Für alle Sinne: Das Eisenwerk-Sommerfest am Samstag in Frauenfeld

Kultur Für alle Sinne: Das Sommerfest des Eisenwerks in Frauenfeld bot Klezmer, zeigte zeitgenössische Kunst und blickte in verborgene Räume Für jede und jeden bot das Eisenwerk am Samstagabend etwas. Die Genossenschaft und der Verein Kultur im Eisenwerk hatten zum gut besuchten Sommerfest geladen. Im Rampenlicht standen Künstlerinnen und Künstler aus Zürich, Schottland sowie die alte Schraubenfabrik. Thomas Schaffner 11.07.2022, 04.10 Uhr

Führung durch die aktuelle Shedausstellung am Eisenwerk-Sommerfest. Bild: Thomas Schaffner

Wer am Samstagabend eine Alternative zum Open Air suchte, dabei lachenden und weinenden Liedern in jiddischer Sprache lauschen wollte, kam im Eisenwerk auf seine Rechnung. Unter den Kastanien im Eisenwerkgarten, kulinarisch versorgt vom Küchenteam, kam das Publikum in grosser Zahl zu Musikgenuss in bester Klezmertradition. Die Gruppe Cheibe Balagan aus Zürich, spätestens seit dem Soundtrack zum Film «Wolkenbruch» in aller Munde, hatte mit ihrer Virtuosität schon renommierte Clubs wie das Moods in Zürich zum Kochen gebracht, kürzlich begeisterte sie auch am Open Air St.Gallen.

Cheibe Blagan mit dem Video zu «Home Office». Video: PD

Das war aber nicht alles, was dem Sommerfestbesucher im Eisenwerk geboten wurde. Auf dem Programm standen Töpfern und Theaterspiele für Kinder, Führungen hinter die Kulissen, Improvisationen zum Mitmachen, Einblicke in die neue Gemeinschaftswerkstatt Co-Labor oder eine Performance von Wassili Widmer. Und wer hungrig oder durstig geworden war, stillte seine Lüste an der Sommerbar, dem Glace-Töff und im Restaurant.

Durch lauschige Gärten und Tiny Houses

Die Klezmerband Cheibe Balagan spielte im Eisenwerk. Bild: Thomas Schaffner

Andrea Hofmann, Vorstandsmitglied der Genossenschaft Eisenwerk, bot anlässlich zweier Führungen den Interessierten nicht nur Einblicke in die Geschichte der Genossenschaft, sondern auch in sonst der Öffentlichkeit nicht zugängliche Bereiche. Lauschige Gärten ­waren da zu erkunden, die alte Mühle inklusive Spuren des Mülibachs oder das Trafohäuschen, das heute als Tiny House dient.

«In den besten Zeiten spielten hier an die dreissig Kinder. Heute gibt es Wartelisten fürs Wohnen, und klar – man muss dafür Genossenschafter werden.»

Das erläuterte Hofmann. Das Konzept «Wohnen, Arbeiten, Leben unter einem Dach» war damals, Anfang der 1980er-Jahre, eine Pionierleistung, die Form der Genossenschaft passender als eine AG. Eine Besucherin meinte: «Da galten ja auch die drei Selbst: Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung. Ein Konzept, das weder links noch rechts ist, sondern all­gemein dem Menschen entspricht.»

Viele Besucherinnen und Besucher waren am Samstag im Eisenwerk zugegen. Bild: Thomas Schaffner

Oder man konnte sich von Künstler Wassili Widmer durch eine Installation performen ­lassen. Gemeinsam mit Laura McGlinchey aus Schottland hatte er das Thurgauer Nachwuchsstipendium für Bildende Kunst der Shedhalle gewonnen. Die sonst offene Halle bot sich in Sektoren gegliedert dar, die Bezug nehmen auf körperliche wie auch geistige Arbeit.