so sicher steigen werden wie das Amen in der Kirche, seien auch Anpassungen an die Eintrittspreise im Moment «absolut kein Thema». Denn mit den steigenden Energiekosten und der Inflation habe die Bevölkerung momentan schon genug zu verkraften. Hugentobler meint: «Da müssen wir nicht auch noch anfangen, weitere Kosten auf die Leute abzuwälzen.»

