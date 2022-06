Frauenfelder Kino Cinema Luna hat sich neu aufgestellt

Kultur Drei Jahrzehnte im Dienst der Frauenfelder Filmfreunde Das Frauenfelder Kino Cinema Luna hat sich an seiner Jahresversammlung neu aufgestellt. 12.06.2022, 16.30 Uhr

Sie führen das Cinema Luna: Christof Stillhard (Programm), Markus Heer (Technik) und Noemi Signer (Geschäftsleitung).

Die Frauenfelder Filmfreunde tagten zur Jahresversammlung vor kurzem in ihrem Cinema Luna am Lindenpark. Vereinspräsident Beat Oswald begrüsste nach zwei digitalen Versammlungen rund 40 Mitglieder im Kinosaal. In seinem Jahresbericht erzählte er von den Herausforderungen für das Kino durch Corona. Während des Lockdowns beschloss der Vorstand eine tiefgreifende Änderung der Führungsstruktur.