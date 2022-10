Konsum «Feilschen geht immer, aber es muss fair sein»: In Frauenfeld am letzten Flohmarkt der Saison auf Schnäppchenjagd Die einen sind das erste Mal im Burstelpark, andere kommen jeden Monat, um daheim Platz zu schaffen. Am Samstag fand der letzte Frauenfelder Flohmarkt der Saison mit 65 Ständen statt. Manuela Olgiati 09.10.2022, 16.25 Uhr

Interessierte Kundschaft am Flohmarkt im Burstelpark. Bild: Manuela Olgiati

Emsiges Markttreiben herrscht am Samstagmorgen im Burstelpark. Es ist die letzte Ausgabe des Flohmarktes in diesem Jahr. Bei herbstlichen und trockenen Temperaturen drehen zahlreiche Besucherinnen und Besucher ihre Runden. Da und dort bleiben die Menschen stehen für einen Schwatz mit Bekannten. Einer, der die Atmosphäre gut findet, aber nichts kaufen will, ist Besucher Lukas Hefti. Er sagt: