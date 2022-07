Rekord an Fundsachen nach dem Open Air Frauenfeld

Fundbüro Einmal blieb sogar ein Gebiss zurück: Ein Rekord an Fundsachen vom Open Air Frauenfeld – und neun fiktive Geschichten Kleinmengen an Haschisch oder Gras gibt es nicht zurück. Dafür konnte schon einmal ein Rucksack nach Schweden vermittelt werden. Die Kantonspolizei Thurgau hat vom Open Air Frauenfeld bis Montagmittag 700 Fundgegenstände registriert. Das sind so viele wie noch nie. Die Bearbeitung dauert für drei Personen rund zwei Wochen. Mathias Frei (Text und Bilder) Jetzt kommentieren 11.07.2022, 18.30 Uhr

Ein Gebiss in einer Bauchtasche befand sich schon einmal unter den Open-Air-Fundsachem. Bild: Fotolia

Ein Gebiss in einer Bauchtasche: Das war Ivana Andreolis kuriosester Fundgegenstand vom Open Air Frauenfeld. Der Besitzer der besagten Fundsache war wohl eher ein Festivalbesucher der alten Schule. Die Sachbearbeiterin auf dem Polizeiposten Frauenfeld arbeitet seit 19 Jahren bei der Kantonspolizei Thurgau. Mit so vielen Fundgegenständen wie dieses Jahr hatte sie noch nie zu tun.

Matthias Graf, Mediensprecher der Kapo, spricht von einem Rekord. Bis Montagmittag kamen 700 Fundsachen zusammen. Da ist alles mit dabei, von Portemonnaies über Smartphones und Ausweise bis zu Toilettenartikeln oder Kleinmengen an Cannabis. Und erfahrungsgemäss werden in den kommenden Tagen während den Aufräum- und Rückbauarbeiten noch weitere Fundgegenstände im Fundbüro der Kapo abgegeben. Bisheriger Höchstwert waren 530 Fundgegenstände 2017. Beim letzten Festival vor der Pandemie waren es deren 450. Graf sagt:

Matthias Graf, Mediensprecher Kapo Thurgau. Bild: PD

«Es wäre reine Spekulation, über die Gründe für diese hohe Zahl an Fundsachen zu mutmassen.»

Fakt ist: Die Besucherzahl mit insgesamt 180'000 Personen war gleich hoch wie 2019. Auch die Anzahl Anzeigen habe sich im selben Rahmen bewegt wie beim letzten Open Air, sagt Graf. Einzig der Umstand, dass das Festival 2022 erstmals vier volle Tage dauerte, könnte einen Hinweis geben. Was Graf aber sicher weiss:

«Das wird eine ziemliche Büez für das dreiköpfige Team vom Fundbüro.»

Er rechnet mit zwei Arbeitswochen, bis alles den Möglichkeiten entsprechend bearbeitet ist. «Am einfachsten ist es, wenn ein Gegenstand eindeutig einer Person zugeordnet werden kann», sagt Graf. So werden Ausweispapiere innerhalb der Schweiz per Post zurückgeschickt. In allen Fällen gilt: Es muss eindeutig bewiesen werden können, dass jemandem etwas gehört. Einmal konnte ein Rucksack mit Kleidern und Reisepass bis nach Schweden vermittelt werden.

Grad in Rucksäcken hat es oft auch verderbliche Lebensmittel, heuer zum Beispiel Milchprodukte. Die müssen entsorgt werden. Ebenfalls vernichtet werden Kleinmengen (bis zehn Gramm) an Gras und Hasch.

Fundgegenstände vom OAF: ab Mittwochnachmittag, 13.Juli, Fundbüro Polizeiposten Marktplatz, Frauenfeld. Telefon: 0583452460.

Neun fiktive Geschichten zu Fundgegenständen:

Der serbische Reisepass gehört der Blondine, die Silvan P. aus Bussnang mit seiner Wasserpistole angespritzt hatte. Der 22-jährige Gleisbauer bekam dafür von seinen Freunden fünf «Sex on the Beach» ausgegeben – und eine Ohrfeige von der jungen Frau.

Am Freitag um 4.51 Uhr tauschte der Typ mit den Dreadlocks, den Journalistin Laura K. (29) aus Aarau ein paar Stunden zuvor kennen gelernt hatte, die Uhr (ein Geschenk zur Konfirmation) gegen zwei Ecstasy. Laura erlebte noch eine lange Partynacht.

«Trink genug», hatte ihm seine Mutter gesagt, als sich Ramon K. (19) am Mittwoch am Bahnhof Altdorf UR von ihr verabschiedet hatte. Der Kantischüler füllte die Sigg-Bottle, die er von seiner Gotte geschenkt bekommen hatte, in Frauenfeld mit Wodka – und verlor sie später.

Metzgerlehrling Ahmed V. (17) aus Wiesendangen ZH hatte die beiden unterschiedlichen Walkie-Talkies auf Ebay ersteigert. Am Open Air hatte er sie zwar dabei, konnte sie aber nicht nutzen, weil er am Mittwochmittag mit einer Lebensmittelvergiftung ins Spital musste.

Ludovic S. (33) lernte Samatha aus Pfyn vor der Bühne bei Haftbefehl kennen. Der Philosophiedoktorand aus Paris-Bercy diskutierte mit ihr über Jacques Derrida. Am Sonntag gingen sie zusammen Nacktbaden in der Murg. Samanthas Badesachen gingen dort vergessen.

Eigentlich wollte Personalcoach Steffi X. (28) aus Stuttgart mit ihren Eltern an einer Weinrundfahrt teilnehmen. Doch dann machte ihr Freund Schluss. Sie entschied sich, ans Open Air Frauenfeld zu gehen, wo sie das Armketteli – ein Erbstück von Grossmutter Lotte – verlor.

Influencerin Ella S. (23) aus Zürich verliebte sich am Shindy-Konzert unsterblich in einen muskulösen Innerschweizer, an dessen Namen sie sich nicht mehr erinnern kann. Aber sie hatten es schön miteinander. Wem der Schlüsselbund gehört, weiss sie nicht.

Marc K. aus Herisau findet, der Duft des Joghurt-Aloevera-Duschgels unterstreiche seine Männlichkeit. Fakt ist, dass das Zelt des 25-jährigen HSG-Studenten Freitagnacht ausgeräumt wurde. Leider kamen auch die 4-Wochen-Linsen, das Duschgel und die Wattestäbli weg.

Erst am Sonntagmittag, als sie von der Polizei herausgewunken wurde, merkte Pflegefachfrau Anna I. (21) aus Lugano, dass sie noch Restalkohol (gemessen: 1,5 Promille) hatte. Dass sie ihr Portemonnaie mit dem Fahrausweis verloren hatte, war ihr kleinstes Problem.

